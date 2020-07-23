Kendi Güneşlerinin yörüngesinde dönen iki ötegezegen, ilk kez direkt olarak fotoğraflandı

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“Exoplanet” ya da ötegezegen olarak bilinen gök cisimleri, güneş sistemi dışında bulunan diğer yıldızların yörüngelerinde dönen gezegenler olarak biliniyor. Gök bilimcilerin sonsuz karanlığı incelemesi sonucu ise tespit edilen 4 binden fazla ötegezegen bulunuyor. Kendi güneş sistemimizden yüzlerce hatta binlerce ışık yılı uzakta tespit edilen bu gök cisimleri, çoğunlukla bir TV pikseli veya veri olarak karşımıza çıkmakta.

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Avrupa Güney Gözlemevi'nden bilim insanlarının "Very Large Telescope" (VLT) isimli teleskopu kullanarak gerçekleştirdikleri keşif ise astronomi dünyasında heyecan yarattı. Söz konusu gök cisimlerini belli belirsiz birer nokta ya da veri olmaktan çıkaran keşif, ötegezegenleri resmen “ete kemiğe” büründürdü. Aşağıdaki fotoğrafta da görülebileceği üzere VLT, ötegezegenleri iki parlak nokta olarak ve güneşlerini de sol üstte göründüğü şekilde direkt olarak görüntülemeyi başardı.

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VLT’yi Dünya’dan yaklaşık 300 ışık yılı ötedeki Musca (Sinek) takımyıldızına çeviren gök bilimciler, bu sayede TYC 8998-760-1 isimli yıldızın etrafında dönen iki ötegezegeni fotoğrafladı. Kendi Güneşimize oldukça çok benzeyen bir yıldız etrafında dönen gezegenlerin bu şekilde keşfedilmesi sayesinde bilim insanları, Güneş sistemimizdeki gezegenlerin nasıl oluştuğu ve geliştiğini belki de daha iyi anlayabilecek.

Yıldızlarından çok çok uzaktalar

Gaz devi kategorisinde olan ötegezegenler oldukça heybetli. Araştırmacılar, keşfedilen 2 gezegene ait kütlelerin Jüpiter’e kıyasla 14 ve 6 kat daha büyük olduğunu ifade ediyor. Bahse konu gezegenler, Astronomik Birimlere (AB) göre kendi yıldızlarından bizim güneş sistemimizdeki herhangi bir gezegene kıyasla oldukça uzakta yer alıyor. Örneğin; Dünya’nın Güneş’e uzaklığı 1 AB, Plüton’un ki ise 39 AB’yken TYC 8998-760-1’nin gezegenlerinden yakın olanı yıldızına 160 AB, uzak olanı ise 320 AB mesafede bulunuyor.

Peki, TYC 8998-760-1’nin keşfi astronomi dünyası ve kendi Güneş sistemimizi anlamak için neden önemli? İlk kez doğrudan görüntülenen ötegezegenlerin yıldızı TYC 8998-760-1’nin sadece 17 milyon yaşında olduğu düşünülüyor. Kendi Güneşimizin 4.6 milyar yaşında olduğu düşünüldüğünde 17 milyon yaşındaki yıldız, astronomi dünyası için “bebek” anlamına geliyor. Bu da yeni yeni büyümeye başlayacak olan bir sistemin incelenebilmesi için önem arz ediyor. Oldukça genç olan gezegenler de konumlarından ötürü yaydığı ısı nedeniyle pırıl pırıl parlıyor.

Keşfe ilgi duyanlar, araştırma sonuçlarının yayınlandığı The Astrophysical Journal Letters isimli derginin adresine ulaşabilir. Keşifle ilgili kısa videoya ise aşağıda göz atabilirsiniz.

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