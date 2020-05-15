Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen Ticari Araç da garanti süresini 3 ay uzattı

    Salgın döneminde alınan önlemler nedeniyle evlerinden çıkamayan müşterilerine garanti süresini uzatarak destek veren firmalardan biri de Volkswagen Ticari Araç oldu.
    22 sa.
    794
    3
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Volkswagen Ticari Araç da garanti süresini 3 ay uzattı
    Tam Boyutta Gör

    Salgın süreci nedeniyle garanti süresini uzatan markalar kervanına Volkswagen Ticari Araç da katıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Skoda, salgın nedeniyle garanti sürelerini uzattı

    Yapılan açıklamada, koronavirüs salgınından dolayı uygulanana koruma önlemleri ve kısıtlamalar nedeniyle yetkili servislere gelemeyen Volkswagen Ticari Araç müşterilerine yönelik, garanti süreleri salgın döneminde biten araçların garanti sürelerinin uzatıldığı belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi"

    Bu kapsamda, ücretsiz onarıma ilişkin garanti süresi 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında sona eren tüm Amarok, Caddy, Transporter, Caravelle ve Crafter model ailelerinde geçerli olan uygulamayla süre 3 ay uzatıldı.

    Garanti süresinin uzatılması uygulaması, garanti belgesinde belirtilmiş olan haklardan sadece “Ücretsiz Onarım Hakkı”nı kapsıyor ve garantileri uzayan müşteriler, garanti kapsamındaki işlemler için hiçbir ek ücret ödemiyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Nokia 6.3'e dair bazı detaylar ortaya çıktı 2 sa. Microsoft Telefonunuz uygulaması artık MMS resimlerinden metin kopyalayabiliyor 2 sa. Apple sanal gerçeklik şirketi NextVR’ı satın aldı! 3 sa. Redmi Note 10 TENAA'da belirdi: 5G, OLED ekran ve daha hızlı işlemci 4 sa. Nvidia Jetson Xavier NX geliştirici kartı satışa çıkıyor 5 sa. LEGO Ninjago oyunu Steam üzerinde ücretsiz 6 sa. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy Buds ve Samsung aksesuarları var 6 sa. SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun 13 sa. Amerikan Uzay Kuvvetleri'nin bayrağı resmen tanıtıldı 16 sa. Yeni Mad Max filminde Furiosa'nın geçmişine gideceğiz; Tom Hardy yer almayacak 17 sa. Monster Tulpar T5 v21.1 "ince hafif ve güçlü" inceleme 18 sa. Netflix'te yayın kalitesi yavaş yavaş eski haline geri dönüyor 18 sa. Karsan'ın otonom otobüsü, Romanya'da hizmet verecek 19 sa. TUSAŞ’ın geliştirdiği mobil uygulamayla şirketin ürünleri telefonlarımıza geliyor 19 sa. Samsung kuantum şifreleme teknolojisine sahip telefon çıkardı: Galaxy A Quantum 20 sa. Nvidia DGX SuperPOD ile yapay zeka performansı rekor kırıyor 20 sa. 15 Mayıs koronavirüs tablosunda 1708 yeni vaka, 48 vefat 20 sa. Xiaomi yeni ekosistem ürünlerini ülkemizde satışa sundu 21 sa. OnePlus ilk tam kablosuz kulaklığını Temmuz'da çıkarabilir 21 sa. Nvidia ve AMD’den sürpriz iş birliği 22 sa. GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen Ticari Araç da garanti süresini 3 ay uzattı Sonraki Steam'in yeni özelliği 'Sıradaki Oyun' herkes için kullanıma açıldı 23 sa. Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı 23 sa. İtalya'da koronavirüs tespiti için karma gerçeklik kaskları kullanılıyor 1 gün Tesla’nın “milyon millik pilleri”, elektrikli otomobilleri benzinli araç fiyatlarına çekebilir 1 gün Apple’dan daha büyük ekranlı iPad ve iPad mini geliyor 1 gün 50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanı sunan Messenger Rooms kullanıma sunuldu 1 gün Realme'nin yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı ortaya çıktı 1 gün İş istasyonlarına en güçlü AMD çözümü: AMD Radeon Pro VII 1 gün Intel yeni vPro işlemcilerini duyurdu 1 gün Yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika görüntülendi 1 gün Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi 1 gün Çift Nvidia ekran kartlı Alienware Aurora R11 oyuncu kasası tanıtıldı 1 gün Sağlık Bakanlığı, 13 sektör için koronavirüs rehberi yayınladı 1 gün Realme Watch, 25 Mayıs'ta tanıtılabilir 1 gün Bilim insanları, 3D yazıcılarla büyük ebatta modelleri yazdırmanın bir yolunu buldu 1 gün İstanbul Film Festivali bu sene internetten düzenlenecek 1 gün SpaceX'in uzaya fırlatacağı astronotlar, tarihi uçuş öncesinde karantinaya alındı 1 gün Google Chrome artık sekmeleri gruplamaya izin veriyor 1 gün Intel, iki Çinli yarı iletken şirketine yatırım yaptığını duyurdu 1 gün 2si1 | Sende mi Xbox! Assassin's Creed Valhalla yeni nesilde 4K 30FPS çalışacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Trackmania Nations Remake Temmuz Ayının Başına Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips PUS8204 / PUS8804 Deneyim Grubu
    DH Forum
    KIBRISDA HİÇ VAKA YOK
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi