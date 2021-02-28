Taslak hazırlandı: İkinci el araç alım satımına yeni vergi mi geliyor?

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Gelen haberlere göre Türkiye otomotiv sektörü yeni bir vergiyle karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bu kez vergi konusu olan ise 2. el araç satışları.

Sözcü'de yer alan habere göre hükümet, ikinci el araç satışlarından binde 5 oranında vergi alınacak. Satış fiyatı da en az aracın kasko değeri kadar olacak. Böylece satış fiyatı düşük gösterilip vergiden kaçmak söz konusu olmayacak.

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Habere göre meclis'te hazırlanan yasa taslağının genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Hazırlanan taslakta “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden binde 5” ifadelerine yer verildiği belirtildi.

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Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen ikinci el analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, pandeminin etkisiyle sıfır araç tedariğindeki sıkıntı nedeniyle ikinci ele talebin arttığını hatırlatarak, devletin bu hareketi gördüğünü ve vergilendirmek istediğini belirtti. Yeni verginin satışlara ve fiyatlara büyük bir etkisi olmayacağını anlatan Yalçın, “100 bin TL'lik bir araçtan 500 TL yeni vergi alınacak.

Ama 300 bin TL'den itibaren fiyatlara kısmi etkisi olacaktır. Pazarda 15 Kasım 2020'ye kadar inanılmaz bir hareket vardı. Şu anda pazar normale döndü, fiyatlar da rayına oturdu. Havaların ısınmasıyla pazarın yeniden hareketlenmesini bekliyoruz. Şu anda da yükselen bir grafik var” şeklinde konuştu.

Hazırlanan yasa taslağını değerlendiren vergi uzmanı Nedim Türkmen ise, geçen yıl ikinci el piyasasının büyüklüğünün 300 milyar liraya çıktığını söyledi. Bu satışlardan çok büyük kârlar elde edildiğini ifade eden Türkmen, “Maliye hem gelir ve kurumlar vergisi hem de KDV alamadı. Şimdi alım-satıma harç getirilmeye çalışılıyor. İnsanlar bu binde 5 harcı ödememek için eskisi gibi araç devirlerini almak istemeyebilirler. Bu sektörde elde edilen kârları vergilendirmek ana hedef olmalı” dedi.

https://www.sozcu.com.tr/2021/otomotiv/ikinci-el-arac-alim-satimina-vergi-yolda-6286404/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber

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