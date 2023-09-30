Titan denizatlısı kazasıyla ilgili uzun metrajlı bir film çekilecek

Titan denizaltısı 18 Haziran'da Titanik gemisinin enkazının bulunduğu bölgeye bir keşif gezisine çıkmış ve radardan kaybolmuştu. İçinde aralarında Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu beş kişi vardı. Batiskaf dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra kara ile irtibatını kaybetti.
ABD ve Kanada'dan kurtarma ekipleri 19 Haziran'da Titanik enkazının bulunduğu bölgeye gönderildi, ancak üç gün boyunca arama çalışmaları sonuç vermedi. Batiskafın enkazı 22 Haziran'da Titanik yakınlarında bulundu. Deniz aracındaki tüm yolcular yaşanan iç patlama sonucu hayatını kaybetmişti.
Titan denizaltısında kimler vardı?
Titanik enkazına turistik seferler düzenleyen OceanGate Expeditions adlı firmaya ait olan denizaltısında şirketin başkanı ve kurucusu Stockton Rush, Fransız derin deniz kaşifi Paul-Henri Nargeolet, Action Aviation şirketinin sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Sulaiman olmak üzere beş kişi bulunuyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.