Kayıp denizaltı Titan olayında son gelişme: Enkaz bulundu, denizaltı patlayarak infilak etti

Tam Boyutta Gör 18 Haziran'da kaybolan Titan denizaltını arama çalışmalarında enkaz parçaları bulundu. Enkaz parçalarının kayıp denizaltına ait olduğu ise kesinleşti. ABD Sahil Güvenlik ekipleri yaptıkları açıklamada “enkaz alanı” bulduklarını bildirdi. Gemideki iki kişinin arkadaşı olan kurtarma uzmanı David Mearns yaptığı açıklamada "İnsanların canlı olarak kurtarılma şansı olmadığı sürece 'enkaz alanı' gibi ifadeler kullanmazlar.” dedi.

Kayıp denizaltı patlayarak infilak etti

Uzmanlardan yapılan açıklamalar “enkaz alanı” söyleminin denizaltının parçalanması anlamına geldiğini belirtiyor. Bu patlama gemideki ciddi bir arızaya ve genellikle de bir patlamayı işaret ediyor. Atlantik Okyanusu'nun 4 km’den daha derinine inen kayıp Titan denizaltısının saliseler içinde yok olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, arıza ve patlama süreçlerinin milisaniyeler içerisinde gerçekleştiğini belirtiyor.

Atlantik'te kaybolan denizaltında oksijen tükendi: Son durum ne? 3 sa. önce eklendi

Bir süre önce OceanGate’e ait olan Titan denizaltı aracında bulunan mürettebatın oksijeni zaten tükenmişti. Enkaz alanının bulunmasıyla ise arama ve kurtarma çalışmaları doğal olarak kasvetli bir hale büründü. Enkazın uzaktan kumandalı bir sualtı robotu tarafından arama alanı içinde keşfedildiği ve değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

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Kaybolan denizaltının akıbeti belli oldu: Patlayarak infilak etti