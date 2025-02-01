Scania, Avrupalı batarya üreticisi Northvolt’u kurtarmaya çalışıyor

Reuters tarafından incelenen Northvolt’un iç yazışmalarına göre, Scania Kasım ayından bu yana fabrikaya çalışanlarını göndererek operasyonları iyileştirme ve üretimi artırma konusunda destek sağlıyor. Aktarılanlara göre bu tesiste her hafta 100 bin kaliteli hücre üretilmesi isteniyor. Öte yandan Scania'nın Northvolt’a olan ilgisi yeni değil. Şirket, batarya üreticisine uzun süredir yatırım yapıyor ve onun en büyük müşterilerinden biri.
Ancak Scania’nın üretim sürecine doğrudan müdahil olması, diğer müşterilerinden ayrışmasını sağlıyor. Scania, desteğini doğrularken daha fazla detay vermekten kaçındı. Ek olarak Scania’nın üretim tesisine ne kadar personel gönderdiği ise belirsiz. Buradaki tesiste 2.500 kişinin çalıştığı daha önce raporlanmıştı.
Northvolt için zaman daralıyor
Volkswagen'in ticari araç kolu Traton Group tarafından kontrol edilen Scania, e-kamyonlarının batarya hücreleri için Northvolt'a bağlı durumda. Scania, iflas anlaşmasının bir parçası olarak Northvolt'a 100 milyon dolar taahhüt ederken Volkswagen, yüzde 21'lik hissesiyle Northvolt'un en büyük yatırımcısı konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P