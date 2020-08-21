Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz Türkiye’ye kaç yıl yetecek?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini duyurdu. Keşfedilen doğal gaz miktarının Türkiye’nin kaç yıllık ihtiyacına denk geldiğini ele alıyoruz.

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Türkiye, 2019 yılında 44,9 milyar metreküp doğal gaz tüketti. Bu tüketimin 14,5 milyar metreküplük bölümünü konut tüketimi oluşturuyor. Sanayideki doğal gaz tüketimi 12,4 milyar metreküp, elektrik santrallerindeki tüketim ise 11,2 metreküp olarak gerçekleşti.

22 yıl boyunca konutlardaki ihtiyacı karşılayabilecek

320 milyar metreküp doğalgaz miktarı Türkiye’nin toplam tüketiminin 7 yıllık bölümünü karşılayabilecek düzeye denk geliyor. Konutlarda 14,5 milyar metreküp tüketim olduğunu düşünürsek Türkiye’nin 22 yıl boyunca konutlardaki doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek.

Avrupa piyasalarında 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 120-130 dolar seviyelerinde olduğu görülüyor. Bu da 320 milyar metreküp doğal gazın yaklaşık 40-45 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.

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