Katı hal bataryalarda önemli bir kilometre taşına ulaşıldı

Performans düşüşü oldukça cazip
ION’un geliştirdiği SSB veya katı hal batarya, performans tarafında yüzde 5’ten daha az düşüş ile 125 döngü (Şarj-deşarj) sayısına ulaşmış durumda. Bu başarım gelecekteki dağıtımlarda 1.000 döngü ve üzeri için potansiyel anlamına geliyor. ION’a göre üretilen SSB batarya hücreleri, anodsuz bir tasarımla ve sıkıştırma olmadan bu kilometre taşına ulaşan ilk hücreler konumunda. Ayrıca bu bataryaların geleneksel Li-Ion bataryalara göre daha güvenli ve daha güçlü bir alternatif olduğunun da altı çiziliyor.
ION, katı hal bataryalarda standardı belirliyor
ION Storage Systems CEO'su Ricky Hanna, yaptığı açıklamada sadece beklentileri karşılamadıklarını ayrıca bu aladan standardı belirlediklerini söylüyor. Bununla birlikte firma geçtiğimiz aylarda çok uluslu Saint-Gobain Ceramics ile seramik tozu için çok yıllı bir tedarik anlaşması yaptığını duyurmuştu. Saint-Gobain'in yaptığı yatırım sayesinde ION, patentli katı hal pillerini geniş ölçekte üretmeye hazırlanıyor.Kaynakça https://electrek.co/2024/03/06/anodeless-compressionless-solid-state-battery-ion/ https://www.prnewswire.com/news-releases/ion-storage-systems-solid-state-battery-first-anodeless-and-compressionless-battery-to-achieve-and-exceed-125-cycles-302079843.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.