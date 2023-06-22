Kayıp denizaltı Titan olayında son gelişme: Enkaz bulundu, denizaltı patlayarak infilak etti

Kayıp denizaltı patlayarak infilak etti
Uzmanlardan yapılan açıklamalar “enkaz alanı” söyleminin denizaltının parçalanması anlamına geldiğini belirtiyor. Bu patlama gemideki ciddi bir arızaya ve genellikle de bir patlamayı işaret ediyor. Atlantik Okyanusu'nun 4 km’den daha derinine inen kayıp Titan denizaltısının saliseler içinde yok olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, arıza ve patlama süreçlerinin milisaniyeler içerisinde gerçekleştiğini belirtiyor.
Bir süre önce OceanGate’e ait olan Titan denizaltı aracında bulunan mürettebatın oksijeni zaten tükenmişti. Enkaz alanının bulunmasıyla ise arama ve kurtarma çalışmaları doğal olarak kasvetli bir hale büründü. Enkazın uzaktan kumandalı bir sualtı robotu tarafından arama alanı içinde keşfedildiği ve değerlendirilmekte olduğu belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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