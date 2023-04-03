Katlanabilir Vivo X Flip'in ilk görüntüsü yayınlandı

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Çinli sızıntı kaynağı Ice Universe, Twitter'da Vivo X Flip'in ilk görüntüsünü yayınladı. Fotoğraf katlanabilir telefonu mor renkte gösteriyor. Cihaz çift sensör içeren Zeiss imzalı yuvarlak kamera ünitesi ile karşımıza çıkacak. Hemen altında büyük bir yatay ekran yer alacak.

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Vivo X Flip'in Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.8 inç OLED ana ekran taşıyacağı bildiriliyor. Cihaz, geçen yılın amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak ve 44W hızlı şarj destekli 4.400 mAh pille piyasaya sürülecek.

Bu ay tanıtılması bekleniyor

Vivo X Flip'in bu ay içerisinde tanıtılacağına yönelik bilgiler var. Katlanabilir telefonun Vivo X Fold 2 ve Vivo Pad 2 tablet ile birlikte duyurulacağı söyleniyor. Lansman tarihi henüz belli değil.

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