A101 marketler çekme karavan satacak

Tam Boyutta Gör İlk kez çekme karavana yer vererek ses getiren A101 marketler tam 1 yıl aradan sonra bu kez biraz daha büyük bir çekme karavan modeli ile geliyor ancak fiyatların artık ikiye katlandığını belirtmek gerek.

27 Ekim A101 aktüel ürünler

27 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Erba Karavan markasına ait 4 metre uzunluğunda çekme karavan yer alıyor. Geçen yıl yine 750Kg altı 3.4 metrelik bir çekme karavan vardı. Geçen yıla göre biraz daha fazla kullanım alanı mevcut.

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Ranza ve oturma grubu ile toplamda 4 kişinin konaklayabildiği karavanda 2 göz ocak, lavabolu mutfak, 12 volt buzdolabı, 205W güneş paneli, duş, 12 volt hidrofor, 12 volt LED aydınlatma gibi ekstralar yer alıyor. A101 için özel olarak üretilen Erba Karavan 199.990TL olarak satışa sunulacak. Geçen yılın modeli 90000TL civarındaydı.

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27 Ekim A101 aktüel kataloğunda neler var?