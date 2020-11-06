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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Karşıyaka Spor Kulübü kripto para çıkarıyor

    Bitci blok zinciri ile çalışan Karşıyaka Spor Kulübü yakın zamanda kendi kripto parasını çıkaracak. BitciPay ile de KSK kripto parasını anlaşmalı tüm mağazalarda kullanabileceksiniz.
    5 gün
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Karşıyaka Spor Kulübü kripto para çıkarıyor
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    Taraftar ile daha iyi etkileşim sağlamak ve yeni bir gelir modeli oluşturmak adına spor kulüplerinin kripto parala yöneldiğini görüyoruz. Ülkemizde de Tabzonspor ve Galatasaray’ın ardından Karşıyaka spor kulübü de devreye giriyor.

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    KSK Coin nedir?

    Ülkemizin köklü kulüplerinden olan Karşıyaka Spor Kulübü rakiplerinin aksine Socios yerine Bitci altyapısı üzerinden kripto para çıkaracak. Bitci hatırlanacağı üzere ülkemizin ilk blok zinciri hizmetini başlatan borsasıydı. Müşteriler blok zinciri üzerinde kripto para çıkarabiliyor, cüzdan oluşturabiliyor ve borsa kurabiliyordu.

    Ayrıca Bkz. "Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı"

    KSK kripto parası yakın zamanda ön satış sürecine başlayacak. KSK sahipleri yapılan anketlere katılarak kulüp etkinliklerinde söz sahibi olabilecekler, taraftar mağazasından alış veriş yapabilecekler.

    Bitci platformu taraftar paralarında biraz daha avantajlı gibi görünüyor zira BitciPay ile anlaşmalı noktalarda KSK parası ile alışveriş yapabilecekler. KSK ayrıca borsada işlem görecek. Özel KSK uygulaması ile yine borsa ticareti de yapabileceksiniz.

    Karşıyaka Spor Kulübü kripto para çıkarıyor



    https://ksk.bitci.com/?utm_source=Bitci&utm_campaign=ksk_1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    120205044 (barak tarak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bu ne şimdi
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    dımmışali (durmuş bahça) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık tüm takımların bitcoin
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    por favor (ssena arıkuşu) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hey gidi Karşıyaka hey.
    Zamanında futbolda süper ligde (o zaman 1.lig) oynamış kulüp şimdilerde 3.ligde sürünüyor. Oysa en sadık ve fanatik taraftara sahip kulüplerin başında gelir ve en eski kulüplerden biridir.
    Bu hale düşürenler utansın.
    Kripto para ile bu işler düzelecekse hayırlı olsun.
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    celik44 (hmt çlk) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şimdi bitcoin düşünsün
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