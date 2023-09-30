Titan denizatlısı kazasıyla ilgili uzun metrajlı bir film çekilecek

Tam Boyutta Gör Amerikan yapım şirketi MindRiot Entertainment, Titan batiskafı hakkında uzun metrajlı bir film çekecek. Deadline'ın aktardığı bilgilere göre film sadece okyanusun derinliklerinde meydana gelen felaketi değil aynı zamanda öncesinde yaşananları ve trajedinin sonuçlarını da gözler önüne serecek. Yapımcılar çekimler sırasında gerçek olaylara sadık kalmayı amaçlıyor.

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Titan denizaltısı 18 Haziran'da Titanik gemisinin enkazının bulunduğu bölgeye bir keşif gezisine çıkmış ve radardan kaybolmuştu. İçinde aralarında Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu beş kişi vardı. Batiskaf dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra kara ile irtibatını kaybetti.

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ABD ve Kanada'dan kurtarma ekipleri 19 Haziran'da Titanik enkazının bulunduğu bölgeye gönderildi, ancak üç gün boyunca arama çalışmaları sonuç vermedi. Batiskafın enkazı 22 Haziran'da Titanik yakınlarında bulundu. Deniz aracındaki tüm yolcular yaşanan iç patlama sonucu hayatını kaybetmişti.

Titan denizaltısında kimler vardı?

Titanik enkazına turistik seferler düzenleyen OceanGate Expeditions adlı firmaya ait olan denizaltısında şirketin başkanı ve kurucusu Stockton Rush, Fransız derin deniz kaşifi Paul-Henri Nargeolet, Action Aviation şirketinin sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Sulaiman olmak üzere beş kişi bulunuyordu.

Tam Boyutta Gör Filmin yapımcılığını Brian Dobbins üstlenecek. Senaryosunu ise MindRiot'tan Justin MacGregor ve Jonathan Keasey birlikte kaleme alacak. Keasey konuyla ilgili açıklamasında "Filmimiz sadece denizaltı trajedisine karışan herkesi ve ailelerini onurlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda modern medya ile ilgili daha büyük sorunlara ışık tutacak bir araç olarak hizmet edecek" dedi.

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Titan denizatlısı kazasıyla ilgili bir film çekilecek