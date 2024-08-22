2024'ün ilk yarısında Karadeniz'de üretilen doğal gaz miktarı açıklandı

- 6 ayda 900 milyon metreküp doğal gaz üretildi
- Gaz ithalatı 350 milyon dolar azaldı
- Günlük üretim kapasitesi 6 milyon metreküpe ulaştı
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6 ayda 900 milyon metreküp doğal gaz üretildi
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan’ın açıklamasına göre 2024’ün ilk yarısında Sakarya Gaz Sahası’nda yaklaşık 900 milyon metreküp doğal gaz üretildi.
Gaz ithalatı 350 milyon dolar azaldı
Arslan’ın açıklamalarına göre 2024’ün ilk yarısında Türkiye’nin doğal gaz ithalat faturası yaklaşık 9 milyar dolar oldu. Türkiye’nin ithalat faturası 300-350 milyon dolar civarında azaldı.
2024 yılı sonunda toplam doğal gaz üretiminin 2 milyar metreküpü aşacağı tahmin ediliyor. Bu sayede, Türkiye'nin doğal gaz talebinin yüzde 4-5'i yerli kaynaklar ile karşılanabilecek.
Günlük üretim kapasitesi 6 milyon metreküpe ulaştı
Sakarya Gaz Sahası'nda üretim kapasitesi günlük 6 milyon metreküpe ulaştı. 2,6 milyon hanenin günlük doğal gaz üretimi karşılanır seviyeye geldi. Üretim kapasitesinin 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor.
Türkiye, yüzer doğal gaz üretim tesisi satın aldı. Yüzer tesisin devreye girmesiyle birlikte günlük üretim kapasitesi 20 milyona ulaşacak. Tesisin 2026’da üretime başlaması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.