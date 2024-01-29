TBMM'ye yüzer güneş ve rüzgar enerjisi santralleri için kanun teklifi sunuluyor

Bugün TBMM’deki ilgili komisyonlara sunulacak kanun teklifinde enerji hakkında 15 madde bulunuyor. Teklife göre güneş ve rüzgar enerji sistemlerinin göl, gölet ve içme suyu barajları haricindeki barajlara kurulmasına izin verilecek. Böylece, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu bu yerlerde de yapılabilecek.
Kanun teklifinin diğer maddelerinde ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracıyla ve maden üretimiyle ilgili düzenlemeler yer alacak. Kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunulacak. Ardından Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülecek. Son düzenlemelerin yapılmasının ardından Genel Kurul gündemine gelecek.
Yüzer güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santralleri su üzerinde faaliyet gösteriyor. Suyun soğutma etkisi sayesinde, karasal arazi üzerine inşa edilen santrallere kıyasla daha verimli olarak çalışıyor. Yüzer santrallerin iki büyük avantajı bulunuyor. Karasal arazideki toprak kayıplarının önüne geçiyor. İkinci ve en önemlisi ise, suya gölge yaptığı için sıcak havalarda suyun buharlaşmasını engelliyor. Kuruma ihtimali olan göletlerin korunması ve barajlardaki su seviyesindeki düşüşlerin engellenmesi gibi avantajlar sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.