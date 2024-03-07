Katı hal bataryalarda önemli bir kilometre taşına ulaşıldı

Tam Boyutta Gör ABD, Maryland merkezli güvenli, yüksek enerji yoğunluklu, hızlı şarj olan katı hal bataryaları (SSB - Solid-state battery) üreticisi ION Storage Systems , kısa süre önce anodsuz ve sıkıştırmasız bataryalarında önemli bir kilometre taşına ulaştı. Firma yeni katı hal bataryalarını ABD ordusuyla ilk pazar dağıtımını gerçekleştirerek hem önemli bir müşteri hem de sektör özelinde önemli bir eşiğe ulaştığını duyurdu.

Performans düşüşü oldukça cazip

ION’un geliştirdiği SSB veya katı hal batarya, performans tarafında yüzde 5’ten daha az düşüş ile 125 döngü (Şarj-deşarj) sayısına ulaşmış durumda. Bu başarım gelecekteki dağıtımlarda 1.000 döngü ve üzeri için potansiyel anlamına geliyor. ION’a göre üretilen SSB batarya hücreleri, anodsuz bir tasarımla ve sıkıştırma olmadan bu kilometre taşına ulaşan ilk hücreler konumunda. Ayrıca bu bataryaların geleneksel Li-Ion bataryalara göre daha güvenli ve daha güçlü bir alternatif olduğunun da altı çiziliyor.

Tam Boyutta Gör ION'un patentli katı hal anodsuz teknolojisi, grafit ve diğer daha az sürdürülebilir malzemeler yerine 3 boyutlu seramik yapı kullanıyor ve böylelikle pil kapasitesi üst seviyeye çıkartılıyor. Seramiğin kullanımıyla bataryalar sadece daha güveli hale gelmiyor aynı zamanda ölçekli üretimi daha kolay ve ucuz hale de getiriyor.

ION, katı hal bataryalarda standardı belirliyor

Tam Boyutta Gör ION, elektrikli araçlar, enerji depolama, tüketici elektroniği ve havacılık dahil olmak üzere diğer pazarlara açılmadan önce SSB bataryasını titizlikle test etmek için Savunma Bakanlığı ile birlikte çalıştığını söylüyor. Bununla birlikte firmanın katı hal bataryası ARPA-E ve ABD Enerji Bakanlığı VTO Fast-Charge hedeflerine ulaşan tek sıkıştırmasız katı hal batarya teknolojisi konumunda.

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ION Storage Systems CEO'su Ricky Hanna, yaptığı açıklamada sadece beklentileri karşılamadıklarını ayrıca bu aladan standardı belirlediklerini söylüyor. Bununla birlikte firma geçtiğimiz aylarda çok uluslu Saint-Gobain Ceramics ile seramik tozu için çok yıllı bir tedarik anlaşması yaptığını duyurmuştu. Saint-Gobain'in yaptığı yatırım sayesinde ION, patentli katı hal pillerini geniş ölçekte üretmeye hazırlanıyor.

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Katı hal bataryalarda önemli bir kilometre taşına ulaşıldı