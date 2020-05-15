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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Karsan'ın otonom otobüsü, Romanya'da hizmet verecek

    Karsan'ın geçtiğimiz ay çalışmalara başlandığını duyurduğu Otonom Atak Electric için ilk sipariş Romanya'dan geldi. Ploeşti şehrinde hizmet verecek olan araç, yıl sonuna kadar teslim edilecek.
    18 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Karsan'ın otonom otobüsü, Romanya'da hizmet verecek

    Türkiye’nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Karsan, kısa süre önce Otonom Atak Electric için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Şirket araç için ilk siparişini aldı.

    Romanyalı teknoloji şirketlerinden BSCI, Ploeşti şehrindeki Endüstri Parkı içinde kullanılmak üzere bir adet Otonom Atak Electric siparişi verdi. Proje kapsamında özel olarak tanımlanmış bir alanda hizmet verecek olan Otonom Atak Electric, yıl sonuna kadar BSCI firmasına teslim edilecek. Böylece Karsan, 8 metre sınıfında Avrupa’da ilk otonom proje satışını gerçekleştirmiş olacak.

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    Karsan, Otonom Atak Electric için çalışmalara başladığını geçtiğimiz ay duyurmuştu. Türk firması ADASTEC iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile, Atak Electric’e seviye 4 otonom sürüş özellikleri kazandırılması planlanıyor. Karsan, prototip seviyesindeki ilk Otonom Atak Electric aracını Ağustos ayında tamamlamayı planlıyor.

    ADASTEC tarafından geliştirilmiş olan seviye 4 otonom yazılımlarının Atak Electric elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegrasyonu gerçekleştirilerek, otonom sürüş özellikleri kazandırılacak olan Atak Electric’in test, simülasyon ve validasyon çalışmaları ise yıl sonuna kadar devam edecek.

    Karsan Atak Electric 230 kW gücünde yüzde 100 elektrikli motora sahip. Tam şarjla 300 km menzil sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde 3 saatte şarj oluyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mustafaaydemirr ( deneme) 18 sa. en beğenilen
    İnanmam kesin civatasi yabancıdır %100 ne demek olamaz uyş tirledim ha 😒(!)
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    sonere3818@gmail.com 15 sa. mustafaaydemirr
    %100yerli demiyor zaten %100 elektrikli diyor motor bmw nin geçen yıl tanıtılmıştı youtube da var doğan kabak falan incelemişti 😁😁
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    babgozd 9 sa.
    İyi diyelim iyi olsun ama böyle haberler ülkede herşey dört dörtlük havası yaratmak için kullanıldığı için yorumlarda savaş çıkması gayet doğal. Henüz 1 araç siparişi almış, aracın motoru bmw olsa da önemli olan otonom yetenekleri. Fiziki olarak birşey üretmeden sadece beyin gücüyle de katma değer üretebiliriz, üretiyoruz.

    Aracı otonom hale getirecek yazılımı yapacak olan firma, ADASTEC Türkler tarafından kurulmuş Kaliforniya merkezli bir firmaymış. Aralarındaki işbirliğinin duyurusu: adastec.com/...
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    race_2007 (yener my) 14 sa.
    Ülkemizde bu tip çalışmaların olması güzel
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    rwo (rwo ) 15 sa.
    koltuk dizilimleri bizim belediyenin kullandığı karsan atak belediye otobüsleri gibiyse tasarlayan mühendisleri allah aşkına 2 gün işe bunlarla götürün getirin kendi diplomalarını kendileri yırtmazsa bende bişey bilmiyorum.
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    Kampaku 17 sa. yeni yorumcu
    Kampüslerde kullanılabilir ring servisi olarak.
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 17 sa.
    Neden ilk olarak bizde denenmiyor? Bilen varmı detayları.
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    DigitalKral (Serkan TÜKENMEZ) 17 sa. Glorfindel1907
    Belediyeler sipariş etmezse deneyemezsin.
    Bizim belediyeler dizel otobüs sevdasından vazgeçemiyorlar.
    Elektrikli araçları halen oyuncak gibi görüyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    smart1978 (X Y) 17 sa. Glorfindel1907
    Otonom ve Turkiye :) . Zor tezat ikili.
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    bloody02 (murat yılmaz) 13 sa. Glorfindel1907
    Sanirsam bu elektrikli araclar daha cok turkiye disi pazar icin , euro bazindan satiliyor . Burda o fiyatta satildigi taktirde adam direk gider dizel ithal arac alir . Cevre dusunecegine cebini dusunur .
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    mustafaaydemirr ( deneme) 18 sa. en beğenilen
    İnanmam kesin civatasi yabancıdır %100 ne demek olamaz uyş tirledim ha 😒(!)
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    sonere3818@gmail.com 15 sa. mustafaaydemirr
    %100yerli demiyor zaten %100 elektrikli diyor motor bmw nin geçen yıl tanıtılmıştı youtube da var doğan kabak falan incelemişti 😁😁
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