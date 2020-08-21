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    Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz Türkiye’ye kaç yıl yetecek?

    Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi. Keşfedilen doğal gaz miktarı, Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak?
    8 sa.
    7,4b
    11
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz Türkiye’ye kaç yıl yetecek?
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini duyurdu. Keşfedilen doğal gaz miktarının Türkiye’nin kaç yıllık ihtiyacına denk geldiğini ele alıyoruz.

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    Ayrıca Bkz. "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi"

    Türkiye, 2019 yılında 44,9 milyar metreküp doğal gaz tüketti. Bu tüketimin 14,5 milyar metreküplük bölümünü konut tüketimi oluşturuyor. Sanayideki doğal gaz tüketimi 12,4 milyar metreküp, elektrik santrallerindeki tüketim ise 11,2 metreküp olarak gerçekleşti.

    22 yıl boyunca konutlardaki ihtiyacı karşılayabilecek

    320 milyar metreküp doğalgaz miktarı Türkiye’nin toplam tüketiminin 7 yıllık bölümünü karşılayabilecek düzeye denk geliyor. Konutlarda 14,5 milyar metreküp tüketim olduğunu düşünürsek Türkiye’nin 22 yıl boyunca konutlardaki doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek.

    Avrupa piyasalarında 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 120-130 dolar seviyelerinde olduğu görülüyor. Bu da 320 milyar metreküp doğal gazın yaklaşık 40-45 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    xpugur (ugur coskun) 8 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    aa.com.tr/... "Türkiye'nin doğal gaz tüketimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 6 azalarak yaklaşık 50 milyar metreküp düzeyine geriledi."
    ...........yıllık ortalama 50-55milyar tüketim .... buna göre 5 yıl anca yeter ilerleyen yıllarda tüketimin artacağını da düşünürsek. ...

    boş yere laf oyunu da yapmayın 22 yıl konut ihtiyacını karşılayacak vs. ülkenin anca 5 yıllık ihtiyacını karşılıyor işte boş boş laf oyunları !


    800 milyar bulundu diye haber salıp (buna itiraz eden akp li oldu mu? bu konuda soruşturma açılacak mı?, anca iyi parti itiraz etmişti) hisselerde ne vurgun döndü, döviz i düşürme amaçlı oyun, sonuç 800 ün yarısı bile değil, hisseler çakıldı dolar yine tırmanışta...
    aa.com.tr/... "Türkiye'nin doğal gaz tüketimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 6 azalarak yaklaşık 50 milyar metreküp düzeyine geriledi." ...........
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    5 Yanıt Yanıtla +36
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    memet3447 7 sa.
    Kaç yıl yetecek bilmiyorum ama 2023 seçim için süper bir haber yine yalan yine kandırmaca olacak hani 20 trilyon metreküp olayı gibi 🤣🤣
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    formgonder2055 (regaip duman) 7 sa.
    isterse 1 gün yetsin önemli olan dünyaya başımız dik bir şekilde, korkmadan duyurmaktır. muhalif arkadaşları da anlıyorum 20 senedir kaybetmekten artık kayışlar kopmuş durumda, düşünsenize tuttuğunuz takım 20 senedir yeniliyor. ben kafayı yerdim ciddiyim. bence az bile yapıyorlar beğenmemekte😨😢
    isterse 1 gün yetsin önemli olan dünyaya başımız dik bir şekilde, korkmadan duyurmaktır. muhalif arkadaşları da anlıyorum 20 senedir kaybetmekten artık kayışla...
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    2 Yanıt Yanıtla +22
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    2
    cngiz (Cengiz Çiftci) 1 sa.
    Seçim muhabbetleri gerisi yalan dolan. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz sokakta, fiyatlarda, rakamlarda birşey görmüyoruz. Sadece laf var. Adı var kendi yok. Geçmiş yıllarda da bir bu kadar doğalgaz haberi oldu. Hepsi lafügüzaf.
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    Black_34 (Mehmet Gökalp) 1 sa.
    Seçim is coming.......
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    The Hollow 1 sa.
    Konuyu yine fake hesaplar basmış. Nerde 0-50 mesaj böyle konulara doluşuyorlar. Tam bir blok konusu. Keşke yönetim bloklamayla uğraştırmasa.
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    hollowman_ (N. b.) 2 sa.
    Şunu anlayamıyorlar malesef. Türkiye bu kaynağın yılda 10-15 milyar metreküp'ünü çıkarabilecek. Bu da bizim 25 yıl boyunca hane tüketimini karşılamamıza yetecek. Bu kaynak sayesinde toplam tüketimin %20'sini karşılamaya başladığımız gibi bir de ithal ettiğimiz diğer kaynaklar için 2022 yılında yenilenecek sözleşmelerde elimizi güçlendirerek fiyatları indirmemize sebep olacak. Dolayısıyla kendi ihtiyacımızı karşılaması yanında ithalatı çift yönde azaltıcı ve enerjide bağımsızlığı artırıcı etkisi olacak. Bir diğer yanı yeni kaynaklar çıktıkça neredeyse sıfır faizle dış borçlanma yapabilecek konuma gelebileceğiz.

    TR'nin dış ticaret açığı dengesine enerji ithalatı hariç baktığımızda direk cari fazla veriyor. Bu şu anlama geliyor. TR hem bu saha ve sahanın devamı olan alandaki toplamı 1 trilyon metreküp'ü bulacak olan alan hem de Akdenizde yapacağı eli kulağında olan yeni keşiflerle beraber sürekli bir cari fazla dönemine girerek toplam refahını istikrarlı bir şekilde artırmaya başlayacak. Ülkenin en büyük sıkıntısı olan maddi kaynak sağlanmaya başlanacak.
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    darkmoon34 (ercan yardak) 2 sa.
    İnsanların belli ölçekde denilene şüpheyle bakması normal..



    Geçen yerel seçimlerde de petrol çıktı petrol bulundu falan dediler seçim sonrası bir şey çıkmadı o işten.



    Şimdi sayın cumhurbaşkanı 2023 deyince insanlar haklı olarak geçmişden gelen söylemler dende ötürü neden 2023 diyor..



    Neden 2022 değil 2024 değil 2025-2026 değil 2023 ...



    Kaldı ki şimdi haber kanalları nı izliyorum konunun uzmanları genelde bu rezerv Lerin son kullanıcıya 5-6 seneden önce ulaşamıycağını söylüyor.. bunu konusunun uzmanları diyor..



    Haliyle bunların hepsini birleştiren bir kesim yapılan söylemleri şüpheli görebilir...
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    hollowman_ (N. b.) 2 sa.
    Muhalifler doğalgaz olup patlamak üzere yaw :D iki gündür "Allahım nolur RTE'ye yaramasın" diye diye atmadıkları takla kalmadı. Adamlara rezerv beğendiremiyoruz şimdi, gören de 2 gün önce doğal kaynak içinde yüzüyoruz sanar :D
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    Normandia_06 (Yalçın ) 4 sa.
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    Surpentor (Börü ) 4 sa.
    Ekim veya Kasım gibi elektrik ve doğalgaz'a zam gelince burada ufacık verirsiniz.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 sa.
    Öncelikleri Malum güruhun gazını almak için birer m3 dogalgaz dağıtsın devlet.



    Ne demişler “şeyh uçmaz mürid uçurur”
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    darkmoon34 (ercan yardak) 5 sa.
    Benim esas anlamadığım şey içinizdeki kin öfke nefret...



    Çıkan gaz petrol hepimizin kendinize gelin artık.. ak Parti'nin , chp nin yada başka bir partinin değil T.C devletinin malı..



    Hiç bir şahsında değil...



    Oraya giden bize ait olan gemiler hepimizin vergileri ile yapıldı iktidarı muhalefeti hepinizin payı var..



    Yok oydu buydu .. bırakın artık. Ne çıkarsa çıkar ve ne çıkıcaksa çıkacak bu hepimizin zenginliği..



    Tekrar ediyorum bu çıkan zenginlikler hiç bir parti , şahsa ait değil.. buna ön ayak olan emek veren insanlara ancak Allah razı olsun demek düşer..



    Çünkü bizler ölücez belki oralardan petrol doğalgaz çıkmaya devam edicek.... Bu iş parti şahıs meselesi değil devlet politikasıdır...



    Gerçeklere dönelim bize sokağa pazara manava bakkala hayat pahalılığına işsizliğe bir faydası olucakmı kendimizi kandırmayalım tabiki olmıycak..



    gazda şimdi bilirkişi lerin TV kanallarında dediği 5-6 seneden önce son kullanıcıya satılamazmış..



    Yani burda 5-6 yıl sonra konuşulması gereken şeyler için boşuna enerjinizi tüketip birbirinizi yiyorsunuz..



    Şimdi konuyu okuyorum herkes bilir kişi atıp tutup sallıyor haber kanalları uzmanları dinliyorum onlar sizin yazdıklarınızı tam tersini söylüyor... İşlenmesi alınıcak ortak parthner ler bu gazı işleyip çıkartan çünkü bir Amerika bir çin birde Rusya var bunlardan biriyle yapılacak anlaşma lar..



    Kısaca gelir gider hesabını kimse bilemez... Ya çok iyi bir etkisi olur ekonomiye yada dediğiniz kadar bir etkisi olmaz.. ama ne olucksa daha seneler seneler var...



    O zamana belki ben olmam belki sen olmassın belki hükümet değişir ak parti olmaz belki olur .. yada öyle bir şey olur gündem Türkiye değşirki gaz maz hayal kalır..
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    gun (Gün Oksay) 5 sa. darkmoon34
    Ben bizimse bu teknolojiyi yapabileceğimize inanıyorum nedende basit siyasi olarak kullanılacak bu o nedenle gidip BP ile anlaşacak halleri yok.



    Seçime bir şekilde yetirecekler oy kazanmak için benimde işime gelir zaten. Yetişmesede hızlanacağı kesin.

    Milletin sıkıntısı ise şu bunu AKP yaptı ya keşke yapmasaydı yada hiç olmadığını iddia etmek yani siyasi çıkar sağlamasından rahatsız olmak.
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    Wacom Intuos (Can Tavas) 3 sa. darkmoon34
    İnsanlar vatan sevdası, vatan aşkı adları altında küçümseniyor, dalga geçiliyor, salya dökülüyor. Planlı, programlı düşmanlık var. Vatanı biz severiz, kimsiniz siz diye tepeden ısrarla bakılıyor, işin ilginci ülkenin kaderi değişmiyor. Beceri yok, öfke var, insanlar kofluktan sıkıldı.
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    37 kişi, toplam 41 yorum yazdı.

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    doğal gaz, Türkiye Haberleri ve
    4 etiket daha keşif enerji kaynağı fatih sondaj gemisi Bilim ve Teknoloji
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