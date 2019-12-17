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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ulaşım hizmetleri için Volkswagen ile anlaştı

    Volkswagen Grubu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında imzalanan anlaşma ile, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamında Katar'a gelecek futbolseverler için elektrikli toplu taşıma altyapısı kurulacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ulaşım hizmetleri için Volkswagen ile anlaştı
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    VW I.D. Buzz

    Katar’ın 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor. Söz konusu etkinlik süresince tamamen elektrikli ve otonom bir toplu ulaşım sistemi oluşturmaya hazırlanan Katar, bu hedefini gerçekleştirmek için Alman üretici Volkswagen ile anlaştı.

    Söz konusu anlaşma kapsamında, dünyanın en etkili yatırım fonlarından biri olan Katar Yatırım Otoritesi (QIA) ve Volkswagen birlikte çalışacak. Sürücüsüz araçların mevcut toplu ulaşım ağına dahil olabilmesi için gerekli altyapı çalışmaları yapılacak. Volkswagen Grubu çatısı altındaki dört marka, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın gerçekleştirileceği Katar’da kurulacak sistemin çalışır duruma gelmesi için iş birliği içinde çalışacak.

    Scania, Katar için otobüs geliştirecek

    Volkswagen’in I.D. Buzz adını verdiği tamamen elektrikli minibüsler, ziyaretçilerin dört kişilik gruplar halinde sıfır emisyonlu ve sessiz bir biçimde taşınmasında kullanılacak. Söz konusu araçlar, Katar’daki en uzun gökdelenlerin bulunduğu West Bay bölgesinden geçen belirli rotalar üzerinden ilerleyecek. Scania ise daha kalabalık grupların taşınabilmesi için 10 adet yüksek teknolojili otobüs geliştirip üretecek.

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    Volkswagen’in taşımacılık sektöründe çalışmalar yapan alt markası Moia ve otonom sürüş alanındaki alt markası Autonomous Intelligent Driving (AID) de ulaşım sisteminin operasyonel hale getirilebilmesi için katkıda bulunacak.

    Alman üretici ve Katar yönetimi, I.D. Buzz elektrikli minibüslerin ve Scania otobüslerin testlerine 2021 yılında başlamayı planlıyor. Her şey planlandığı gibi giderse, 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar’a gelen ziyaretçiler bu araçların keyfini çıkarabilecek.



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    Gramatik 3 sa. en beğenilen
    almanya milli takımı katar'ı boykot edip dünya kupasına katılmıyor. almanya volkswagen'le katılıyor.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Gramatik 3 sa. en beğenilen
    almanya milli takımı katar'ı boykot edip dünya kupasına katılmıyor. almanya volkswagen'le katılıyor.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FatihAsl 3 sa.
    Merkel Katarlılara satıyor :)
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