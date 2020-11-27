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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    KYMCO, yeni elektrikli motosikleti F9'u tanıttı

    Kısa süre önce düzenlenen dijital basın konferansında tanıtılan modellerden biri olan KYMCO F9, piyasadaki çoğu muadilinin aksine iki kademeli otomatik şanzımana sahip. İşte detaylar:
    10 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    KYMCO, yeni elektrikli motosikleti F9'u tanıttı
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    Tayvanlı scooter ve motosiklet üreticisi KYMCO, 'Time to Excite' adı verilen dijital basın konferansında yeni modellerini görücüye çıkardı. Bu kapsamda KYMCO F9 isimli elektrikli motosiklet de markanın ürün gamına katıldı.

    Şirket tarafından yapılan açıklamada KYMCO F9'un özellikle şehir içinde kullanılmak üzere tasarlandığı belirtildi. Fakat motosikletin 110 km/s maksimum hıza sahip olduğunu düşünürsek otoyol sürüşü için de uygun olduğunu söylemek mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Tesla ve Volkswagen'den yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobil yarışı"

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    KYMCO F9'da 30 Nm tork üreten 9.4 kW elektrik motoru bulunuyor. Fakat bunun çıkış milindeki tork olduğunu belirtmekte fayda var. Çoğu üretici daha büyük olan tekerlek torkunu açıklıyor fakat Tayvanlı marka bu değeri açıklamamış.

    KYMCO, yeni elektrikli motosikleti F9'u tanıttı
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    Söz konusu elektrikli motosiklette 3.84 kWh kapasiteli batarya paketi mevcut. 17 kg ağırlığındaki çıkarılamayan batarya NEDC ölçümlerine göre tek şarjla 120 kilometre sürüş menzili sağlıyor. KYMCO bu bataryanın hızlı şarj ile 2 saatte doldurulabildiğini iddia ediyor.

    KYMCO F9'un belki de en ilginç yanı şanzımanı. Zira diğer pek çok elektrikli scooter ve elektrikli motosiklet modellerinde tek kademeli şanzıman bulunurken KYMCO F9'da iki kademeli otomatik şanzımana yer verilmiş. Bunun motosikletin başlangıçta daha seri olmasını sağladığını belirten KYMCO, 0-50 km/s hızlanmasını da 3 saniye olarak açıkladı.

    KYMCO F9'un ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



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    gun

    Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?

    1 saat önce
    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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