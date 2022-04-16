Amazon CEO'sundan NFT ve Bitcoin açıklaması geldi

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Kripto paraların popüler hale gelmesi ile birlikte günümüzde Tesla başta olmak üzere birçok büyük şirket, platformlarına yeni ödeme sistemleri eklemeyi sürdürüyor. Dünyanın en büyük e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon’dan Bitcoin ve NFT’ler (Değiştirilemeyen Token) hakkında yeni açıklamalar geldi.

NFT satışları başlayabilir

Geçtiğimiz yıl Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un görevi bırakmasından sonra şirketin CEO koltuğunu devralan Andy Jassy, CNBC ile yakın zamanda yapılan bir röportajda şirketin Covid-19 pandemisinde yaşadığı büyümeye dikkat çekti ve ''Perakende işimizde bir ödeme mekanizması olarak kriptoyu eklemeye muhtemelen yakın değiliz, ancak zamanla kriptonun büyüdüğünü göreceğimize inanıyorum'' sözlerini dile getirdi.

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Röportajında bir kısmında, kendisine yöneltilen soru üzerine herhangi bir Bitcoin veya NFT yatırımı bulunmadığını söyleyen Jessy, NFT’lerin gelecekte büyümeye devam edeceğini ve şirketin yakında NFT satışlarına başlayabileceğini açıkladı

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