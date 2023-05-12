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    Xiaomi'den 90 inçlik yeni 4K TV geldi: İşte özellikleri ve fiyatı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi mevcut TV ES Pro serisine 90 inçlik yeni bir model ekledi. Akıllı televizyon 4K çözünürlükte ekran, 30W hoparlör sistemi ve oyuncuları hedefleyen özellikler sunuyor.
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    Xiaomi'den 90 inçlik yeni 4K TV geldi: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi TV ES Pro serisi ilk olarak geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çıkış yapmıştı. Şirket başlangıçta sadece 86 inç boyutunda televizyon sundu. Aynı yılın Temmuz ayında ise seriye 55 inç, 65 inç ve 75 inç ekranlı modeller dahil edildi.

    Çinli üretici ilk çıkışından neredeyse bir yıl sonra seriye 90 inçlik bir model daha ekledi. Yeni televizyon Çin'de 9.999 yuan fiyatla satılıyor. Yani bu da 1.445 dolar demek. Cihazın global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil.

    Xiaomi'den 90 inçlik yeni 4K TV geldi: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiami TV ES Pro'nun esas olarak oyuncuları hedeflediğini hatırlatalım. 90 inçlik versiyon 1.000 nit maksimum parlaklık, 144 Hz yenileme hızı ve 4K (3840 x 2160 piksel) çözünürlük sunuyor. Tüm bunlara ek olarak panelde Dolby Vision desteği de mevcut.

    İşlemci ve bağlantı arayüzleri

    Televizyon Dolby Atmos özellikli 30W hoparlörlerle donatıldı. Oyun odaklı olduğu için VRR (Değişken Yenileme Hızı) ve ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) teknolojilerini destekliyor.

    Xiaomi'den 90 inçlik yeni 4K TV geldi: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bağlantı arayüzlerini 2 x HDMI 2.1, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, optik, AV, anten ve LAN olarak sıralayabiliriz. Yeni model dört çekirdekli ARM Cortex-A73 CPU ve ARM Mali G52 MC1 GPU içeren bir yonga setiyle donatıldı. Buna 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor.

    Xiami TV ES Pro ailesine katılan 90 inçlik varyantta metal çerçeve ve uzak alan mikrofonlarına yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca Mijia akıllı ev entegrasyonuna sahip ve Çin'deki tüm önde gelen akış hizmetlerini destekleyen MIUI TV yazılımı ile çalışıyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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