Atlantik'te kaybolan denizaltında oksijen tükendi: Son durum ne?

Uzmanlar denizaltının içindeki oksijenin teknik olarak tükendiğini, ancak yolcuların deniz aracında kalan havayı ne kadar idareli kullandıklarına bağlı olarak hala birkaç saatleri olabileceğini söyledi.
Kayıp denizaltı Titan bulundu mu?
Kurtarma ekipleri şu anda en önemli şeyin geminin yerini tespit etmek olduğuna inanıyorlar. Küçük boyutu ve dalış yaptığı 4 km'den fazla derinlik nedeniyle bunu yapmak çok zor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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