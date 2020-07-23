Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kendi Güneşlerinin yörüngesinde dönen iki ötegezegen, ilk kez direkt olarak fotoğraflandı

    Avrupa Güney Gözlemevi'nden bilim insanlarının "Very Large Telescope" (VLT) isimli teleskop, kendi Güneşlerinin yörüngesinde dönen iki ötegezegeni ilk kez fotoğrafladı.
    2 sa.
    685
    18
    4
    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kendi Güneşlerinin yörüngesinde dönen iki ötegezegen, ilk kez direkt olarak fotoğraflandı
    Tam Boyutta Gör

    “Exoplanet” ya da ötegezegen olarak bilinen gök cisimleri, güneş sistemi dışında bulunan diğer yıldızların yörüngelerinde dönen gezegenler olarak biliniyor. Gök bilimcilerin sonsuz karanlığı incelemesi sonucu ise tespit edilen 4 binden fazla ötegezegen bulunuyor. Kendi güneş sistemimizden yüzlerce hatta binlerce ışık yılı uzakta tespit edilen bu gök cisimleri, çoğunlukla bir TV pikseli veya veri olarak karşımıza çıkmakta.

    Ayrıca Bkz. "Boeing cephesinde yeni bir şey yok! 737 MAX sertifikasyon süreci, muhtemelen uzayacak"

    Avrupa Güney Gözlemevi'nden bilim insanlarının "Very Large Telescope" (VLT) isimli teleskopu kullanarak gerçekleştirdikleri keşif ise astronomi dünyasında heyecan yarattı. Söz konusu gök cisimlerini belli belirsiz birer nokta ya da veri olmaktan çıkaran keşif, ötegezegenleri resmen “ete kemiğe” büründürdü. Aşağıdaki fotoğrafta da görülebileceği üzere VLT, ötegezegenleri iki parlak nokta olarak ve güneşlerini de sol üstte göründüğü şekilde direkt olarak görüntülemeyi başardı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ötegezegenler, radyoaktivite sayesinde güneş ışığı olmadan da sıvı okyanuslara sahip olabilir

    Kendi Güneşlerinin yörüngesinde dönen iki ötegezegen, ilk kez direkt olarak fotoğraflandı
    Tam Boyutta Gör

    VLT’yi Dünya’dan yaklaşık 300 ışık yılı ötedeki Musca (Sinek)  takımyıldızına çeviren gök bilimciler, bu sayede TYC 8998-760-1 isimli yıldızın etrafında dönen iki ötegezegeni fotoğrafladı. Kendi Güneşimize oldukça çok benzeyen bir yıldız etrafında dönen gezegenlerin bu şekilde keşfedilmesi sayesinde bilim insanları, Güneş sistemimizdeki gezegenlerin nasıl oluştuğu ve geliştiğini belki de daha iyi anlayabilecek.

    Yıldızlarından çok çok uzaktalar

    Gaz devi kategorisinde olan ötegezegenler oldukça heybetli. Araştırmacılar, keşfedilen 2 gezegene ait kütlelerin Jüpiter’e kıyasla 14 ve 6 kat daha büyük olduğunu ifade ediyor. Bahse konu gezegenler, Astronomik Birimlere (AB) göre kendi yıldızlarından bizim güneş sistemimizdeki herhangi bir gezegene kıyasla oldukça uzakta yer alıyor. Örneğin; Dünya’nın Güneş’e uzaklığı 1 AB, Plüton’un ki ise 39 AB’yken TYC 8998-760-1’nin gezegenlerinden yakın olanı yıldızına 160 AB, uzak olanı ise 320 AB mesafede bulunuyor.

    Peki, TYC 8998-760-1’nin keşfi astronomi dünyası ve kendi Güneş sistemimizi anlamak için neden önemli? İlk kez doğrudan görüntülenen ötegezegenlerin yıldızı TYC 8998-760-1’nin sadece 17 milyon yaşında olduğu düşünülüyor. Kendi Güneşimizin 4.6 milyar yaşında olduğu düşünüldüğünde 17 milyon yaşındaki yıldız, astronomi dünyası için “bebek” anlamına geliyor. Bu da yeni yeni büyümeye başlayacak olan bir sistemin incelenebilmesi için önem arz ediyor. Oldukça genç olan gezegenler de konumlarından ötürü yaydığı ısı nedeniyle pırıl pırıl parlıyor.

    Keşfe ilgi duyanlar, araştırma sonuçlarının yayınlandığı The Astrophysical Journal Letters isimli derginin adresine ulaşabilir. Keşifle ilgili kısa videoya ise aşağıda göz atabilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Ubisoft, 2020 yılında piyasaya süreceği PS5 ve Xbox Series X oyunlarının fiyatına zam yapmayacak
    5 sa.
    GeForce Now’a yakın bir dönemde Ampere mimarili GPU desteği gelebilir
    23 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 1 sa.
    100 bin ışık yoluna kadar yolu var,bizim galaksidendir dememiz için...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    KaleyDeskop (ali ) 2 sa.
    beyler bu gezegenler bizim galaksimizdemi bulunmuş, yani samanyolu galaksisinde mi?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    rtsbora (rts bora) 1 sa. KaleyDeskop
    Güneş sistemi dışında ama bizim galakside. Zaten yeryüzündeki bir teleskop ile başka galaksideki yıldızları görüntülemek mümkün olmazdı.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. Nvidia Ampere kartlar beklenenden erken gelebilir 52 dk. Huawei'e bir yaptırım da Fransa'dan geliyor 1 sa. Samsung Galaxy M31s'in teknik özellikleri netleşti 2 sa. iPhone'lardaki Face ID "kandırılamaz" hale geliyor: Damar desenlerini tarayacak 2 sa. Çin, Mars'a tam üç farklı uzay aracı fırlattı: İşte tarihi görevin detayları 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kendi Güneşlerinin yörüngesinde dönen iki ötegezegen, ilk kez direkt olarak fotoğraflandı Sonraki Kia'nın yeni kompakt SUV modeli Sonet'ten ilk teaser geldi 3 sa. Dünyanın en küçük Android 10 4G telefonu ile tanışın 4 sa. Türk mühendislerin geliştirdiği yeni İHA Alesta, yakında uçuş testlerine başlayacak 4 sa. General Mobile GM 10 tanıtıldı! GM 10 özellikleri ve fiyatı belli oldu 5 sa. Ubisoft, 2020 yılında piyasaya süreceği PS5 ve Xbox Series X oyunlarının fiyatına zam yapmayacak 5 sa. Kamerası yanda Lenovo Legion Phone Duel oyuncu odaklı telefon tanıtıldı 6 sa. Galaxy Z Flip şimdi Snapdragon 865 Plus taşıyor 6 sa. Nvidia’dan sürpriz ARM hamlesi 7 sa. Tarihte ilk: AMD hisseleri Intel’i geride bıraktı 17 sa. Alüminyum + PBT = Kaliteli Çinli "Magicforce Smart 68 incelemesi" 18 sa. 2020 iPhone Fotoğraf yarışması sonuçlandı, ülkemize de ödül geldi 19 sa. Waymo ve FCA'nın otonom teknolojiler üzerindeki iş birliğine ticari araçlar da dahil edildi 20 sa. Instagram Hikayeler'e hareketli metin özellliği geliyor 22 sa. Redmi K30 Pro Zoom Edition, DXOMARK'ta iPhone ve Samsung'u geçti 22 sa. Realme yeni amiral gemisi telefonunun kamera tasarımını paylaştı 23 sa. PS Store'da büyük yaz indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 23 sa. 2020'nin ilk yarısında LPG'li araç satışları arttı 23 sa. GeForce Now’a yakın bir dönemde Ampere mimarili GPU desteği gelebilir 1 gün KOSGEB'den 1 milyon lira dijitalleşme desteği 1 gün Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız