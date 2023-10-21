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    A101 marketler çekme karavan satacak

    27 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Erba Karavan markasına ait 4 metre uzunluğunda çekme karavan ve farklı akıllı televizyon modelleri yer alacak.   
    27 Ekim A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    İlk kez çekme karavana yer vererek ses getiren A101 marketler tam 1 yıl aradan sonra bu kez biraz daha büyük bir çekme karavan modeli ile geliyor ancak fiyatların artık ikiye katlandığını belirtmek gerek.

    27 Ekim A101 aktüel ürünler

    27 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Erba Karavan markasına ait 4 metre uzunluğunda çekme karavan yer alıyor. Geçen yıl yine 750Kg altı 3.4 metrelik bir çekme karavan vardı. Geçen yıla göre biraz daha fazla kullanım alanı mevcut.

    Ranza ve oturma grubu ile toplamda 4 kişinin konaklayabildiği karavanda 2 göz ocak, lavabolu mutfak, 12 volt buzdolabı, 205W güneş paneli, duş, 12 volt hidrofor, 12 volt LED aydınlatma gibi ekstralar yer alıyor. A101 için özel olarak üretilen Erba Karavan 199.990TL olarak satışa sunulacak. Geçen yılın modeli 90000TL civarındaydı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    en iyi amfi markaları bu bilgisayara bağladığınız en son usb aygıtı arızalı olduğundan bellek uzantısı şarj yer mi mtok ile normal mühendislik arasındaki fark english time yorumlar

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