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    Türkiye'de tamamen elektrikli ve hibrit otomobil satışları ne durumda?

    Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD), 2020 yılı ilk üç aylık dönemine ilişkin tamamen elektrikli ve hibrit otomobil satış rakamlarını paylaştı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de tamamen elektrikli ve hibrit otomobil satışları ne durumda?
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    Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD), 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin tamamen elektrikli ve hibrit otomobil satış rakamlarını paylaştı. Buna göre tamamen elektrikli ve hibrit otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 arttı.

    TEHAD’ın paylaştığı verilere göre, 2019 yılının ilk üç ayında43 adet tamamen elektriklive 1810 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşmişti. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise 82 adet tamamen elektrikli ve 3235 adet hibrit otomobil satıldı. Tamamen elektrikli otomobil satışlarına Jaguar I-Pace liderlik ederken, hibrit satışlarının birincisi tahmin edebileceğiniz üzere Toyota Corolla oldu.

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    Tamamen elektrikli modellerde Jaguar I-Pace 43 adetle zirvede yer alırken, onu 30 adet ile Renault Zoe izledi. Elektrikli şehir otomobilleri Smart EQ ForTwo ve ForFour’dan ise sırasıyla 7 ve 2 adet satıldı.

    Türkiye'de tamamen elektrikli ve hibrit otomobil satışları ne durumda?
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    48 volt hafif hibrit versiyonların dahil edilmediği hibrit otomobil satışlarında ise Toyota Corolla 2091 adetle liderlik koltuğunda oturuyor. Onu 850 adetle aynı markanın bir başka modeli olan Toyota C-HR izledi. 83’er adet satan Subaru Forester ve Toyota RAV4 ise hibrit satışlarında üçüncülüğü paylaştı.

    Satış rakamlarıyla ilgili konuşan TEHAD kurucusu Berkan Bayram, “2011 yılında Renault Fluence ZE ile başlayan Türkiye elektrikli otomobil macerası, 2015 yılında BMW i3 ve Renault Zoe modellerinin de katılmasıyla hız kazanmıştı. 2020 yılına geldiğimizde ise ithalat yoluyla dışarıdan getirilen modeller hariç, pazarımız 5 yeni modele ulaştı. Milli otomobil projemizin de devreye girmesiyle birlikte Türkiye Elektrikli Otomobil pazarı 2022 yılı itibariyle 10 adetin üzerinde yeni model ile temsil edilecektir” dedi.



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