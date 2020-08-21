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    Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi verdi. Karadenizde yüksek miktarda doğal gaz kaynağı keşfedildi.
    10 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
    6,5b
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi verdi. Türkiye, Karadeniz’de tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi.

    Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz'da sondaj çalışmalarına başladığı Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti.

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    Filomuzda 3 sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimiz bulunuyor. Fatih sondaj gemisi Türk personeller ve yerli imkanlarla çalışmalarını gerçekleştirdi.

    Karadeniz'de bulunan doğal gazın 2023 yılında halkın kullanıma sunulması hedefleniyor.

    22 yıl boyunca evlerdeki doğal gaz ihtiyacını karşılayacak

    2019 yılında konutlarda toplam 14,5 milyar metreküp doğal gaz tüketildi. Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz kaynağı 320 milyar metreküp olarak açıklandı. Bu durumda Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz kaynağı Türkiye'nin 22 yıl boyunca konutlardaki doğal gaz ihtiyacını karşılayacak. Doğal gaz tüketiminde dışa bağlılık ciddi oranda azalacak.

    Sondajın teknik detayları

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, sondajın teknik ayrıntılarını anlattı. Dönmez, "Şu anda deniz seviyesinden 3 bin 500 metre aşağıdayız. Denizin derinliği burada 2 bin 100 metre. 1400 metre de karada ilerledik. Test, analiz çalışmalarından sonra TPAO'da çalışan yetkililerimiz rezerv miktarını tespit ettiler. 1000 metre daha derine ineceğiz. Sismik veriler aşağıda iki katman daha olduğunu, kuvvetle muhtemel oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor. Burada bulmuş olduğumuz gaz son derece kaliteli gözüküyor" ifadelerini kullandı. 



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    samed7171 (Samed Çalım) 10 sa. en beğenilen
    Bu güzel habere de bir kulp bulur ‘değerli’, ‘vatansever’ dh forum üyeleri.
    3 Yanıt Yanıtla +83
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    sounderland 10 sa.
    Haberi alan bazı şizofrenlerin ruh hali..
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    Haberi alan bazı şizofrenlerin ruh hali.. ...
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    Acht (Can ) 10 sa.
    Müjdeyle beraber dolar 7.20 den 7.30 a düştü

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    Müjdeyle beraber dolar 7.20 den 7.30 a düştü ...
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    2 Yanıt Yanıtla +46
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    1
    Gercek Tosunpasa 3 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu
    TÜRKİYE YE O GAZI ÇIKARTAMAZSIN DİYEN HANGİ DIŞ MİHRAK VARSA AMINA KOYAYIM TÜRKİYE GÜÇLÜ ÜLKEDİR.. DÜŞMANIN AMINA KOYAR
    1 Yanıt Yanıtla
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 sa.
    Güzel haber de vatandaşa etki edeceğini sanmıyorum.

    Geçenler de mecliste doğalgaz Avrupa'da 150$ iken biz niye 280$ fiyata alıyoruz diye bir önerge vardı. Bunu görünce aklıma direk o geldi. (rakamlar yanlış olabilir ama bize oldukça pahalıya geliyor)
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    Krone 6 sa. (düzenlendi)
    7-8 yıllık doğalgaz ihtiyacımızı karşılar bu rezerv. Trilyon metreküplük bir rezerv bulunması lazım ki hem ihtiyacımızı fazla fazla karşılasın hem de ihracatını yapalım. İnşallah çalışmalar devam eder. Enerji çok çok önemli bir konu.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 6 sa.
    Ya beyler güzel haberde biz yine pahalıya kullanacaz bana ne yararı var.30 derecede 1 hafta 2 odada açtık petekleri 370 tl fatura geldi
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    unforgiven1127 (unforgiven unforgiven) 6 sa.
    Dogalgazda %70-80 indirim olacak ozaman degil mi?
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    Skywalkerx 7 sa.
    Hangi yandaş şirketler zengin olacak sabırsızlıkla bekliyoruz, bu iktidar sadece şirketlere çalışır vatandaşın hayrına hiç bir şey yapmaz..
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    HiddeN_Ra (Mert Hidden) 8 sa.
    karadenizde zaten doğalgaz çoğu sene bulundu diye haberler çıktı. 2012 - 2014 bu yıllarda haberleri hatırlıyorum. Tamamen seçim kampanyası yapıyor reisiniz.Önemli olan çıkarmak, işlemek ve satıcak pazar bulmak ve en önemlisi bu geliri halka sunmak. AKP lafta yapar icraatta susar. bulunduysa bile çoğu yandaş ve zenginlere gidecek bizde gine elde var sıfır.
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    3qzotix (bekir yıldız) 8 sa.
    Çok fazla abartılan bir durum. Türkiye yılda 45milyar metreküp doğalgaz tüketiyor. Maliyeti 13 milyar dolar.

    https://www.ntv.com.tr/ekonomi/dogalgaz-faturamiz-13-milyar-dolar,bUF4GzOpSkqvidHkYJf-Tw#:~:text=Enerji%20Piyasas%C4%B1%20D%C3%BCzenleme%20Kurulu%20(EPDK,enerji%20ihtiyac%C4%B1na%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20olarak%20art%C4%B1yor.


    https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye-uzerinden-gecen-dogalgazin-fiyati-avrupada-120-dolarken-turkiyede-neden-280-dolar-1715568

    Peki avrupa bu gazı kaç paraya alıyor? Yukarıdaki(kaynak2) veriye göre aynı miktardaki gazı 5.5milyar dolara alıyor. Bulunan rezerv 320milyar metreküp , bunu avrupa satın alsaydı vereceği ücret 40milyar dolara yakın yapıyor. Çıkarabilirsek, çıkarma maliyetini düşünce Suriyelilere harcanan paranın yarı bile etmez gibime geliyor. Bu parayla dövizi %3-5 düşürebilirler anca.
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    codered1983 (mehmet sümer) 8 sa.
    Hadi yine iyisiniz, kanınızın son damlasına kadar ülkenin malını sömürecekler, sarayın masraflarıda cıktı yine.
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    Wacom Intuos (Can Tavas) 8 sa. codered1983
    Olursa nasipleniriz, yoksa zammı öderiz. 50 TL'ye doğalgaz kullanalım, 2500 TL'ye iMac alalım, bunu yaparlarsa.
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    SeKSandDoRT (Seksendört 84) 8 sa.
    dolar bir saatte 15 krş değerlendi, TL kaybetti, neymiş doğalgaz bulmuş, sizin gazınızı alıyor, sonuç başka bir şey değil..
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    ekrem.kolu (ekrem ) 8 sa. SeKSandDoRT
    Usd niye düşşünkü ortada mal yok henüz ne zaman mal yeraltından cıkar ozaman piyasalar tepki verir.
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    6524 kez okundu.
    86 kişi, toplam 96 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    doğal gaz, Türkiye Haberleri ve
    4 etiket daha fatih sondaj gemisi keşif enerji kaynağı Bilim ve Teknoloji
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