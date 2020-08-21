Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi verdi. Türkiye, Karadeniz’de tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi.
Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz'da sondaj çalışmalarına başladığı Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti.İlginizi Çekebilir Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz Türkiye’ye kaç yıl yetecek?
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Filomuzda 3 sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimiz bulunuyor. Fatih sondaj gemisi Türk personeller ve yerli imkanlarla çalışmalarını gerçekleştirdi.
Karadeniz'de bulunan doğal gazın 2023 yılında halkın kullanıma sunulması hedefleniyor.
22 yıl boyunca evlerdeki doğal gaz ihtiyacını karşılayacak
2019 yılında konutlarda toplam 14,5 milyar metreküp doğal gaz tüketildi. Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz kaynağı 320 milyar metreküp olarak açıklandı. Bu durumda Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz kaynağı Türkiye'nin 22 yıl boyunca konutlardaki doğal gaz ihtiyacını karşılayacak. Doğal gaz tüketiminde dışa bağlılık ciddi oranda azalacak.
Sondajın teknik detayları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, sondajın teknik ayrıntılarını anlattı. Dönmez, "Şu anda deniz seviyesinden 3 bin 500 metre aşağıdayız. Denizin derinliği burada 2 bin 100 metre. 1400 metre de karada ilerledik. Test, analiz çalışmalarından sonra TPAO'da çalışan yetkililerimiz rezerv miktarını tespit ettiler. 1000 metre daha derine ineceğiz. Sismik veriler aşağıda iki katman daha olduğunu, kuvvetle muhtemel oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor. Burada bulmuş olduğumuz gaz son derece kaliteli gözüküyor" ifadelerini kullandı.
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Geçenler de mecliste doğalgaz Avrupa'da 150$ iken biz niye 280$ fiyata alıyoruz diye bir önerge vardı. Bunu görünce aklıma direk o geldi. (rakamlar yanlış olabilir ama bize oldukça pahalıya geliyor)
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/dogalgaz-faturamiz-13-milyar-dolar,bUF4GzOpSkqvidHkYJf-Tw#:~:text=Enerji%20Piyasas%C4%B1%20D%C3%BCzenleme%20Kurulu%20(EPDK,enerji%20ihtiyac%C4%B1na%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20olarak%20art%C4%B1yor.
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye-uzerinden-gecen-dogalgazin-fiyati-avrupada-120-dolarken-turkiyede-neden-280-dolar-1715568
Peki avrupa bu gazı kaç paraya alıyor? Yukarıdaki(kaynak2) veriye göre aynı miktardaki gazı 5.5milyar dolara alıyor. Bulunan rezerv 320milyar metreküp , bunu avrupa satın alsaydı vereceği ücret 40milyar dolara yakın yapıyor. Çıkarabilirsek, çıkarma maliyetini düşünce Suriyelilere harcanan paranın yarı bile etmez gibime geliyor. Bu parayla dövizi %3-5 düşürebilirler anca.
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