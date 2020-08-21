Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi verdi. Türkiye, Karadeniz’de tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi.

Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz'da sondaj çalışmalarına başladığı Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti.

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Filomuzda 3 sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimiz bulunuyor. Fatih sondaj gemisi Türk personeller ve yerli imkanlarla çalışmalarını gerçekleştirdi.

Karadeniz'de bulunan doğal gazın 2023 yılında halkın kullanıma sunulması hedefleniyor.

22 yıl boyunca evlerdeki doğal gaz ihtiyacını karşılayacak

2019 yılında konutlarda toplam 14,5 milyar metreküp doğal gaz tüketildi. Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz kaynağı 320 milyar metreküp olarak açıklandı. Bu durumda Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz kaynağı Türkiye'nin 22 yıl boyunca konutlardaki doğal gaz ihtiyacını karşılayacak. Doğal gaz tüketiminde dışa bağlılık ciddi oranda azalacak.

Sondajın teknik detayları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, sondajın teknik ayrıntılarını anlattı. Dönmez, "Şu anda deniz seviyesinden 3 bin 500 metre aşağıdayız. Denizin derinliği burada 2 bin 100 metre. 1400 metre de karada ilerledik. Test, analiz çalışmalarından sonra TPAO'da çalışan yetkililerimiz rezerv miktarını tespit ettiler. 1000 metre daha derine ineceğiz. Sismik veriler aşağıda iki katman daha olduğunu, kuvvetle muhtemel oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor. Burada bulmuş olduğumuz gaz son derece kaliteli gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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