Karadeniz'de günlük ne kadar doğal gaz üretiliyor?

- Karadeniz'den ne kadar doğal gaz çıkartılıyor?
- Hedef günlük 60 milyon metreküp üretim
- Türkiye'nin 13 yıllık doğal gaz talebini karşılayacak
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Karadeniz'den ne kadar doğal gaz çıkartılıyor?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıklamalarına göre Sakarya Gaz Sahası’nda 23 kuyunun toplam günlük doğal gaz üretimi 2,7 milyon metreküpe ulaştı.
Hedef günlük 60 milyon metreküp üretim
Üretimin kısa sürede günlük 10 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor. İkinci fazda günlük 40 milyon, üçüncü fazda ise günlük 60 milyon metreküp üretim planlanıyor. İkinci fazın 2025 yılında, üçüncü fazın 2028’de faaliyete geçmesi bekleniyor.
Türkiye'nin 13 yıllık doğal gaz talebini karşılayacak
Karadeniz Gaz Sahası’nda 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, sanayi ve şirketlerdeki tüketimler dahil olmak üzere yıllık yaklaşık 55 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor. Karadeniz gazı, Türkiye’nin yaklaşık 13 yıllık tüketimini karşılayacak. Karadeniz’deki gazın sadece konutlarda kullanılması halinde yaklaşık 25 yıl boyunca konutların doğal gaz ihtiyacını karşılayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.