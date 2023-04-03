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    Anlık Bildirim

    Katlanabilir Vivo X Flip'in ilk görüntüsü yayınlandı

    Vivo'nun bu ay içerisinde tanıtmayı planladığı yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı. Güvenilir bir kaynak Vivo X Flip isimli modelin ilk görüntüsünü yayınladı.
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    Katlanabilir Vivo X Flip'in ilk görüntüsü yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Çinli sızıntı kaynağı Ice Universe, Twitter'da Vivo X Flip'in ilk görüntüsünü yayınladı. Fotoğraf katlanabilir telefonu mor renkte gösteriyor. Cihaz çift sensör içeren Zeiss imzalı yuvarlak kamera ünitesi ile karşımıza çıkacak. Hemen altında büyük bir yatay ekran yer alacak.

    Vivo X Flip'in Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.8 inç OLED ana ekran taşıyacağı bildiriliyor. Cihaz, geçen yılın amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak ve 44W hızlı şarj destekli 4.400 mAh pille piyasaya sürülecek.

    Bu ay tanıtılması bekleniyor

    Vivo X Flip'in bu ay içerisinde tanıtılacağına yönelik bilgiler var. Katlanabilir telefonun Vivo X Fold 2 ve Vivo Pad 2 tablet ile birlikte duyurulacağı söyleniyor. Lansman tarihi henüz belli değil.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 23 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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