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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kaset teknolojisinin mucidi hayatını kaybetti

    Kompakt kaset teknolojisini geliştireren müzik dünyasında yeni bir devrimin kapılarını açan Lu Ottens hayatını kaybetti. Geride tarihe kazınmış büyük bir başarı bıraktı.
    11 Mart 2021, 12:00 (4 sa.)
    1,1b
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    8
    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kaset teknolojisinin mucidi hayatını kaybetti
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    Günümüz çocuklarının belki hayatında hiç görmediği kaset teknolojisi bir dönemin vazgeçilmeziydi. Müzik severlerin yanında en az 5-10 tane bulundurduğu kaset teknolojisinin mucidi hayatını kaybetti.

    Lou Ottens kimdir?

    1926 Hollanda doğumlu olan Lou Ottens aslında elektroniğe çocuk yaşlarda merak saldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Radyo Oranje yayınlarını dinlemek için bir radyo yapmıştı. Savaş sırasında Nazi teknolojisi radyo sinyallerini bozduğu için çok yönlü anten sistemi geliştirerek bundan kaçınmayı başarmıştı.

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    Savaş sonrasında üniversiteden mezun olan Ottens aynı yıl Philips tarafından işe alındı. Hasselt tesislerinin müdürlüğüne kadar yükselen Ottens’in kompakt kaset kaydedicisi de yine o dönem en çok satan cihazlardan birisi olmuştu.

    Ses kayıtları veya müzik kayıtları 60’lı yıllarda büyük plaklarda veya daire şeklindeki rulolara sarılan bantlarla yapılmaktaydı. O dönem Philips mühendisi olan Lou Ottens insanların daha küçük ve uygun fiyatlı bantlarda müzik dinlemesi gerektiği inancıyla çalışmalarına başladı.

    Kaset teknolojisinin mucidi hayatını kaybetti
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    Ottens’in ilk prototipi ahşap gövdeye sahipti ve cebe sığabiliyordu. Philips ilk aşamada başarılı olacağına pek inanmasa da Ottens sonunda şirketini ikna etmeyi başardı. 1963 yılında tanıtılan kompakt kaset birimi fabrika çıkışı olarak doldurulabiliyor veya kullanıcının doldurması için boş bir şekilde satılıyordu. Her iki durumda da kullanıcı tekrar tekrar kaseti doldurabiliyordu.

    Sony ve Philips’in kompakt kaset geliştirmesi için yardımcı da olan Ottens özellikle müzik alanında bir devrimin ateşleyicisi oldu. Walkman konseptinin icadı ile birlikte artık insanlar hareket halinde müzik dinleyebiliyor ve istediği müziği radyodan veya yine bir kasetten kayıt edebiliyordu. Bugün hareket halinde müzik sıradan bir konu ancak 1970-80 arası dönemde mucize olarak görülüyordu. Emekli olduktan sonra da kayıt teknolojilerine büyük katkılar yapan Ottens’in 6 Mart tarihinde 94 yaşındayken hayatını kaybettiği belirtiliyor.



    https://www.engadget.com/cassette-inventor-lou-ottens-has-died-213101596.html
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Commodore 64 veya Amstrad CPC 464 lere caynk cuynk seslerle kasate yazilim kaydederdik,

    Dosyayı kaydetmek için recorda basar sonra save komutu ile kayıdı başlatırdık. Çok basit bir yazılımı kaydetmek bile bazen 5- 10 dakika sürerdi. BİM kapanırdı, beklerlerdi benim yazılım kaydolsun diye.

    Oyunları çalıştırınca, açılış resimleri yüklenirdi, Çizgi çizgi gelirdi, ilk açtığımızda en az 5 dakika ne çıkacak diye tüm ekranı kaplamasını beklerdik.

    Şimdi değil resim saniyede 10 video görüoz, Hem de onlarca kat daha yüksek pixel alanında.
    Commodore 64 veya Amstrad CPC 464 lere caynk cuynk seslerle kasate yazilim kaydederdik, Dosyayı kaydetmek için recorda basar sonra save komutu ile kayıd...
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    Amd64x2 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tükenmez kalemler seni unutmayacak
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben hala arşivimde original kaset bulunduruyorum.. ve daha 5 seneye kadar da kayit yapiyoduk çok da eski değil
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    E evilknight2000 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mekanı cennet olsun
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    D DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

    Ekmeğini çok yedik
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    Amd64x2 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tükenmez kalemler seni unutmayacak
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Commodore 64 veya Amstrad CPC 464 lere caynk cuynk seslerle kasate yazilim kaydederdik,

    Dosyayı kaydetmek için recorda basar sonra save komutu ile kayıdı başlatırdık. Çok basit bir yazılımı kaydetmek bile bazen 5- 10 dakika sürerdi. BİM kapanırdı, beklerlerdi benim yazılım kaydolsun diye.

    Oyunları çalıştırınca, açılış resimleri yüklenirdi, Çizgi çizgi gelirdi, ilk açtığımızda en az 5 dakika ne çıkacak diye tüm ekranı kaplamasını beklerdik.

    Şimdi değil resim saniyede 10 video görüoz, Hem de onlarca kat daha yüksek pixel alanında.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    Vay be abi kimbilir ne anılar vardır daha böyle yaş kaç bu arada abi...
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    veteriner69 2 sa. ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    1969 doğumluyum, 1984 de commodore 64 ümde teyp kafa ayarıyla uğraşıyordum.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    bilim dünyasını ilgilendiren bir durum bizi ilgilendirmiyor
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