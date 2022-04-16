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    Amazon CEO'sundan NFT ve Bitcoin açıklaması geldi

    Amazon CEO’su Andy Jassy, ?CNBC’deki bir Squawkbox röportajında Bitcoin ve NFT'ler hakkında merak edilen soruları yanıtladı. NFT satışları yakında başlayabilir.
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    Amazon'dan NFT ve Bitcoin açıklaması
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    Kripto paraların popüler hale gelmesi ile birlikte günümüzde Tesla başta olmak üzere birçok büyük şirket, platformlarına yeni ödeme sistemleri eklemeyi sürdürüyor. Dünyanın en büyük e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon’dan Bitcoin ve NFT’ler (Değiştirilemeyen Token) hakkında yeni açıklamalar geldi.

    NFT satışları başlayabilir

    Geçtiğimiz yıl Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un görevi bırakmasından sonra şirketin CEO koltuğunu devralan Andy Jassy, CNBC ile yakın zamanda yapılan bir röportajda şirketin Covid-19 pandemisinde yaşadığı büyümeye dikkat çekti ve ''Perakende işimizde bir ödeme mekanizması olarak kriptoyu eklemeye muhtemelen yakın değiliz, ancak zamanla kriptonun büyüdüğünü göreceğimize inanıyorum'' sözlerini dile getirdi.

    Röportajında bir kısmında, kendisine yöneltilen soru üzerine herhangi bir Bitcoin veya NFT yatırımı bulunmadığını söyleyen Jessy, NFT’lerin gelecekte büyümeye devam edeceğini ve şirketin yakında NFT satışlarına başlayabileceğini açıkladı

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 1 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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