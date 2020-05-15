Volkswagen Ticari Araç da garanti süresini 3 ay uzattı

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Salgın süreci nedeniyle garanti süresini uzatan markalar kervanına Volkswagen Ticari Araç da katıldı.

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Yapılan açıklamada, koronavirüs salgınından dolayı uygulanana koruma önlemleri ve kısıtlamalar nedeniyle yetkili servislere gelemeyen Volkswagen Ticari Araç müşterilerine yönelik, garanti süreleri salgın döneminde biten araçların garanti sürelerinin uzatıldığı belirtildi.

Ayrıca Bkz. "Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi"

Bu kapsamda, ücretsiz onarıma ilişkin garanti süresi 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında sona eren tüm Amarok, Caddy, Transporter, Caravelle ve Crafter model ailelerinde geçerli olan uygulamayla süre 3 ay uzatıldı.

Garanti süresinin uzatılması uygulaması, garanti belgesinde belirtilmiş olan haklardan sadece “Ücretsiz Onarım Hakkı”nı kapsıyor ve garantileri uzayan müşteriler, garanti kapsamındaki işlemler için hiçbir ek ücret ödemiyor.

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