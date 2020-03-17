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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kartlı ödemelerde temassız işlem limiti arttırıldı

    Bugüne kadar 120 TL olan temassız kartlı alışveriş limiti 250 TL'ye çıkarıldı. Bu sayede müşteriler banka ve kredi kartlarıyla 250 TL'ye kadar olan alışverişlerini temassız olarak ödeyebilecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Kartlı ödemelerde temassız işlem limiti arttırıldı
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    Koronavirüs salgını nedeniyle kartlı alışverişlerin daha hijyenik bir şekilde gerçekleşmesi için temassız ödemeye yoğun talep var. Bugüne kadar 120 TL’ye kadar olan kartlı harcamalar temassız olarak ödenebiliyordu. Koronavirüs nedeniyle bu limit 250 TL’ye çıkarıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Temassız ödeme limiti 90 liradan 120 liraya yükseltildi

    Ayrıca Bkz. "Monster Notebook'tan koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatma kararı"

    Salgın sonrasında vatandaşlar nakit harcamayı azalttı ve kartlı işlemlerde de çalışanla daha az fiziksel temas için temassız ödemeyi tercih ediyor. Kullanıcıların daha yüksek fiyatlı harcamaları da temassız yapabilmesi için limit arttı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko’nun açıklaması şöyle:

    “Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart’tan başlayarak 250 liraya yükseltildi.”

    Garanti BBVA'dan koronavirüs önlemleri

    Garanti BBVA, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için bir dizi tedbirler alacağını açıkladı. Bu önlemler kapsamında ATM’lerden günlük para çekme limiti 5 bin TL’ye çıkarıldı. Bu sayede müşteriler 5 bin TL’ye kadar olan harcamalarını şubeye girmeden ATM’den çekebilecek. Garanti Bankası müşterileri, diğer bankaların ATM’lerinden ücretsiz olarak para çekebilecek. Şubelerde insan temasını azaltmak için girişler belirli limitlere göre yapılacak. Yoğunluk varsa müşteriler dışarıda sırasını bekleyecek. Garanti BBVA çalışanlarının büyük bir kısmı uzaktan çalışma erişim modeliyle evden çalışmaya başladı. Çocukları olan çalışanların izin kullanımına kolaylıklar sağlanıyor.



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    Zeen (Burak kaya) 3 gün
    250 yeter dahada arttırmasınlar. hala riskleri var bence
    Yanıtla +8
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    Ducatine 3 gün en beğenilen moneytalkss
    Eskidendi. Garanti Türkiyenin en çok sömüren bankasıdır.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yilsev (Yilsev Yildiz) 2 gün spacenet
    Evet onu biliyorum da gün içindeki ilk işlemdi, garanti bankası
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    Yilsev (Yilsev Yildiz) 2 gün
    az önce 81 TL lik market alışverişini temassız yaptık ancak pos şifre istedi, ne anladım temassız işlemden
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    MaDMaxiBo 3 gün
    neden sanal kart limiti gibi bunun da kullanıcı tarafından ayarlanmasına izin vermiyorlar ?

    dünyanın en gelişmiş, çünkü en çok para kazanan ya da müşterisini en çok yolan mı denir artık, bankacılık sistemi Türkiye'dedir. iki koda bakar.

    bi zahmet yazsınlar o kodları.
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    jhudaverdi (Hüdaverdi J.) 3 gün
    Bence bu limiti belli bir aralıkta olacak şekilde kart sahibine bırakabilirler. Mobil veya internet şubesi aracılığıyla kart sahibi örnek olarak 100 ₺ ila 500 ₺ arasında ayarlayabilmeli mesela.
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    Laifatzu 3 gün
    kyk ziraat banka hesabı olan öğrenciyim. ilk kartı aldığımda temassız var diye habire bastırıyordum. bi gün bi baktım hepsini krediden çekmiş. banka parası duruyor hala. o günden beridir temassız kullanmam.
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün
    Apple Pay'i getirseler ya!
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    moneytalkss 3 gün
    garanti türkiyenin en iyi bankası
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    sadrag 3 gün
    Akbank hesabım var. Telefondaki Nfc ile bağlantısını kurdum. Ara ara kullanıyorum. Ama sıkıntı şu; bir sürü yerde temassız yok niyeyse.. Yoksa çok rahat birşey.
    Yanıtla +1
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    Zeen (Burak kaya) 3 gün
    250 yeter dahada arttırmasınlar. hala riskleri var bence
    Yanıtla +8
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