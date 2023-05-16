Karşınızda tamamen ücretsiz olan Telly 4K TV ve merak edilenler

Pozin yaptığı açıklamada, "Pluto TV'yi kurduğumda, izleyicilere ücretsiz olarak harika TV içeriği sunan tamamen yeni bir model yarattık. Şimdi Telly ile gerçek televizyonu da ücretsiz olarak sunuyoruz." ifadelerini kullanıyor.
Tek şart reklamları izlemeniz
Telly TV sadece iki ekrandan oluşmuyor, ayrıca soundbar’ın tam ortasına yerleştirilmiş bir de kamera bulunuyor. TV ile birlikte gelen ücretsiz gelişmiş hareket izleme fitness programları ve piyasaya Zoom entegrasyonu bu kamera ile kullanılacak. Bu kamera kapalı olarak gönderiliyor ve istediğiniz gibi açıp kapatabileceğiniz söyleniyor.
Veriler önemli
Bu arada veri toplama işleminden vazgeçmeyi tercih ederseniz ya TV'yi iade etmeniz ya da çift ekran TV ve soundbar kurulumunun tahmini maliyetini (sözleşmede 500 dolar) ödemeniz gerekiyor. Telly, bu yaz itibariyle TV’leri oturma odalarına sokmayı planlıyor. Bunun için freetelly.com üzerinden ilk etapta 500.000 adet TV satışa sunulacak.
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.