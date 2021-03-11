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Günümüz çocuklarının belki hayatında hiç görmediği kaset teknolojisi bir dönemin vazgeçilmeziydi. Müzik severlerin yanında en az 5-10 tane bulundurduğu kaset teknolojisinin mucidi hayatını kaybetti.

Lou Ottens kimdir?

1926 Hollanda doğumlu olan Lou Ottens aslında elektroniğe çocuk yaşlarda merak saldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Radyo Oranje yayınlarını dinlemek için bir radyo yapmıştı. Savaş sırasında Nazi teknolojisi radyo sinyallerini bozduğu için çok yönlü anten sistemi geliştirerek bundan kaçınmayı başarmıştı.

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Savaş sonrasında üniversiteden mezun olan Ottens aynı yıl Philips tarafından işe alındı. Hasselt tesislerinin müdürlüğüne kadar yükselen Ottens’in kompakt kaset kaydedicisi de yine o dönem en çok satan cihazlardan birisi olmuştu.

Ses kayıtları veya müzik kayıtları 60’lı yıllarda büyük plaklarda veya daire şeklindeki rulolara sarılan bantlarla yapılmaktaydı. O dönem Philips mühendisi olan Lou Ottens insanların daha küçük ve uygun fiyatlı bantlarda müzik dinlemesi gerektiği inancıyla çalışmalarına başladı.

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Ottens’in ilk prototipi ahşap gövdeye sahipti ve cebe sığabiliyordu. Philips ilk aşamada başarılı olacağına pek inanmasa da Ottens sonunda şirketini ikna etmeyi başardı. 1963 yılında tanıtılan kompakt kaset birimi fabrika çıkışı olarak doldurulabiliyor veya kullanıcının doldurması için boş bir şekilde satılıyordu. Her iki durumda da kullanıcı tekrar tekrar kaseti doldurabiliyordu.

Sony ve Philips’in kompakt kaset geliştirmesi için yardımcı da olan Ottens özellikle müzik alanında bir devrimin ateşleyicisi oldu. Walkman konseptinin icadı ile birlikte artık insanlar hareket halinde müzik dinleyebiliyor ve istediği müziği radyodan veya yine bir kasetten kayıt edebiliyordu. Bugün hareket halinde müzik sıradan bir konu ancak 1970-80 arası dönemde mucize olarak görülüyordu. Emekli olduktan sonra da kayıt teknolojilerine büyük katkılar yapan Ottens’in 6 Mart tarihinde 94 yaşındayken hayatını kaybettiği belirtiliyor.

https://www.engadget.com/cassette-inventor-lou-ottens-has-died-213101596.html

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