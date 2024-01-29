TBMM'ye yüzer güneş ve rüzgar enerjisi santralleri için kanun teklifi sunuluyor

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde yüzer güneş enerjisi santralleri ve yüzer rüzgar enerjisi santralleri yaygınlaşıyor. Türkiye’de de bu santrallerin kurulumnunun hızlandırılması için yeni bir yasal zemin üzerinde çalışılıyor. Yüzer santraller için bugün TBMM’ye kanun teklifi sunulacak.

Bugün TBMM’deki ilgili komisyonlara sunulacak kanun teklifinde enerji hakkında 15 madde bulunuyor. Teklife göre güneş ve rüzgar enerji sistemlerinin göl, gölet ve içme suyu barajları haricindeki barajlara kurulmasına izin verilecek. Böylece, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu bu yerlerde de yapılabilecek.

Dünyanın ilk deniz altı yüzer rüzgar teknolojisi test edilecek 3 hf. önce eklendi

Kanun teklifinin diğer maddelerinde ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracıyla ve maden üretimiyle ilgili düzenlemeler yer alacak. Kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunulacak. Ardından Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülecek. Son düzenlemelerin yapılmasının ardından Genel Kurul gündemine gelecek.

Yüzer güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santralleri su üzerinde faaliyet gösteriyor. Suyun soğutma etkisi sayesinde, karasal arazi üzerine inşa edilen santrallere kıyasla daha verimli olarak çalışıyor. Yüzer santrallerin iki büyük avantajı bulunuyor. Karasal arazideki toprak kayıplarının önüne geçiyor. İkinci ve en önemlisi ise, suya gölge yaptığı için sıcak havalarda suyun buharlaşmasını engelliyor. Kuruma ihtimali olan göletlerin korunması ve barajlardaki su seviyesindeki düşüşlerin engellenmesi gibi avantajlar sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

TBMM'ye yüzer güneş ve rüzgar enerjisi santralleri için kanun tek