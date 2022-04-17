Kazakistan, kripto para fiyatına bağlı vergi sistemi üzerinde çalışıyor

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Kazakistan, ülkede kripto para madenciliği yapan kuruluşlara vergiyi artırmak için adımlar atıyor. Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Alibek Kuantyrov’un yaptığı açıklamaya göre Bitcoin madencilerinden alınacak vergiyi, çıkarılan kripto para biriminin piyasa değerine göre hesaplamayı düşünüyor.

Çinli Bitcoin madencileri için çekici bir ülke olarak görülen Kazakistan sık sık kripto madenciliği konusunda attığı adımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kazakistan hükümeti, kripto para madencileri için vergi yükünü artırmaya hazırlanıyor.

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Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Alibek Kuantyrov konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Madencilerin vergi yükünü artırmayı düşünüyoruz. Şu anda, madencilerin vergi oranını kripto para biriminin değerine bağlamayı da düşünüyoruz. Kripto büyürse, bütçe için iyi olacak.”

Ek olarak bazı yetkililer, böyle bir yaklaşımın devlet bütçesi üzerinde olumlu bir etkisi olacağına düşünüyor. Ayrıca belirtmek gerekirse Kazakistan’da faaliyet gösteren madenciler şu anda tüketilen elektrik için ek ücret ödüyor.

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