Kartlı ödemelerde temassız işlem limiti arttırıldı

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgını nedeniyle kartlı alışverişlerin daha hijyenik bir şekilde gerçekleşmesi için temassız ödemeye yoğun talep var. Bugüne kadar 120 TL’ye kadar olan kartlı harcamalar temassız olarak ödenebiliyordu. Koronavirüs nedeniyle bu limit 250 TL’ye çıkarıldı.

İlginizi Çekebilir

Temassız ödeme limiti 90 liradan 120 liraya yükseltildi

Ayrıca Bkz. "Monster Notebook'tan koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatma kararı"

Salgın sonrasında vatandaşlar nakit harcamayı azalttı ve kartlı işlemlerde de çalışanla daha az fiziksel temas için temassız ödemeyi tercih ediyor. Kullanıcıların daha yüksek fiyatlı harcamaları da temassız yapabilmesi için limit arttı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko’nun açıklaması şöyle:

“Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart’tan başlayarak 250 liraya yükseltildi.”

Garanti BBVA'dan koronavirüs önlemleri

Garanti BBVA, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için bir dizi tedbirler alacağını açıkladı. Bu önlemler kapsamında ATM’lerden günlük para çekme limiti 5 bin TL’ye çıkarıldı. Bu sayede müşteriler 5 bin TL’ye kadar olan harcamalarını şubeye girmeden ATM’den çekebilecek. Garanti Bankası müşterileri, diğer bankaların ATM’lerinden ücretsiz olarak para çekebilecek. Şubelerde insan temasını azaltmak için girişler belirli limitlere göre yapılacak. Yoğunluk varsa müşteriler dışarıda sırasını bekleyecek. Garanti BBVA çalışanlarının büyük bir kısmı uzaktan çalışma erişim modeliyle evden çalışmaya başladı. Çocukları olan çalışanların izin kullanımına kolaylıklar sağlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.