A101 marketler çekme karavan satacak

27 Ekim A101 aktüel ürünler
27 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Erba Karavan markasına ait 4 metre uzunluğunda çekme karavan yer alıyor. Geçen yıl yine 750Kg altı 3.4 metrelik bir çekme karavan vardı. Geçen yıla göre biraz daha fazla kullanım alanı mevcut.
Ranza ve oturma grubu ile toplamda 4 kişinin konaklayabildiği karavanda 2 göz ocak, lavabolu mutfak, 12 volt buzdolabı, 205W güneş paneli, duş, 12 volt hidrofor, 12 volt LED aydınlatma gibi ekstralar yer alıyor. A101 için özel olarak üretilen Erba Karavan 199.990TL olarak satışa sunulacak. Geçen yılın modeli 90000TL civarındaydı.
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.