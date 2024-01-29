Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Karadeniz'de günlük ne kadar doğal gaz üretiliyor?

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de günlük ne kadar doğal gaz üretildiğini açıkladı. Günlük doğal gaz üretimi 2,7 milyon metreküpe ulaştı.
    Karadeniz'de günlük ne kadar doğal gaz üretiliyor? Tam Boyutta Gör
    21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak duyurulan ve 2023 yılında şebekeye iletilen Karadeniz gazının günlük üretim miktarı açıklandı. Filyos açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası’nda 23 kuyuda üretim yapılıyor.

    Karadeniz'den ne kadar doğal gaz çıkartılıyor?

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıklamalarına göre Sakarya Gaz Sahası’nda 23 kuyunun toplam günlük doğal gaz üretimi 2,7 milyon metreküpe ulaştı.

    Karadeniz'de günlük ne kadar doğal gaz üretiliyor? Tam Boyutta Gör

    Hedef günlük 60 milyon metreküp üretim

    Üretimin kısa sürede günlük 10 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor. İkinci fazda günlük 40 milyon, üçüncü fazda ise günlük 60 milyon metreküp üretim planlanıyor. İkinci fazın 2025 yılında, üçüncü fazın 2028’de faaliyete geçmesi bekleniyor.

    Türkiye'nin 13 yıllık doğal gaz talebini karşılayacak

    Karadeniz Gaz Sahası’nda 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, sanayi ve şirketlerdeki tüketimler dahil olmak üzere yıllık yaklaşık 55 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor. Karadeniz gazı, Türkiye’nin yaklaşık 13 yıllık tüketimini karşılayacak. Karadeniz’deki gazın sadece konutlarda kullanılması halinde yaklaşık 25 yıl boyunca konutların doğal gaz ihtiyacını karşılayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ağacı kurutmak için dibine ne dökülür araç multimedya tavsiye lastik yanak boyası tavsiye demirdöküm ademix 18/24 yorumları ford focus 1.5 tdci trend x yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reno 8 Pro
    Reno 8 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-7687
    Acer Nitro 5 AN515-58-7687
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız