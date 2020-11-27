KYMCO, yeni elektrikli motosikleti F9'u tanıttı

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Tayvanlı scooter ve motosiklet üreticisi KYMCO, 'Time to Excite' adı verilen dijital basın konferansında yeni modellerini görücüye çıkardı. Bu kapsamda KYMCO F9 isimli elektrikli motosiklet de markanın ürün gamına katıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada KYMCO F9'un özellikle şehir içinde kullanılmak üzere tasarlandığı belirtildi. Fakat motosikletin 110 km/s maksimum hıza sahip olduğunu düşünürsek otoyol sürüşü için de uygun olduğunu söylemek mümkün.

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KYMCO F9'da 30 Nm tork üreten 9.4 kW elektrik motoru bulunuyor. Fakat bunun çıkış milindeki tork olduğunu belirtmekte fayda var. Çoğu üretici daha büyük olan tekerlek torkunu açıklıyor fakat Tayvanlı marka bu değeri açıklamamış.

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Söz konusu elektrikli motosiklette 3.84 kWh kapasiteli batarya paketi mevcut. 17 kg ağırlığındaki çıkarılamayan batarya NEDC ölçümlerine göre tek şarjla 120 kilometre sürüş menzili sağlıyor. KYMCO bu bataryanın hızlı şarj ile 2 saatte doldurulabildiğini iddia ediyor.

KYMCO F9'un belki de en ilginç yanı şanzımanı. Zira diğer pek çok elektrikli scooter ve elektrikli motosiklet modellerinde tek kademeli şanzıman bulunurken KYMCO F9'da iki kademeli otomatik şanzımana yer verilmiş. Bunun motosikletin başlangıçta daha seri olmasını sağladığını belirten KYMCO, 0-50 km/s hızlanmasını da 3 saniye olarak açıkladı.

KYMCO F9'un ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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