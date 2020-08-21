Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz Türkiye’ye kaç yıl yetecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini duyurdu. Keşfedilen doğal gaz miktarının Türkiye’nin kaç yıllık ihtiyacına denk geldiğini ele alıyoruz.İlginizi Çekebilir Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi
Ayrıca Bkz. "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi"
Türkiye, 2019 yılında 44,9 milyar metreküp doğal gaz tüketti. Bu tüketimin 14,5 milyar metreküplük bölümünü konut tüketimi oluşturuyor. Sanayideki doğal gaz tüketimi 12,4 milyar metreküp, elektrik santrallerindeki tüketim ise 11,2 metreküp olarak gerçekleşti.
22 yıl boyunca konutlardaki ihtiyacı karşılayabilecek
320 milyar metreküp doğalgaz miktarı Türkiye’nin toplam tüketiminin 7 yıllık bölümünü karşılayabilecek düzeye denk geliyor. Konutlarda 14,5 milyar metreküp tüketim olduğunu düşünürsek Türkiye’nin 22 yıl boyunca konutlardaki doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek.
Avrupa piyasalarında 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 120-130 dolar seviyelerinde olduğu görülüyor. Bu da 320 milyar metreküp doğal gazın yaklaşık 40-45 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.
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...........yıllık ortalama 50-55milyar tüketim .... buna göre 5 yıl anca yeter ilerleyen yıllarda tüketimin artacağını da düşünürsek. ...
boş yere laf oyunu da yapmayın 22 yıl konut ihtiyacını karşılayacak vs. ülkenin anca 5 yıllık ihtiyacını karşılıyor işte boş boş laf oyunları !
800 milyar bulundu diye haber salıp (buna itiraz eden akp li oldu mu? bu konuda soruşturma açılacak mı?, anca iyi parti itiraz etmişti) hisselerde ne vurgun döndü, döviz i düşürme amaçlı oyun, sonuç 800 ün yarısı bile değil, hisseler çakıldı dolar yine tırmanışta...