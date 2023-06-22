Atlantik'te kaybolan denizaltında oksijen tükendi: Son durum ne?

Tam Boyutta Gör Kayıp denizaltı Titan'ı arama çalışmaları, öğleden sonra oksijen rezervleri tükenmiş olmasına rağmen Atlantik Okyanusu'nun dibinde devam ediyor. Bir düzine gemi, uçak ve denizaltı şu anda kayıp batiskafı arıyor, ancak şu ana kadar başarılı bir sonuç elde edilmiş değil.

Titanik enkazında kaybolan denizaltı, Iron Lung oyununu patlattı 51 dk. önce eklendi

Uzmanlar denizaltının içindeki oksijenin teknik olarak tükendiğini, ancak yolcuların deniz aracında kalan havayı ne kadar idareli kullandıklarına bağlı olarak hala birkaç saatleri olabileceğini söyledi.

Kayıp denizaltı Titan bulundu mu?

Kurtarma ekipleri şu anda en önemli şeyin geminin yerini tespit etmek olduğuna inanıyorlar. Küçük boyutu ve dalış yaptığı 4 km'den fazla derinlik nedeniyle bunu yapmak çok zor.

Tam Boyutta Gör Titan denizaltısı, 18 Haziran 2023 Pazar günü Titanik'in enkazını araştırmaya gitmiş ve dalıştan iki saat sonra kaybolmuştu. Gemide milyarderler Hamish Harding, Shahzada ve Suleman Dawood ile kaşifler Stockton Rush ve Paul-Henri Nargeolet olmak üzere beş kişi bulunuyor.

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