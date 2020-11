Keşfe dayalı macera oyunu The First Tree, iOS cihazlar için yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini David Wehle'nin yaptığı keşfe dayalı atmosferik macera oyunu The First Tree, iOS cihazlar için bugün yayınlandı. Oyun geçtiğimiz yıllarda Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanmıştı.

Firewatch, Journey ve Everybody’s Gone to the Rapture tarzında bir oyun olan The First Tree, yaklaşık olarak iki saat uzunluğunda bir oyun. Oyunun iOS sürümü şu anda 46,99 TL'ye erişilebilir durumda. Oyunun istenilen depolama alanı 1.1GB ve ayrıca iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanmanızı istiyor. Buraya tıklayarak App Store adresine ulaşabilirsiniz.

Oyun Android için de şu anda ön kayıt durumunda ve çok kısa bir süre sonra yayınlanacağı yazıyor. Buraya tıklayarak Google Play sayfasına ulaşabilirsiniz. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını da aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

The First Tree, iki paralel öyküye odaklanan üçüncü şahıs bir keşif oyunu. Kaybolan ailesini bulmaya çalışan bir tilki ve Alaska'daki ayrıldığı babasıyla yeniden bağlantı kurmaya çalışan bir oğul. Oyuncular tilkinin kontrolünü ele alarak onu, yaşamın kaynağının zirvesine ve belki de ölümü kavramasını sağlayan dokunaklı ve güzel bir yolculuğa çıkarırlar. Bu yolculuk boyunca oyuncular, tilkinin The First Tree’ye doğru olan yolculuğuyla iç içe geçmeye başladıkça, oğulun hayatındaki eserleri ve hikayeleri ortaya çıkarabilirler.



Özellikler

Bir 'tilki simülatörü' değil, sonunu hemen unutamayacağınız tek kişiden oluşan bir ekibin duygusal ve samimi hikayesi.

Message to Bears, Lowercase Noises ve Josh Kramer gibi ünlü sanatçıların muhteşem orkestra film müziği.

Kolay bulmaca çözmeyi ve platform oluşturmayı gerektiren, düşman olmayan ve hikaye odaklı kısa bir oyun

