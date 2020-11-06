Karşıyaka Spor Kulübü kripto para çıkarıyor

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Taraftar ile daha iyi etkileşim sağlamak ve yeni bir gelir modeli oluşturmak adına spor kulüplerinin kripto parala yöneldiğini görüyoruz. Ülkemizde de Tabzonspor ve Galatasaray’ın ardından Karşıyaka spor kulübü de devreye giriyor.

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KSK Coin nedir?

Ülkemizin köklü kulüplerinden olan Karşıyaka Spor Kulübü rakiplerinin aksine Socios yerine Bitci altyapısı üzerinden kripto para çıkaracak. Bitci hatırlanacağı üzere ülkemizin ilk blok zinciri hizmetini başlatan borsasıydı. Müşteriler blok zinciri üzerinde kripto para çıkarabiliyor, cüzdan oluşturabiliyor ve borsa kurabiliyordu.

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KSK kripto parası yakın zamanda ön satış sürecine başlayacak. KSK sahipleri yapılan anketlere katılarak kulüp etkinliklerinde söz sahibi olabilecekler, taraftar mağazasından alış veriş yapabilecekler.

Bitci platformu taraftar paralarında biraz daha avantajlı gibi görünüyor zira BitciPay ile anlaşmalı noktalarda KSK parası ile alışveriş yapabilecekler. KSK ayrıca borsada işlem görecek. Özel KSK uygulaması ile yine borsa ticareti de yapabileceksiniz.

https://ksk.bitci.com/?utm_source=Bitci&utm_campaign=ksk_1

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