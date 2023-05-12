Xiaomi'den 90 inçlik yeni 4K TV geldi: İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli üretici ilk çıkışından neredeyse bir yıl sonra seriye 90 inçlik bir model daha ekledi. Yeni televizyon Çin'de 9.999 yuan fiyatla satılıyor. Yani bu da 1.445 dolar demek. Cihazın global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil.
İşlemci ve bağlantı arayüzleri
Televizyon Dolby Atmos özellikli 30W hoparlörlerle donatıldı. Oyun odaklı olduğu için VRR (Değişken Yenileme Hızı) ve ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) teknolojilerini destekliyor.
Xiami TV ES Pro ailesine katılan 90 inçlik varyantta metal çerçeve ve uzak alan mikrofonlarına yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca Mijia akıllı ev entegrasyonuna sahip ve Çin'deki tüm önde gelen akış hizmetlerini destekleyen MIUI TV yazılımı ile çalışıyor.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.