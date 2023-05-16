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    Karşınızda tamamen ücretsiz olan Telly 4K TV ve merak edilenler

    Akıllı televizyonlar günümüzün standartlarından olsa da elbette bunları satın almak için bir miktar para ödüyoruz. Ancak Telly, size tamamen ücretsiz bit TV vermeyi hedefliyor. Nasıl mı?
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    Karşınızda tamamen ücretsiz 4K TV: Telly Tam Boyutta Gör
    Samsung, LG veya Philips gibi geleneksel TV üreticilerini şimdilik bir kenara bırakın. Zira artık tamamıyla yeni bir TV türü geliyor ve eğer verilerinizin kullanılmasında bir sorun görmüyorsanız bu ürün tamamen ücretsiz. Pluto TV'nin kurucu ortağı Ilya Pozin tarafından kurulan Telly, ikinci ve daha küçük bir ekranda sürekli reklamlar göstererek var olmayan fiyat etiketini telafi eden bir TV sunuyor.

    Tamamen ücretsiz 4K TV

    Karşınızda tamamen ücretsiz 4K TV: Telly Tam Boyutta Gör
    Öncelikle şirket, ana TV'den bir soundbar ile ayrılan bu ince ekran şeridini "Smart Display" olarak adlandırıyor. Reklam göstermenin yanı sıra, spor skorları, haber bülteni, hava durumu ve hisse senedi fiyatları gibi çeşitli widget'ları da gösterebiliyor. Reklamlar, resimlerde gösterildiği gibi Smart Display'in en sağ tarafında görünebilir, ancak ekranın sol tarafında sponsorlu bir haber akışı şeklinde de görünebilir.

    Pozin yaptığı açıklamada, "Pluto TV'yi kurduğumda, izleyicilere ücretsiz olarak harika TV içeriği sunan tamamen yeni bir model yarattık. Şimdi Telly ile gerçek televizyonu da ücretsiz olarak sunuyoruz." ifadelerini kullanıyor.

    Tek şart reklamları izlemeniz

    Karşınızda tamamen ücretsiz 4K TV: Telly Tam Boyutta Gör
    Reklamların ana ekranda izlediklerinizi kesintiye uğratmaması gerekse de, Telly'nin baş strateji sorumlusu Dallas Lawrence, televizyonu kullanmadığınız zamanlarda reklamların her iki ekranı da kullanabileceğini söylüyor. Lawrence, yaptığı açıklamada "Tiyatro ekranı (üst ekran) kullanılmadığında, reklam birimi her ikisini de birbirine bağlayan eğlenceli bir şekilde hayata geçebilir. Şimdiye kadarki en ilgi çekici reklam deneyimini yaratmak için düşündüğümüz yüzlerce şey var." dedi.
    Karşınızda tamamen ücretsiz 4K TV: Telly Tam Boyutta Gör
    Ana ekrana gelince, bu kısımda 55 inçlik bir 4K HDR panel panel bulunuyor ve TellyOS işletim sistemini çalıştırıyor. Çoğu akıllı TV işletim sisteminin aksine, TellyOS şu anda Netflix gibi üçüncü taraf akış uygulamalarını desteklemiyor. Bu nedenle Telly, istediğiniz yayın hizmetini izlemek için kullanabileceğiniz ücretsiz 4K Android TV dongle ile birlikte geliyor. Roku, Amazon Fire Stick ve Apple TV gibi diğer yayın cihazlarıyla da uyumlu olan TV'de üç HDMI girişi ve 2 USB girişi bulunuyor.

    Telly TV sadece iki ekrandan oluşmuyor, ayrıca soundbar’ın tam ortasına yerleştirilmiş bir de kamera bulunuyor. TV ile birlikte gelen ücretsiz gelişmiş hareket izleme fitness programları ve piyasaya Zoom entegrasyonu bu kamera ile kullanılacak. Bu kamera kapalı olarak gönderiliyor ve istediğiniz gibi açıp kapatabileceğiniz söyleniyor.

    Veriler önemli

    Karşınızda tamamen ücretsiz 4K TV: Telly Tam Boyutta Gör
    Telly TV ücretsiz olduğunu söylüyor olabilir ancak hiçbir şey ücretsiz değildir. Telly, reklamverenlerden aldığı ücretler ve verilerinizden elde edebileceği gelirle bu pazarlama tekniğini sürdürmeyi hedefliyor. Telly, izleme ve etkinlik verileri politikasında, "izlediğiniz ses ve video içeriği, görüntülediğiniz kanallar ve izleme oturumlarınızın süresi hakkında bilgi toplayabileceğini" ve TV ile "nasıl etkileşimde bulunduğunuz" hakkında bilgi toplayabileceğini söylüyor. Buna arama sorgularınız, bastığınız düğmeler ve benzeri durumlar da dahil.

    Bu arada veri toplama işleminden vazgeçmeyi tercih ederseniz ya TV'yi iade etmeniz ya da çift ekran TV ve soundbar kurulumunun tahmini maliyetini (sözleşmede 500 dolar) ödemeniz gerekiyor. Telly, bu yaz itibariyle TV’leri oturma odalarına sokmayı planlıyor. Bunun için freetelly.com üzerinden ilk etapta 500.000 adet TV satışa sunulacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/5/15/23721674/telly-free-tv-streaming-ilya-pozin-ads https://www.freetelly.com/
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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 23 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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