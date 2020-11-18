Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Witcher'ın evreninde geçen mobil oyun Gwent'e yeni bir genişleme paketi geliyor

    The Witcher 3'ün içinde mini oyun olarak bulunan ancak sonrasında direkt oyun olarak yayınlanan kart oyunu Gwent'e yeni genişleme paketi geliyor.
    1 sa.
    414
    24
    1
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Witcher'ın evreninde geçen mobil oyun Gwent'e yeni bir genişleme paketi geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı GWENT: The Witcher Card Game'in yeni genişleme paketi duyuruldu ve çıkış tarihi açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Karanlık zindanları keşfettiğiniz bulmaca macera oyunu Tomb Toad, yarın iOS ve Android için çıkacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Hızlı tempoya sahip aksiyon oyunu Shinobi Run Endless, yakında iOS için ücretsiz olarak yayınlanacak

    Genişleme paketinin ismi Way of the Witcher, ve tahmin edilebileceği gibi oyuna birçok yeni kart ekliyor. Genellikle yeni Witcherlar ve büyücülerin olduğu bu pakette 70'in üzerinde karakter kartı bulunacak. Bunun dışında yine oyun içinde kullanabileceğiniz birçok kart da eklenecek. Çok daha ayrıntılı bilgiyi, kartları ve kısaca pakete dair her şeyi burada bulabillrsiniz. Hatta dilerseniz ekstra bonuslara erişebilmek için ön sipariş de verebilirsiniz.

    Way of the Witcher isimli genişleme paketi 8 Aralık'ta yayınlanacak. Aşağıdan genişleme paketinin fragmanını da izleyebilirsiniz.

    GWENT: The Witcher Card Game şu anda App Store ve Google Play'in yanı sıra PC, PlayStation 4 ve Xbox One'da da erişime açık durumda. 



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    20 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    JonVaynen (Jon Vaynen) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türk Gwent topluluğu bekleriz arkadaşlar ; teamduello.com/...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. PS5'in özel kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Headset'in Türkiye fiyatı belli oldu; 1569 TL 50 dk. 2021 Infiniti QX55, crossover-coupe dünyasına katıldı 1 sa. iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu iddiası 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Witcher'ın evreninde geçen mobil oyun Gwent'e yeni bir genişleme paketi geliyor Sonraki Netflix’in yeni Türk filmi 9 Kere Leyla’dan fragman geldi 3 sa. The Godfather 3'ün yeniden kurgulanmış versiyonundan fragman paylaşıldı 3 sa. TSMC’nin 2 nm sürecinde işler yolunda gidiyor 4 sa. Assassin's Creed Valhalla ilk haftasında serinin en çok satan oyunu oldu 4 sa. Türkiye’de de denenen CoronaVac isimli aşının birinci ve ikinci faz sonuçları paylaşıldı 6 sa. 2021 Honda Civic'in tasarımı ortaya çıktı! 12 sa. Yeni Mass Effect oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı 13 sa. Uzay-zamanı büken galaksiler, 'Einstein Halkası' oluşturdu: İşte inanılmaz görüntü 13 sa. RX 6800 XT’nin 2K Ray Tracing performansı sızdı 14 sa. Netflix ve Disney+ tarzı video akış hizmetleri 2020'de ne kadar büyüdü? 14 sa. 35 bin dolarlık Tesla Model 3 için yolun sonu göründü 15 sa. PlayStation gibi Xbox oyunlarının fiyatı da artabilir 15 sa. Zack Snyder's Justice League'den yeni bir fragman paylaşıldı 16 sa. Cyberpunk 2077'nin Xbox Series X'ten ve Xbox One X'ten alınan oynanış videosu paylaşıldı 16 sa. Sony: PS5 oyunları için 80 Euro gayet iyi fiyat 16 sa. AMD EPYC işlemcili Nvidia DGX Station A100 istasyonu tanıtıldı 17 sa. Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor 17 sa. Cyberpunk 2077'nin kutulu sürümünün içeriği belli oldu; yine dopdolu 18 sa. Xiaomi Mi10T Pro 5G kutudan çıkıyor! ön inceleme 18 sa. Sinema filmleri daha kısa sürede içerik platformlarına gelecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi belli oldu
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Klima Tavsiyeleri
    DH Forum
    Call of Duty Black Ops Cold War PS5 vs Xbox Series X|S Kare Hı...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gelecekteki Bethesda Oyunları Xbox ve PC'de "Ya İlk Ya Daha İy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız