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    Karsan, seviye 4 otonom özelliklere sahip otobüsünün teknik detaylarını paylaştı

    Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde ilk tanıtımı yapılan Otonom Atak Electric'ten yeni bilgiler geldi. İşte Otonom Atak Electric'in sahip olduğu teknolojiler:
    01 Mart 2021, 13:30 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Karsan, seviye 4 otonom özelliklere sahip otobüsünün teknik detaylarını paylaştı
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    Karsan, Amerika ve Avrupa'nın gerçek yol koşullarına hazır ilk seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü Otonom Atak Electric’in teknik detaylarını ve sahip olduğu teknolojileri kamuoyuyla paylaştı.

    Otonom Atak Electric, Karsan’ın 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde yapılan çalışmalarla geliştirildi. Karsan Ar-Ge tarafından yürütülen projede, bir başka Türk teknoloji şirketi ADASTEC’le iş birliği yapıldı. ADASTEC’in geliştirdiği Seviye 4 otonom yazılımları, Atak Electric’in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi.

    Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak Electric’in üzerine inşa edildi. Atak Electric’in sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişilik yolcu kapasitesi ve 300 kilometrelik menzili Otonom Atak Electric’i de sınıfında öncü konuma getirdi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Otonom Atak Electric’in drive-by-wire donanımları ile teknolojik sensörlerdeki bilgileri işleyen ve yönlendiren özel yazılımı sayesinde Seviye 4 otonom özelliği sunduğunu belirterek, merkezi yönetim sistemiyle araçlarla sürekli iletişimde kalınarak gereken durumlarda müdahale edecek ve 3. parti yazılımlarla veri paylaşım imkanı sunacak gerçek bir otonom toplu taşıma aracını pazara sunduklarını bildirdi.

    Okan Baş, "Bu seviyeyle aracımız planlanmış bir rotada, ister bir kampüste isterse gerçek trafik koşullarındaki toplu taşıma rotalarında sürücülü veya sürücüsüz olarak kullanılabiliyor. Gece veya gündüz olsun, yağmurlu ve karlı hava şartlarında olsun, otonom sürüşte 50 km/s hızlara kadar çıkarak rotalarda çalışabiliyor. Otonom Atak Electric, sahip olduğu özelliklerle rotada duraklara yanaşma yapabilecek, inme-binme süreçlerini yürütecek, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlayacak. Kısacası trafiği daha akıllı bir hale getirerek hata payını minimuma indirecek." dedi.

    12-18 metrelik yeni elektrikli araçlar geliyor

    Baş, bugüne kadar teslim edilen Atak ve Jest Electriclerin toplamda 1 milyonun üzerinde kilometre yol katederek elektrikli araçlar alanında ciddi bir tecrübeyi Karsan’a kazandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Geçtiğimiz dönemde lansmanını gerçekleştirdiğimiz ve seri üretime hazır hale getirdiğimiz Atak Electric bir ara istasyondu. Bugün karşınızda bulunan Otonom Atak Electric ise bizim odak noktamız. Bunu ilk günden beri bu şekilde planladık. Elektrikli araçlarımızı otonom araçlar için bir basamak olarak kullandık. Atak Electric ile başlayıp devamında ilerlemek istiyoruz. Otonom Jest Electric de planlarımız arasında yer alıyor. Bundan sonra devreye alacağımız her ürün otonom hazırlıklı olacak. Seviye 4 otonom özelliklerinin tümüne adapte olabilecek. Öte yandan, Karsan olarak elektrikli araç tarafında yaptığımız yatırımlar da hız kesmeden sürüyor. Kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre boyutlarında yüzde 100 elektrikli yeni araçlarımızı yollarla buluşturacağız."

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    Karsan, seviye 4 otonom özelliklere sahip otobüsünün teknik detaylarını paylaştı

    Karsan olarak bu alanda yaklaşık 3 senedir yaptıkları tüm gelişmelerin paylaşıldığını hatırlatan Baş, şöyle devam etti:

    "Çünkü, yerli bir markanın yüzde 100 elektrikli araç üretmesi ve bu araçların dünya devlerinin oyun sahasında iddialı şekilde büyümesi ülkemiz açısından çok önemliydi. Yaklaşık iki yıl gibi kısa sürede 30 farklı Avrupa şehrinde elektrikli modellerimiz Jest Electric ve Atak Electric’te 200 adede yakın satış gerçekleştirdik. Şimdi de sıra Otonom Atak Electric’te. Toplu taşıma araçları üreten bir şirket olarak otonomu ana rota olarak belirlememizin önemli bir sebebi var. Toplu taşıma araçları binek araçların aksine güzergahları belli araçlardır. Bu nedenle, binek otomobillerin aksine 'otonom dönüşümü' toplu ulaşım için çok daha hızlı olacak. Biz, otonomun toplu taşıma araçları için 15-20 yıl önden gideceğine inanıyoruz.”

    Otonom Atak Electric’in 8 metre alanında talebi karşılayacak en ideal model olduğunu vurgulayan Baş, şu bilgileri aktardı:

    "Pazarda bu alanda bir fırsat gördük ve hızlı hareket ettik. Bu alanda ADASTEC gibi yine yüzde 100 yerli bir şirketle iş birliği yapmamız ayrı bir gurur vesilesi. Atak, boyutları ve sunduğu özelliklerle bizim için bir fırsattı. Şu anda Amerika ve Avrupa’da bu boyutlarda Seviye 4 otonom araç üreten başka bir marka yok. Bu noktada, dünyada bir ilkiz. Gerek boyutları gerek sahip olduğu özelliklerle bir fırsat olarak gördüğümüz Otonom Atak Electric duyulduğu günden bu yana oldukça ilgi çekti. İlk siparişimizi Romanya’dan aldık ve önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz. Ayrıca, kısa süre içerisinde Avrupa’dan bir sipariş daha alabiliriz. Diğer yandan aracımız, ABD’de Michigan’da bulunan bir üniversite içerisindeki gerçek rotada da kullanıma geçerek kampüs içinde öğrencileri taşımaya başlayacak. Otonom Atak Electric için hedef pazarımız ise Kuzey Avrupa."

    Ayrıca Bkz. "Taslak hazırlandı: İkinci el araç alım satımına yeni vergi mi geliyor?"

    ADASTEC Üst Yöneticisi (CEO) Ali Ufuk Peker de Otonom Atak Electric ile birçok ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Karsan iş birliğimiz sayesinde flowride. ai otonom araç yazılım platformumuzu toplu taşıma sektörünün kullanımına sunduk. Geliştirdiğimiz Otonom Sürüş Yazılımı ile belirli rotalarda çalışan tam boyutlu ticari araçlar, operasyonlarını tamamıyla sürücüsüz olarak gerçekleştiriyorlar. Yazılım platformumuz bulut ortamında otonom araç filosunun sürekli ve güvenli olarak işletilmesini sağlıyor. Yazılım platformumuzun mobil uygulamaları otonom araç ile ilgili bilgilere yolcuların ve filo yöneticilerinin anında erişimini sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

    Otonom Atak Electric’te bulunan en önemli teknolojilerden birisi olan kendi kendine hareket edebilen sürücüsüz araç teknolojisi insan faktörüne ihtiyaç duymadan yolu, trafik durumunu ve çevre şartlarını rahatlıkla algılayabiliyor. Böylece, sürüş sistemleri mekanik bir bağlantı olmadan elektronik sistemlerle kontrol ediliyor.

    ADAS özelliklerinin daha da ilerisinde sürüş yardımcı sistemlerine sahip olan Otonom Atak Electric’te gelişmiş LiDAR sensörleri yer alıyor. Bu sensörler, lazer ışık demetleri göndererek en kritik açılarda bile 120 metreye kadar bir mesafede etkin şekilde çalışıyor ve etraftaki objelerin santim hassasiyetinde 3 boyutlu olarak belirlenmesini sağlıyor. Ayrıca, ön kısımda yer alan radarın yaydığı radyo dalgaları 160 metreye kadar objelerin tespitini ve hareketini tüm hava koşullarında algılıyor.

    Termal kameralar canlı tespitini kolaylaştırıyor

    RGB kameralarla aracın 6 farklı noktasında yüksek çözünürlüklü görüntüleri işleyerek hem objelerin mesafelerini ölçerken hem de objeleri tanımlayabilen Otonom Atak Electric, araç, yaya veya diğer objelere ait ayrımı kolayca gerçekleştiriyor. Öte yandan sahip olduğu termal kameralar sayesinde ışık ve hava koşullarından etkilenmeden aracın etrafındaki canlıların sıcaklık değişimlerini algılayabilen ve buna göre tespitte bulunabilen Otonom Atak Electric böylece yayalara ve diğer canlılara karşı ekstra güvenlik sağlıyor. Otonom Atak Electric’te yüksek hassasiyette konum bilgisi ileten yüksek çözünürlüklü haritalar, GNSS, ivme ölçer ve LiDAR sensörleri sayesinde aracın konumu hassas ve güvenli bir şekilde belirlenebiliyor.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen erdem552
    Otonom sürüş hamlesi yerli ve milli değil. Adastec firmasının çalışanlarının %90'ı daha mezun olmamış çocuklar. Gözüme 1 tane mezun, 1 tane doktoralı çarptı. Gerisi deneyimsiz.
    Open-source kaynaklardan copy paste yapılarak oluşturulmuş sistem yani. Sadece Karsan araçlarıyla veri havuzunu oluşturma kısmı var.
    Zaten 8 yönetici 25 çalışan görünüyor böyle iş mi yapılır.
    Doktora mezunu olmadan arge yapılamaz zaten böyle konularda.
    AVL gibi firmalar boşuna uğraşıyor bunlardan satın alıp geçsinler...
    Otonom sürüş hamlesi yerli ve milli değil. Adastec firmasının çalışanlarının %90'ı daha mezun olmamış çocuklar. Gözüme 1 tane mezun, 1 tane doktoralı çarptı. Ge...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Linkedin'i açın bakın şirket çalışanları orada yazılım tarafındaki herkes ya yeni mezun ya da mezun bile olmamış neredeyse.

    Kendi sitelerinde de "yerli ve milli" partnerlerini görebilirsiniz firmanın.



    Erzurum adlı oyuna methiyeler düzmekten farksız bu yaptığınız.
    Linkedin'i açın bakın şirket çalışanları orada yazılım tarafındaki herkes ya yeni mezun ya da mezun bile olmamış neredeyse. Kendi sitelerinde de "yerli...
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) leoga66
    Yazık almanya gısganıyor tayfasıyla baş etmek de zor. Ben orada firma ismi sıraladım örnek bile veremeden herkes yapıyora dönmüş olay
    Önce makarnayı kes az protein al mesajları iyi anla. Sonra üstte yazdıklarımda yanlış varsa onları bul
    Seviye-4 otonom yollarda yok diyorum herkes yapıyor diyorsun. O zaman bu haberler ne? Bak sana en güncellerini buldum. Bak daha gerçek hayat testleri bile yeni başlayacak firmaların. Sana göre herkes yapıyor. Tesla, Ford daha test yapmamış, bizimkiler lise mezunu tayfayla halletmiş işi... Bir aracın kendi kendine gidebilmesi seviye-4 olduğunu göstermez önce bana laf etmeden kendin araştır
    Tesla full self-driving one step closer as Germany paves way for Level 4 autonomy (thedriven.io)
    Level 4 Autonomous Cars Begin Real-World Testing in Oxford (autoweek.com)
    Motional is now testing fully autonomous vehicles in Las Vegas - The Verge

    Sizin teknolojiniz o kadar ilerledi ki gözümüzle göremiyoruz maşaallah hadi başka kapıya blok...
    Yazık almanya gısganıyor tayfasıyla baş etmek de zor. Ben orada firma ismi sıraladım örnek bile veremeden herkes yapıyora dönmüş olay [resim] Önce makarnayı...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    ipli jeton (Adem Gdk) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Karsan deyince aklına bunlar gelen bir ben miyim?

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    Nedense bu marka bana adına minibüsçü, trafik şeysilerini çağrıştırıyor.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    daimlerle(mercedes) anlaşmam olsa ismini neoanadol diye pazara yerli diye pazarlasam olur mu sana yerli

    bu karsan ın hala yerli olduğuna inananın aklından şüphe ederim
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    TheJudgé 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu aracı Raspberry ve python ve birkaç lidar kamera vs ile programlayarak da yürütürüm ben ... asıl test sahada olucak , kapalı bi bahçede araba yürürtmeye benzemez caddeler .
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    alfa-x 6 gün ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    Aynen tesla hala çarpıyor ki piyasanın en gelşimiş , canlı test edilen , baya kişinin de ölümüne sebep olan markadır , geliştirmek o kadar kolay değil , teslaya da göz yumuluyor , yanarak ölenleri saymıyorum

    gerçek hayat bambaşka daha geçenlerde yola devrilmiş kamyona çarptı tesla , hatta uyarmaya çalışan yayayı bile eziyordu ,açıklama ne oldu kamyon kasası beyaz olduğundan engeli algılayamamış

    2mt yüksekliğe 10mt uzunluğa sahip dikdörtgen,konteynır gibi kapalı kasayı hemde yol ortasındaki algılayamıyor , kasaya frensiz oto pilotta çarpıyor..

    https://video.haber7.com/video-galeri/165304-tesla-model-3un-otomatik-pilotu-kazaya-neden-oldu
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    L leoga66 (Kira qwe) 6 gün ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    Aynen hocam, birazdan githubdan kopyalayın oldu sana tesla otonom teklonojisi 😂
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    CapriceClassic 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu işlerden pek anlamam ama geçenlerde sürücüsüz taxi videosuna denk geldim. Seviye kaç bu taxi?

    https://www.facebook.com/boyd12/videos/4283252415024678/?t=493
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    L leoga66 (Kira qwe) 6 gün ( Mesaj Silindi ) CapriceClassic
    Seviye 4 hocam. Siz üsteki arkadaşa bakmayın bu level4 artık belirli güzergahlarda standart haline geldi.
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    Rasputin13 (A T) 6 gün ( Mesaj Silindi ) CapriceClassic
    Bunlar Waymo'nun test araçları 4.seviye için. Geofencing de denilen sadece belli rotalarda seyahat gerçekleştiriyorlar. Bunun dışında zaten kanunlardan dolayı test dışı kullanımı yasak (sürücüsüz araç olayı). Burada amaç belirlenen rotada acil durumlarda vereceği tepkinin datasını toplamak. Level4'ün amacı o zaten. Şu an çalışıyor neden test ediyorlar diyecek olursanız da sebebi sürücüsüz hasara sebebiyet verse kimin suçlu bulunacağı gibi örnekler düşünebilirsiniz. En az 10 yıl sürmesi bekleniyor testlerin.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aramızda seviye-4 otonoma dair ingilizce haber paylaşıp milleti kandırmaya çalışanlar var. Ya da kendi okuması yok. Paylaşılan linklerdeki can alıcı noktaları fosforla işaretledim.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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    L leoga66 (Kira qwe) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşın cidden aklı kıt. Akpartili ilan edildik hahaha.

    • [color=#316aca]NAVYA, a French company, is already building and selling Level 4 shuttles and cabs in the U.S. that run fully on electric power and can reach a top speed of 55 mph.
    • Alphabet's [color=#316aca]Waymo recently unveiled a Level 4 self-driving taxi service in Arizona, where they had been testing driverless cars―without a safety driver in the seat―for more than a year and over 10 million miles.
    • Canadian automotive supplier [color=#316aca]Magna has developed technology (MAX4) to enable Level 4 capabilities in both urban and highway environments. They are working with Lyft to supply high-tech kits that turn vehicles into self-driving cars.
    • Just a few months ago, [color=#316aca]Volvo and Baidu announced a strategic partnership to jointly develop Level 4 electric vehicles that will serve the robotaxi market in China.

    İstemüzükçü tayfa beni benden alıyor. Boş yapmaktan başka yapacak bir şeyleri de yok. Çıldırmaya devam edin, bu ülke için birileri çalışıp bir şeyler üretecek. Sizin gibilerde her zaman yapılan işe yalandır, yapılmamıştır diye ağlacak.
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim anlamadığım biz bu seviyeye nasıl çıktık, ya seviye 4 ne demek bilmiyorlar ya da kendine seviye4
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    KaleyDeskop (ali ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    belli rotayı sürekli takip ediyorsa otonom 4 seviye denilemez. yolda kimse yoksa trafik boşsa iş görür aksi halde elbet kazalar olacaktır
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Seviye 4 heykelcilige de bir gunde cikmadik dimi 100 yil gerekti..



    Her sey asama asama, zamanla cok daha iyileri gelecek. Emegi gecen tum lise mezunu isci cirak cahil cuhelanin eline saglik..
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    M Morichannn (Akın Özer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Seviye 4 mü 😳
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