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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Taslak hazırlandı: İkinci el araç alım satımına yeni vergi mi geliyor?

    Sözcü'de yer alan habere göre hükümet 2. el araç alım satımından vergi almak için harekete geçti. Hazırlanan taslağa göre aracın satış fiyatı üzerinden binde 5 oranında vergi alınacak. İşte detaylar:
    28 Şubat 2021, 13:30 (11 sa.)
    8,6b
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    151
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    64

    Taslak hazırlandı: İkinci el araç alım satımına yeni vergi mi geliyor?
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    Gelen haberlere göre Türkiye otomotiv sektörü yeni bir vergiyle karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.  Bu kez vergi konusu olan ise 2. el araç satışları.

    Sözcü'de yer alan habere göre hükümet, ikinci el araç satışlarından binde 5 oranında vergi alınacak. Satış fiyatı da en az aracın kasko değeri kadar olacak. Böylece satış fiyatı düşük gösterilip vergiden kaçmak söz konusu olmayacak.

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    Habere göre meclis'te hazırlanan yasa taslağının genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Hazırlanan taslakta “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden binde 5” ifadelerine yer verildiği belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, bu yıl içerisinde elektrikli otomobil pazarına girebilir"

    Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen ikinci el analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, pandeminin etkisiyle sıfır araç tedariğindeki sıkıntı nedeniyle ikinci ele talebin arttığını hatırlatarak, devletin bu hareketi gördüğünü ve vergilendirmek istediğini belirtti. Yeni verginin satışlara ve fiyatlara büyük bir etkisi olmayacağını anlatan Yalçın, “100 bin TL'lik bir araçtan 500 TL yeni vergi alınacak.

    Ama 300 bin TL'den itibaren fiyatlara kısmi etkisi olacaktır. Pazarda 15 Kasım 2020'ye kadar inanılmaz bir hareket vardı. Şu anda pazar normale döndü, fiyatlar da rayına oturdu. Havaların ısınmasıyla pazarın yeniden hareketlenmesini bekliyoruz. Şu anda da yükselen bir grafik var” şeklinde konuştu.

    Hazırlanan yasa taslağını değerlendiren vergi uzmanı Nedim Türkmen ise, geçen yıl ikinci el piyasasının büyüklüğünün 300 milyar liraya çıktığını söyledi. Bu satışlardan çok büyük kârlar elde edildiğini ifade eden Türkmen, “Maliye hem gelir ve kurumlar vergisi hem de KDV alamadı. Şimdi alım-satıma harç getirilmeye çalışılıyor. İnsanlar bu binde 5 harcı ödememek için eskisi gibi araç devirlerini almak istemeyebilirler. Bu sektörde elde edilen kârları vergilendirmek ana hedef olmalı” dedi.



    https://www.sozcu.com.tr/2021/otomotiv/ikinci-el-arac-alim-satimina-vergi-yolda-6286404/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    K KızgınHokkabaz (Ayhan Ergin) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vergiyle ülke yönetiyorlar. Halk da para yok. Her şey ateş pahası. Avrupa'da çöpe atılan arabalar 50k'dan başlıyor. Hala utanmadan "egonomi eyi" diyorlar. Bu toplum böyle yaşamayı hak etmiyor. Ama hak etmediği bir yaşamı seçiyor. Anlamak güç.
    Vergiyle ülke yönetiyorlar. Halk da para yok. Her şey ateş pahası. Avrupa'da çöpe atılan arabalar 50k'dan başlıyor. Hala utanmadan "egonomi eyi" diyorlar. Bu to...
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    3 Yanıt Yanıtla +169
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    ozmenakif (Akif Özmen) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    1) Arabayı sıfır alırken en az bir araba parası da devlete ver.

    2) Arabayı kullanırken aldığın her yakıt için tonla vergi ver.

    3) Otoyola gir para ver.

    4) Köprüden geçsen de geçmesen de para ver.

    5) Bakımı, lastiği, muayenesi, sigortası, kaskosu, cezası, kazası her şeyde devlete de para ver.

    6) 6 ayda 1 MTV ver.

    7) Yıllar sonra dolar uçsun, lira değersizleşsin ve arabanın değeri artmış gibi göründüğü için arabayı satınca gelir elde etmiş gibi ol ve buradan da gelir vergisi ver.

    8) Alan vatandaş notere iki kağıt parçası için tonlarca para versin ve o paranın da çoğu devlete gitsin.

    ...

    Bitti mi? bitmedi.

    Şimdi bir de satıştan binde 5 para verilecekmiş efendilere



    Biiiiiip diyorum. Siz anladınız
    1) Arabayı sıfır alırken en az bir araba parası da devlete ver. 2) Arabayı kullanırken aldığın her yakıt için tonla vergi ver. 3) Otoyola gir pa...
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adam üstüne 5 bin TL daha koyup öyle satışa sunacak. Piyasaya fayda var mı? Yok alıcıya fayda var mı? Yok satıcıya etki var mı? Yok.



    AB den bireysel 2. El araç alımını aktif edin (%18 gümrük vergisi) 25 yaş üstü araçlara muayenede kesin yükümlülükler getirin olsun bitsin.
    Adam üstüne 5 bin TL daha koyup öyle satışa sunacak. Piyasaya fayda var mı? Yok alıcıya fayda var mı? Yok satıcıya etki var mı? Yok. AB den b...
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    1 Yanıt Yanıtla +66
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    Yorumlar (118) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Vergi Cumhuriyeti
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    Artizt (Mert ) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    2.el arabadan sonra 2.el telefon, laptop vb ürünlerine el atarlarsa iyice çıkılmaz bir yola girilir.
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    spaydix (SERVET GÜNGÖREN) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oylar Akp ye ulan baska partiye vereni vururum
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    Angel of the Lord (Muharrem Özen) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    “Maliye hem gelir ve kurumlar vergisi hem de KDV alamadı.
    Araç ilk satıldığında zaten iki araba parası vergi almıyor musunuz? İkinci elde, ikinci kez satılan arabadan yine vergi almak nasıl bir yüzsüzlük?
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    H halici34 (ahmet ertürk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    100 binlik arabaya 500 daha

    300 lira alim satim noter

    700 sigorta

    450 muayene

    Kaskosunu saymiyorum.

    Ha birde 100 binlik araba deyince akliniza son model araba gelmesin. 15 yillik arabadan bahsediyom.
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    Adoring 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    20 yildir uyanmamişsa oy verenler yönetenlerde suç bulamiyorum artik.Müstehak
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    Black_34 (Mehmet Gökalp) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Korkarım yakında 2. el elektronik ürünlerin satışınada vergi getirir bunlar.
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    ankaland (mehmet yok) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    her ay bir yerden vergi geliyor, bu ay es geçince bir an düşüncelere dalıyoruz acep biz kulların bir kusuru mu oldu da? bu ay bize yeni vergi şey olmadı diye.. şükür bu ay ki vergi haberi tam son gün pat diye çıkageldi, nasıl bir ruh halimiz şey oldu.. nasıl mutlu nasıl mutlu?? oldu biz kullar..
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    fellini (Okan Alsar) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Halimizi çok güzel anlatan bir fıkra

    Padişahın biri halkının vergiye karşı hangi noktadan sonra direneceklerini test etmek ister. Bunun için vezirlerini çağırır.
    Vezirleri huzura çıkar, saygılı bir şekilde beklerler.
    Padişah;
    — Köprülere adam koyun, geçenden bir akçe alsınlar! der.
    Aradan bir süre geçtikten sonra Padişah vezirlerine sorar:
    — Nasıl, halk hayatından memnun mudur? Herhangi bir şikâyet var mı?
    Vezirler:
    — Hiç bir tepki yok Sultanım!
    — İyi o zaman. Köprünün diğer tarafına da bir adam koyun, çıkandan da bir akçe alsın!
    Aradan bir süre geçmiş, Padişah tekrar sormuş vezirlerine:
    — Var mı halinden şikâyet eden?
    — Yok!
    Halkının tepkisizliğine kızan Padişah, gürlemiş:
    — Köprülerin ortasına da birer adam koyun, gelip geçeni …. yapsın!
    Aradan birkaç gün geçmiş, halktan bir tepkinin olmamasına içerleyen Padişah, çağırmış vezirlerini,
    —Halkı dinleyelim hele bir, demiş. Gitmişler köye, Padişah sormuş:
    — Halinizden memnun musunuz, var mı bir şikâyetiniz?
    Ses yok. Padişah tekrar :
    —Taş üstünde taş omuz üstünde baş komam! Var mı şikâyeti olan hemen söylesin! Diye gürleyince arkalardan cılız bir ses duyulmuş:
    —Padişahım, o köprünün ortasındaki adam var ya!
    —Eeee! demiş Padişah bir umutla… Ne olmuş o köprünün ortasındaki adama?
    — Aksamları çok kalabalık oluyor, sıra uzuyor, eve geç kalıyoruz, mümkünse bir adam daha koysanız…

    Kaynak da belirtelim:https://vergidosyasi.com/2017/04/14/mali-mizah-fikralar-padisahin-vergisi/
     
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    marauders (cem orhan) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu hükümetin becereksizliğinin faturasını vatandaşa çıkarıyor demek yazıklar olsun vatandaşın cebinden resmen para çalıyorlar yazıklar olsun
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    2. el alım satımına vergi, hükümet ve
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