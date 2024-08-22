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    Anlık Bildirim

    2024'ün ilk yarısında Karadeniz'de üretilen doğal gaz miktarı açıklandı

    2024'ün ilk yarısında Sakarya Gaz Sahası'nda 900 milyon metreküp doğal gaz üretildi. Türkiye'nin gaz ithalat faturası 350 milyon dolar tutarında hafifledi.        
    Yerli gaz üretimiyle yılın ilk yarısında 350 milyon dolar ithalat Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası’nda üretim 20 Nisan 2023 tarihinde başlamıştı. 2024’ün ilk yarısında ne kadar doğal gaz üretildiği açıklandı.

    6 ayda 900 milyon metreküp doğal gaz üretildi

    Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan’ın açıklamasına göre 2024’ün ilk yarısında Sakarya Gaz Sahası’nda yaklaşık 900 milyon metreküp doğal gaz üretildi.

    Gaz ithalatı 350 milyon dolar azaldı

    Arslan’ın açıklamalarına göre 2024’ün ilk yarısında Türkiye’nin doğal gaz ithalat faturası yaklaşık 9 milyar dolar oldu. Türkiye’nin ithalat faturası 300-350 milyon dolar civarında azaldı.

    2024 yılı sonunda toplam doğal gaz üretiminin 2 milyar metreküpü aşacağı tahmin ediliyor. Bu sayede, Türkiye'nin doğal gaz talebinin yüzde 4-5'i yerli kaynaklar ile karşılanabilecek.

    Günlük üretim kapasitesi 6 milyon metreküpe ulaştı

    Sakarya Gaz Sahası'nda üretim kapasitesi günlük 6 milyon metreküpe ulaştı. 2,6 milyon hanenin günlük doğal gaz üretimi karşılanır seviyeye geldi. Üretim kapasitesinin 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor.

    Türkiye, yüzer doğal gaz üretim tesisi satın aldı. Yüzer tesisin devreye girmesiyle birlikte günlük üretim kapasitesi 20 milyona ulaşacak. Tesisin 2026’da üretime başlaması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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