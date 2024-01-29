Karadeniz'de günlük ne kadar doğal gaz üretiliyor?

Tam Boyutta Gör 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak duyurulan ve 2023 yılında şebekeye iletilen Karadeniz gazının günlük üretim miktarı açıklandı. Filyos açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası’nda 23 kuyuda üretim yapılıyor.

Karadeniz'den ne kadar doğal gaz çıkartılıyor?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıklamalarına göre Sakarya Gaz Sahası’nda 23 kuyunun toplam günlük doğal gaz üretimi 2,7 milyon metreküpe ulaştı.

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Hedef günlük 60 milyon metreküp üretim

Üretimin kısa sürede günlük 10 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor. İkinci fazda günlük 40 milyon, üçüncü fazda ise günlük 60 milyon metreküp üretim planlanıyor. İkinci fazın 2025 yılında, üçüncü fazın 2028’de faaliyete geçmesi bekleniyor.

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Türkiye'nin 13 yıllık doğal gaz talebini karşılayacak

Karadeniz Gaz Sahası’nda 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, sanayi ve şirketlerdeki tüketimler dahil olmak üzere yıllık yaklaşık 55 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor. Karadeniz gazı, Türkiye’nin yaklaşık 13 yıllık tüketimini karşılayacak. Karadeniz’deki gazın sadece konutlarda kullanılması halinde yaklaşık 25 yıl boyunca konutların doğal gaz ihtiyacını karşılayacak.

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