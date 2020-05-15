Karsan'ın otonom otobüsü, Romanya'da hizmet verecek

Türkiye’nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Karsan, kısa süre önce Otonom Atak Electric için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Şirket araç için ilk siparişini aldı.

Romanyalı teknoloji şirketlerinden BSCI, Ploeşti şehrindeki Endüstri Parkı içinde kullanılmak üzere bir adet Otonom Atak Electric siparişi verdi. Proje kapsamında özel olarak tanımlanmış bir alanda hizmet verecek olan Otonom Atak Electric, yıl sonuna kadar BSCI firmasına teslim edilecek. Böylece Karsan, 8 metre sınıfında Avrupa’da ilk otonom proje satışını gerçekleştirmiş olacak.

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Karsan, Otonom Atak Electric için çalışmalara başladığını geçtiğimiz ay duyurmuştu. Türk firması ADASTEC iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile, Atak Electric’e seviye 4 otonom sürüş özellikleri kazandırılması planlanıyor. Karsan, prototip seviyesindeki ilk Otonom Atak Electric aracını Ağustos ayında tamamlamayı planlıyor.

ADASTEC tarafından geliştirilmiş olan seviye 4 otonom yazılımlarının Atak Electric elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegrasyonu gerçekleştirilerek, otonom sürüş özellikleri kazandırılacak olan Atak Electric’in test, simülasyon ve validasyon çalışmaları ise yıl sonuna kadar devam edecek.

Karsan Atak Electric 230 kW gücünde yüzde 100 elektrikli motora sahip. Tam şarjla 300 km menzil sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde 3 saatte şarj oluyor.

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