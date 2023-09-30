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    Titan denizatlısı kazasıyla ilgili uzun metrajlı bir film çekilecek

    Beş kişinin ölümüyle sonuçlanan Titan denizaltısı faciasıyla ilgili uzun metrajlı bir film geliyor. Amerikan yapım şirketi MindRiot, sadece kazayı değil, öncesi ve sonrasını da izleyicilere aktaracak.
    Titan denizatlısı kazasıyla ilgili bir film çekilecek Tam Boyutta Gör
    Amerikan yapım şirketi MindRiot Entertainment, Titan batiskafı hakkında uzun metrajlı bir film çekecek. Deadline'ın aktardığı bilgilere göre film sadece okyanusun derinliklerinde meydana gelen felaketi değil aynı zamanda öncesinde yaşananları ve trajedinin sonuçlarını da gözler önüne serecek. Yapımcılar çekimler sırasında gerçek olaylara sadık kalmayı amaçlıyor.

    Titan denizaltısı 18 Haziran'da Titanik gemisinin enkazının bulunduğu bölgeye bir keşif gezisine çıkmış ve radardan kaybolmuştu. İçinde aralarında Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu beş kişi vardı. Batiskaf dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra kara ile irtibatını kaybetti.

    Titan denizatlısı kazasıyla ilgili bir film çekilecek Tam Boyutta Gör

    ABD ve Kanada'dan kurtarma ekipleri 19 Haziran'da Titanik enkazının bulunduğu bölgeye gönderildi, ancak üç gün boyunca arama çalışmaları sonuç vermedi. Batiskafın enkazı 22 Haziran'da Titanik yakınlarında bulundu. Deniz aracındaki tüm yolcular yaşanan iç patlama sonucu hayatını kaybetmişti.

    Titan denizaltısında kimler vardı?

    Titanik enkazına turistik seferler düzenleyen OceanGate Expeditions adlı firmaya ait olan denizaltısında şirketin başkanı ve kurucusu Stockton Rush, Fransız derin deniz kaşifi Paul-Henri Nargeolet, Action Aviation şirketinin sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Sulaiman olmak üzere beş kişi bulunuyordu.

    Titan denizatlısı kazasıyla ilgili bir film çekilecek Tam Boyutta Gör
    Filmin yapımcılığını Brian Dobbins üstlenecek. Senaryosunu ise MindRiot'tan Justin MacGregor ve Jonathan Keasey birlikte kaleme alacak. Keasey konuyla ilgili açıklamasında "Filmimiz sadece denizaltı trajedisine karışan herkesi ve ailelerini onurlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda modern medya ile ilgili daha büyük sorunlara ışık tutacak bir araç olarak hizmet edecek" dedi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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