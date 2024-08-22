2024'ün ilk yarısında Karadeniz'de üretilen doğal gaz miktarı açıklandı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası’nda üretim 20 Nisan 2023 tarihinde başlamıştı. 2024’ün ilk yarısında ne kadar doğal gaz üretildiği açıklandı.

6 ayda 900 milyon metreküp doğal gaz üretildi

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan’ın açıklamasına göre 2024’ün ilk yarısında Sakarya Gaz Sahası’nda yaklaşık 900 milyon metreküp doğal gaz üretildi.

Gaz ithalatı 350 milyon dolar azaldı

Arslan’ın açıklamalarına göre 2024’ün ilk yarısında Türkiye’nin doğal gaz ithalat faturası yaklaşık 9 milyar dolar oldu. Türkiye’nin ithalat faturası 300-350 milyon dolar civarında azaldı.

Yüzer doğal gaz üretim tesisi 2026'da üretime başlayayacak 3 hf. önce eklendi

2024 yılı sonunda toplam doğal gaz üretiminin 2 milyar metreküpü aşacağı tahmin ediliyor. Bu sayede, Türkiye'nin doğal gaz talebinin yüzde 4-5'i yerli kaynaklar ile karşılanabilecek.

Günlük üretim kapasitesi 6 milyon metreküpe ulaştı

Sakarya Gaz Sahası'nda üretim kapasitesi günlük 6 milyon metreküpe ulaştı. 2,6 milyon hanenin günlük doğal gaz üretimi karşılanır seviyeye geldi. Üretim kapasitesinin 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor.

Türkiye, yüzer doğal gaz üretim tesisi satın aldı. Yüzer tesisin devreye girmesiyle birlikte günlük üretim kapasitesi 20 milyona ulaşacak. Tesisin 2026’da üretime başlaması planlanıyor.

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