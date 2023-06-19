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    Karsan, Avrupa'daki elektrikli pazarında ilk 5'te olmayı hedefliyor

    Elektrikli minibüs ve otobüs modelleriyle Avrupa’nın ulaşım altyapısının elektriklenmesinde önemli bir rol üstlenen Karsan, gelişmiş ürünleri ve teknolojik gücüyle performansını artırmaya devam ediyor
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    Karsan'da hedef, Avrupa'da elektrikli pazarında ilk 5'te olmak Tam Boyutta Gör
    “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde Olma” vizyonuyla hareket eden Karsan, Avrupa’da elektrikli pazarında ilk 5 marka arasında olma hedefiyle çalışmalarına hız veriyor.

    700 elektrikli Karsan 20 ülkede yollarda

    Geçtiğimiz yıl 287 adet elektrikli araç sattıklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Tohum ekme yılı olarak gördüğümüz 2022 yılında 287 adetlik elektrikli araç ihracatı yaptık. Toplamda, geçen seneye göre 2 kat daha fazla satış yaptık. 2021 yılında 400 milyon lira olan elektrikli araç ciromuz, 2022 yılında 1.5 milyar liraya ulaştı. 700 adet Karsan markalı elektrikli araç şu anda Avrupa ve Kanada yollarında 20 ülkede dolaşıyor. Bu ciddi bir rakam ve sadece elektrikli araçlardan bahis ediyoruz.” dedi.

    "Avrupa’nın en çok büyüyen markasıyız"

    Okan Baş sözlerini şöyle devam ettirdi, “3 senedir Avrupa’da e-JEST modelimiz ile elektrikli minibüs pazarının lideri konumundayız. e-ATAK modelimizle ise 2 yıldır Avrupa elektrikli midibüs pazarının lideriyiz. Türkiye’nin son 4 yılda elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90’a yakınını Karsan olarak biz yaptık. Yani yine bir adım öndeyiz” dedi.

    Bu rakamlarla Avrupa’nın en çok büyüyen markası olduklarını vurgulayan Okan Baş, “2022’de yüzde 277’lik büyüme sağladık. 8 tonun üzerindeki Avrupa elektrikli otobüs pazarında en çok büyüyen marka Karsan oldu. Ve 2022 yılında Avrupa’daki elektrikli minibüs ve otobüs pazarında, pazar payımız da yüzde 6,5’lara ulaştı. Bizim yüzde 6,5 pazar payı dediğimiz rakamlar, bizim sadece 5-6 tane ülkede odaklanarak yaptığımız işlerle oluştu. Ülke sayısını da artırırsak çok daha güçlü bir büyüme elde edeceğiz” diye konuştu.

    "İtalya ve İspanya’ya odaklanacağız"

    Karsan'da hedef, Avrupa'da elektrikli pazarında ilk 5'te olmak
    Karsan’ın 2 ana stratejisi olduğunu ifade eden Okan Baş, şöyle devam etti: “İlk odağımız Karsan markası. Bir tarafta Karsan markasının ürünlerinin global pazarda var olması var. Öbür tarafta da global markalar adına üretim yapmak, onlarla beraber belli projelerin hayat geçmesini sağlayacak üretimi yapmak var. Geçtiğimiz 3 yıllık süreçte toplu ulaşımda tüm ürün ailemizi elektriklendirdik. Bu Avrupa’da ilk ve tek. 6 metreden 18 metreye kadar tüm boyutlarda elektrikli otobüs sunabilen ilk ve tek marka Karsan oldu. Bu çok ciddi bir başarı.”

    2022 yılının Karsan'ın bütün ürün gamıyla pazarda tam takım var olduğu ilk sene olduğunu söyleyen Okan Baş, "Bizim için bir tohum ekme yılıydı. Bir taraftan sonuçlarını toplamaya başladık ama aslında biz Karsan olarak Avrupa’da yeni bir markayız. Marka olarak ilk önce hedefimiz Avrupa, sonra Kuzey Amerika. Avrupa’da önümüze koyduğumuz hedef, elektrikli pazarında ilk 5 marka arasında olmak ve yüzde 10 pazar payına ulaşmak.

    Lüksemburg, Portekiz, Romanya ve Fransa 2,5 yıldır başlayıp geliştirdiğimiz, büyüttüğümüz pazarlar. Lüksemburg’ta 2022’de pazar birincisi olduk. Portekiz ve Romanya’nın ise en büyük elektrikli otobüs parkına sahibiz. Avrupa’nın en büyük pazarlarından Fransa’da ise elektrikli toplu ulaşım pazarında 2022’yi üçüncü sırada tamamladık. İtalya, İspanya, Bulgaristan ise yeni giriş yaptığımız pazarlar. Bu pazarlara odaklanacağız” dedi.

    "Oyun alanımızı genişletmek, Karsan’ı bir dünya markası yapmak istiyoruz"

    Karsan'da hedef, Avrupa'da elektrikli pazarında ilk 5'te olmak
    Geçen yıl çarpı 2 dediklerini ve bunu başardıklarını vurgulayan Okan Baş, şunları söyledi: “2023’te de hedefimiz ihracatta, büyümede, ciroda, her alanda rakamlarımızı 2 katına çıkarmak. Kuzey Amerika pazarında Kanada ile başladığımız yolculuğu Amerika Birleşik Devletleri’ne yansıtacağız. Bu seneki öncelikli hedeflerimizden biri Kuzey Amerika pazarındaki etkinliğimizi büyütmek. Bir de yeni pazar girişi yapmak istiyoruz, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın yanına yeni pazarlar da eklemek istiyoruz. Bu yeni pazarlar dediğimiz hedefimize yönelik bugün çok çok önemli bir anlaşma imzaladık.

    Karsan, e-JEST ile Japonya pazarına giriyor. Bizi heyecanlandıran; bu ürünün müşteriyi çekiyor olması. Şu anda e-JEST modelimiz gündemde. Her şey adım adım ilerliyor. Sonuçta Japonya pazarında başarılı olmak çok kıymetli bir şey. Ayrıca İngiltere ve Endonezya ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Karsan’ı toplu ulaşım dünyasında bir dünya markası yapmak istiyoruz. O yolda da gidiyoruz. Oyun alanımızı bütün dünyaya genişletmek için de bu seneyi çok önemli bir adım olarak görüyoruz.”

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