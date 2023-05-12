Tam Boyutta Gör Xiaomi TV ES Pro serisi ilk olarak geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çıkış yapmıştı. Şirket başlangıçta sadece 86 inç boyutunda televizyon sundu. Aynı yılın Temmuz ayında ise seriye 55 inç, 65 inç ve 75 inç ekranlı modeller dahil edildi.

Xiaomi iki yeni 4K TV çıkardı: 260 dolardan başlıyor 1 hf. önce eklendi

Çinli üretici ilk çıkışından neredeyse bir yıl sonra seriye 90 inçlik bir model daha ekledi. Yeni televizyon Çin'de 9.999 yuan fiyatla satılıyor. Yani bu da 1.445 dolar demek. Cihazın global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil.

Tam Boyutta Gör Xiami TV ES Pro'nun esas olarak oyuncuları hedeflediğini hatırlatalım. 90 inçlik versiyon 1.000 nit maksimum parlaklık, 144 Hz yenileme hızı ve 4K (3840 x 2160 piksel) çözünürlük sunuyor. Tüm bunlara ek olarak panelde Dolby Vision desteği de mevcut.

İşlemci ve bağlantı arayüzleri

Televizyon Dolby Atmos özellikli 30W hoparlörlerle donatıldı. Oyun odaklı olduğu için VRR (Değişken Yenileme Hızı) ve ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) teknolojilerini destekliyor.

Tam Boyutta Gör Bağlantı arayüzlerini 2 x HDMI 2.1, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, optik, AV, anten ve LAN olarak sıralayabiliriz. Yeni model dört çekirdekli ARM Cortex-A73 CPU ve ARM Mali G52 MC1 GPU içeren bir yonga setiyle donatıldı. Buna 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Xiami TV ES Pro ailesine katılan 90 inçlik varyantta metal çerçeve ve uzak alan mikrofonlarına yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca Mijia akıllı ev entegrasyonuna sahip ve Çin'deki tüm önde gelen akış hizmetlerini destekleyen MIUI TV yazılımı ile çalışıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Xiaomi'den 90 inçlik yeni 4K TV geldi: İşte özellikleri ve fiyatı