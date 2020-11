Witcher'ın evreninde geçen mobil oyun Gwent'e yeni bir genişleme paketi geliyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı GWENT: The Witcher Card Game'in yeni genişleme paketi duyuruldu ve çıkış tarihi açıklandı.

Genişleme paketinin ismi Way of the Witcher, ve tahmin edilebileceği gibi oyuna birçok yeni kart ekliyor. Genellikle yeni Witcherlar ve büyücülerin olduğu bu pakette 70'in üzerinde karakter kartı bulunacak. Bunun dışında yine oyun içinde kullanabileceğiniz birçok kart da eklenecek. Çok daha ayrıntılı bilgiyi, kartları ve kısaca pakete dair her şeyi burada bulabillrsiniz. Hatta dilerseniz ekstra bonuslara erişebilmek için ön sipariş de verebilirsiniz.

Way of the Witcher isimli genişleme paketi 8 Aralık'ta yayınlanacak. Aşağıdan genişleme paketinin fragmanını da izleyebilirsiniz.

GWENT: The Witcher Card Game şu anda App Store ve Google Play'in yanı sıra PC, PlayStation 4 ve Xbox One'da da erişime açık durumda.

