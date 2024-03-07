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    Anlık Bildirim

    Katı hal bataryalarda önemli bir kilometre taşına ulaşıldı

    ABD merkezli ION Storage Systems, benzersiz katı hal bataryaları önemli bir kilometre taşına ulaştı. Firma, anodsuz ve sıkıştırmasız katı hal pillerinde yüksek verim elde etmeyi başardı.
    Katı hal bataryalarda önemli bir kilometre taşına ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    ABD, Maryland merkezli güvenli, yüksek enerji yoğunluklu, hızlı şarj olan katı hal bataryaları (SSB - Solid-state battery) üreticisi ION Storage Systems , kısa süre önce anodsuz ve sıkıştırmasız bataryalarında önemli bir kilometre taşına ulaştı. Firma yeni katı hal bataryalarını ABD ordusuyla ilk pazar dağıtımını gerçekleştirerek hem önemli bir müşteri hem de sektör özelinde önemli bir eşiğe ulaştığını duyurdu.

    Performans düşüşü oldukça cazip

    ION’un geliştirdiği SSB veya katı hal batarya, performans tarafında yüzde 5’ten daha az düşüş ile 125 döngü (Şarj-deşarj) sayısına ulaşmış durumda. Bu başarım gelecekteki dağıtımlarda 1.000 döngü ve üzeri için potansiyel anlamına geliyor. ION’a göre üretilen SSB batarya hücreleri, anodsuz bir tasarımla ve sıkıştırma olmadan bu kilometre taşına ulaşan ilk hücreler konumunda. Ayrıca bu bataryaların geleneksel Li-Ion bataryalara göre daha güvenli ve daha güçlü bir alternatif olduğunun da altı çiziliyor.

    Katı hal bataryalarda önemli bir kilometre taşına ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    ION'un patentli katı hal anodsuz teknolojisi, grafit ve diğer daha az sürdürülebilir malzemeler yerine 3 boyutlu seramik yapı kullanıyor ve böylelikle pil kapasitesi üst seviyeye çıkartılıyor. Seramiğin kullanımıyla bataryalar sadece daha güveli hale gelmiyor aynı zamanda ölçekli üretimi daha kolay ve ucuz hale de getiriyor.

    ION, katı hal bataryalarda standardı belirliyor

    Katı hal bataryalarda önemli bir kilometre taşına ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    ION, elektrikli araçlar, enerji depolama, tüketici elektroniği ve havacılık dahil olmak üzere diğer pazarlara açılmadan önce SSB bataryasını titizlikle test etmek için Savunma Bakanlığı ile birlikte çalıştığını söylüyor. Bununla birlikte firmanın katı hal bataryası ARPA-E ve ABD Enerji Bakanlığı VTO Fast-Charge hedeflerine ulaşan tek sıkıştırmasız katı hal batarya teknolojisi konumunda.

    ION Storage Systems CEO'su Ricky Hanna, yaptığı açıklamada sadece beklentileri karşılamadıklarını ayrıca bu aladan standardı belirlediklerini söylüyor. Bununla birlikte firma geçtiğimiz aylarda çok uluslu Saint-Gobain Ceramics ile seramik tozu için çok yıllı bir tedarik anlaşması yaptığını duyurmuştu. Saint-Gobain'in yaptığı yatırım sayesinde ION, patentli katı hal pillerini geniş ölçekte üretmeye hazırlanıyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/03/06/anodeless-compressionless-solid-state-battery-ion/ https://www.prnewswire.com/news-releases/ion-storage-systems-solid-state-battery-first-anodeless-and-compressionless-battery-to-achieve-and-exceed-125-cycles-302079843.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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