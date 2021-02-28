Taslak hazırlandı: İkinci el araç alım satımına yeni vergi mi geliyor?

Gelen haberlere göre Türkiye otomotiv sektörü yeni bir vergiyle karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bu kez vergi konusu olan ise 2. el araç satışları.
Sözcü'de yer alan habere göre hükümet, ikinci el araç satışlarından binde 5 oranında vergi alınacak. Satış fiyatı da en az aracın kasko değeri kadar olacak. Böylece satış fiyatı düşük gösterilip vergiden kaçmak söz konusu olmayacak.İlginizi Çekebilir Peugeot yeni logosunu tanıttı! İşte yeni logoyla gelecek ilk model
Habere göre meclis'te hazırlanan yasa taslağının genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Hazırlanan taslakta “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden binde 5” ifadelerine yer verildiği belirtildi.
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Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen ikinci el analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, pandeminin etkisiyle sıfır araç tedariğindeki sıkıntı nedeniyle ikinci ele talebin arttığını hatırlatarak, devletin bu hareketi gördüğünü ve vergilendirmek istediğini belirtti. Yeni verginin satışlara ve fiyatlara büyük bir etkisi olmayacağını anlatan Yalçın, “100 bin TL'lik bir araçtan 500 TL yeni vergi alınacak.
Ama 300 bin TL'den itibaren fiyatlara kısmi etkisi olacaktır. Pazarda 15 Kasım 2020'ye kadar inanılmaz bir hareket vardı. Şu anda pazar normale döndü, fiyatlar da rayına oturdu. Havaların ısınmasıyla pazarın yeniden hareketlenmesini bekliyoruz. Şu anda da yükselen bir grafik var” şeklinde konuştu.
Hazırlanan yasa taslağını değerlendiren vergi uzmanı Nedim Türkmen ise, geçen yıl ikinci el piyasasının büyüklüğünün 300 milyar liraya çıktığını söyledi. Bu satışlardan çok büyük kârlar elde edildiğini ifade eden Türkmen, “Maliye hem gelir ve kurumlar vergisi hem de KDV alamadı. Şimdi alım-satıma harç getirilmeye çalışılıyor. İnsanlar bu binde 5 harcı ödememek için eskisi gibi araç devirlerini almak istemeyebilirler. Bu sektörde elde edilen kârları vergilendirmek ana hedef olmalı” dedi.
https://www.sozcu.com.tr/2021/otomotiv/ikinci-el-arac-alim-satimina-vergi-yolda-6286404/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Otonom elektrikli scooter
Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)
Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))
2) Arabayı kullanırken aldığın her yakıt için tonla vergi ver.
3) Otoyola gir para ver.
4) Köprüden geçsen de geçmesen de para ver.
5) Bakımı, lastiği, muayenesi, sigortası, kaskosu, cezası, kazası her şeyde devlete de para ver.
6) 6 ayda 1 MTV ver.
7) Yıllar sonra dolar uçsun, lira değersizleşsin ve arabanın değeri artmış gibi göründüğü için arabayı satınca gelir elde etmiş gibi ol ve buradan da gelir vergisi ver.
8) Alan vatandaş notere iki kağıt parçası için tonlarca para versin ve o paranın da çoğu devlete gitsin.
...
Bitti mi? bitmedi.
Şimdi bir de satıştan binde 5 para verilecekmiş efendilere
Biiiiiip diyorum. Siz anladınız
AB den bireysel 2. El araç alımını aktif edin (%18 gümrük vergisi) 25 yaş üstü araçlara muayenede kesin yükümlülükler getirin olsun bitsin.