Keyzersoft'un blockchain tabanlı çözümleri neler? (Röportaj)

Keyzersoft Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, müşterilerine blockchain tabanlı çözümler sunuyor. Dijital varlık ve kripto para yazılımları ile dikkat çekiyor. Keyzersoft'un çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için Keyzersoft Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi Ortağı Büşra Altunay'a çeşitli sorular yönelttik.

1- Kısaca Keyzersoft hakkında bilgi verebilir misiniz?

Keyzersoft olarak yaklaşık 2015’ten beri blokzincir sektöründeyiz ve Türkiye’de bu alanda en deneyimli ekibe sahip olduğumuzu çekinmeden söyleyebiliyoruz. Ürün bazlı olarak blokzincir çözümleri ve birinci sınıf kripto para borsa platform çözümleri sunuyoruz. Bilindiği üzere kripto paralar günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Kripto para borsaları da, kripto tabanlı ekonominin büyümesiyle giderek daha popüler hale geliyor. Token Ekonomisi kavramının bugün kripto para geliştiricileri ve bunları finansman enstrümanları haline getirmeye çalışanlar için ne ölçüde önem taşıdığının fazlasıyla bilincinde bir ekip olarak bu alanda çözümler sunabilecek ürünleri geliştirmeye devam ediyoruz. Kripto para borsa yazılımı geliştirme sürecimiz, blokzincir geliştirme ekibimizin kripto para borsa ürününü geliştirme, sanal varlık aleminden fiziki dünyaya ürün bazında taşıma ve bu alana yönelik platformlara ve kullanıcılara destek sağlama faaliyetlerini kapsıyor. Ürünlerimizden bir tanesinde de iş ortaklarımıza gönül rahatlığıyla hizmetlerini sürdürebilecekleri, testlerini başarıyla tamamlayıp güncel son halini elde ettiğimiz ürünümüzü deneyimlemeye davet ediyoruz.

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2- Diğer kripto para borsası yazılımlarından nasıl farklılık gösteriyor. Ayrıştırıcı temel unsurlar neler?

Yazılımımızı diğerlerinden ayıran pek çok faktörü bulunmakta ancak JAVA ve PHP alt yapılarıyla birlikte geliştirmiş olduğumuz yazılım, %100 açık kaynaklı olmasıyla merkeziyetsizliğin ve özelleştirilebilirliğiyle farkını ortaya koyuyor. Burada iş ortaklarımızdan gelecek geribildirimlere yanıt verebilecek ve ürünle birlikte kullanıcısının da organik olarak büyümesine fayda sağlaya-bilecek dinamik bir ürünü ortaya koyduğumuzu söylemek bizleri de heyecanlandırıyor.

3- Küresel boyuttaki zorluklar ele alındığında WEB3 dönüşümünün ödeme yöntemlerine etkisi açısından görüşleriniz nelerdir?

Sancılı dönemlerin beraberinde iyi fırsatlar ve güzel imkânlar doğurduğunu belirtmekle birlikte WEB3 dönüşümünü; küresel faktörlerin de tetikleyici etkisiyle birlikte hali hazırda sınırlara ve kalıplara sığmayan yeni nesil blokzincir teknolojilerinin toplumsal hayatın bütününe etki ettiği dönem olarak belirtebiliriz. Tedarik zincirlerinde, otoritelerin mülkiyet unsurlarını kayıt sistemlerinde, kişilere ait verilerin kayıtlarında, fikir ve sanat eserleriyle birlikte bilim ve patent alanlarındaki mülkiyetlerde ve başlıca bankacılık ve finans sektöründe blokzincir teknolojisinin sahiplik ve değişime ilişkin yenilikçi yöntemler ve aracıları ortadan kaldırma tutumunun, kripto/sanal varlıklar düzleminde yeni ‘’değişim enstrümanlarını’’ ortaya koymuş olduğunu ve fazlasını da beraberinde getireceğini ön görmek çağ ötesi bir yaklaşım olmayacaktır. WEB3’ün ise çağ ötesi bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Henüz ilk adımlarını atmakta olan bu dönüşümü yakalamak adına merkezi platformların bu geçiş sürecinde etkili olacağını düşünüyoruz.

4- Yazılım tarafında regülasyonlar herhangi bir sınırlama getiriyor mu?

Blokzincir başta olmak üzere teknolojinin WEB3 devrinde otoritelerin de fazlasıyla konuyu gündemlerine aldıklarını görüyor ve takip ediyoruz. Regülatörlerin aktivitelerine bakıldığında ise blokzincir, metaverse, kripto para platformları ve NFT’ler için ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Blokzincir, otoritelerce de desteklenen bir teknoloji. Öte yandan kripto para platformları ve NFT’ler için hazırlıkta olan yasal düzenlemeler için pek destekleyici olduğu söylenemez. Ancak biz yazılımlarımızı ve geliştirdiğimiz son ürünlerimizi hukuk departmanımızla birlikte regülasyonlara uygun şekilde geliştiriyoruz. Böylece ortaya koyduğumuz ürünlerimiz, kullanıcılarına ve iş ortaklarımıza regülatörlerden çekinmeden ve herhangi bir şüphe barındırmadan tüketilebilme imkânı sağlıyor.

5- Son dönemde kriptolarda yaşanan sıkıntılar merkezi borsaların işlerini olumsuz etkiliyor. Bu durum size nasıl yansıyor?

Platformlar için; blokzincir teknolojisinin gündemdeki en çok alanı kaplayan ürünü olduklarını söyleyebiliriz. Merkeziyetsizlik vaadiyle gelen bir alt teknolojinin siyasal otoritelerce kabul edilebilir olmasını beklemek gerçekçi olmazdı. Nitekim merkeziyetsiz (DEX) borsaların müdahale edilebilir bir alanda olmadığı kabul edilebilir. Buna karşın; istisnaları olsa dahi kripto varlıkların ödeme sistemlerinin bir parçası veya bir ödeme yöntemi olmaları karşısında tavır takınan siyasal otoritelerin tutumlarına ek olarak, bu tip platformların kurucuları ve hizmet sağlayıcılarının dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmaları; merkezi borsalara karşı tehlikeli izlenimlere neden oldu.

Tekrar belirtmek gerekirse bu platformlar blokzincir teknolojisinin alt ürünleri olarak ele alınmalıdır. Kamuoyunun bakışı olumsuz etkilenebiliyor olsa dahi ürünlerimiz profesyonellere hitap ettiği için ürünlerimiz için görüştüğümüz iş ortaklarımız ve sektörün profesyonellerinin bakış açılarında olumsuz etkilerle karşılaşmıyoruz.

6- Sektörde yazılımcı bulmak halihazırda zorken siz çok daha teknik bir alana odaklı iş yapıyorsunuz. İnsan kaynağı tarafında sıkıntı yaşıyor musunuz?

Kendimize olan güvenimiz başta ekibimizden geliyor. Biz Türkiye’nin genç nüfusunu bir maden olarak görüyoruz. Bir maden ki özellikle bilgisayar ve yazılım mühendisliği ana bilim dallarına içtenlik ve azimle yönelen gençlerimizin uluslararası standartların üstünde olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Bilhassa bilişim sektöründe çalışmalarını sürdüren bu gençlerimizin yan sektörlere ilişkin de kendilerini geliştirip bugün finans, telekomünikasyon, üretim ve elektronik sektörlerinde de fazlasıyla yer aldığını görüyoruz. Yazılımcı bulmaktan ziyade uygun koşulları sağlamak gerekli diye düşünüyoruz. Uygun koşulları sağladığınız halde gönül rahatlığıyla ‘’Türkiye bir yazılımcı madeni’’ diyebiliriz.

7- Yakın vadedeki hedefleriniz neler?

Blokzincir, Yapay Zekâ ve Kripto gibi web3 sahasında yeni nesil ürünler geliştirerek uluslararası iş ortakları edinmek, bu ürünleri uluslararası pazarlarda sergilemek ve yine bu alanlar özelinde ulusal ve uluslararası öncü bir şirket olmak Keyzersoft’un misyonuna karşılık geliyor diyebiliriz.

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Keyzersoft'un blockchain tabanlı çözümleri neler? (Röportaj)