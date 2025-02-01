Scania, Avrupalı batarya üreticisi Northvolt’u kurtarmaya çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Avrupa’nın önde gelen elektrikli araç bataryası üreticisi Northvolt, mali krizle boğuşurken İsveçli kamyon üreticisi Scania devreye girerek şirkete üretim süreçlerinde destek vermeye başladı. Northvolt’un İsveç’in Skelleftea kentindeki ana fabrikasında üretim kalitesini ve kapasitesini artırmak amacıyla Scania personelinin devreye girdiği aktarılıyor.

Reuters tarafından incelenen Northvolt’un iç yazışmalarına göre, Scania Kasım ayından bu yana fabrikaya çalışanlarını göndererek operasyonları iyileştirme ve üretimi artırma konusunda destek sağlıyor. Aktarılanlara göre bu tesiste her hafta 100 bin kaliteli hücre üretilmesi isteniyor. Öte yandan Scania'nın Northvolt’a olan ilgisi yeni değil. Şirket, batarya üreticisine uzun süredir yatırım yapıyor ve onun en büyük müşterilerinden biri.

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Ancak Scania’nın üretim sürecine doğrudan müdahil olması, diğer müşterilerinden ayrışmasını sağlıyor. Scania, desteğini doğrularken daha fazla detay vermekten kaçındı. Ek olarak Scania’nın üretim tesisine ne kadar personel gönderdiği ise belirsiz. Buradaki tesiste 2.500 kişinin çalıştığı daha önce raporlanmıştı.

Northvolt için zaman daralıyor

Tam Boyutta Gör Avrupa'nın elektrikli araç bataryaları konusunda yerli bir dev yaratma isteğinin en büyük örneği olarak görülen Northvolt, geçen yıl büyük ölçüde küçülmüş ve Scania, Goldman Sachs ve Volkswagen'in de aralarında bulunduğu yatırımcı ve alacaklılarla yapılan finansman görüşmelerinin kalıcı kalite endişeleri nedeniyle çökmesinin ardından 21 Kasım'da ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketin operasyonlarını sürdürebilmesi için yaklaşık 1.29 milyar dolarlık ek fona ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Volkswagen'in ticari araç kolu Traton Group tarafından kontrol edilen Scania, e-kamyonlarının batarya hücreleri için Northvolt'a bağlı durumda. Scania, iflas anlaşmasının bir parçası olarak Northvolt'a 100 milyon dolar taahhüt ederken Volkswagen, yüzde 21'lik hissesiyle Northvolt'un en büyük yatırımcısı konumunda.

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Scania, Avrupalı batarya şirketi Northvolt’u kurtarmaya çalışıyor