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    Bakan Şimşek, kripto para borsalarına lisans zorunluluğu getirileceğini duyurdu!

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto paraları ve kripto para borsalarını ilgilendiren düzenlemede son aşamaya gelindiğini açıkladı. Düzenlemenin içeriğini ve amaçlarını açıkladı.
    Bakan Şimşek:'Kripto para borsalarına lisans zorunluluğu geliyor' Tam Boyutta Gör
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto paralara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Düzenlemede son aşamaya gelindiğini duyurdu. Bu düzenleme ile sektörün daha güvenli hale gelmesi ve ortaya çıkabilecek risklerin kaldırılması hedefleniyor.

    Riskler azaltılacak

    Düzenlemenin temel amaçlarını açıklayan Bakan Şimşek, “Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek. Yaklaşımımız kısıtlayıcı değil, belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve olası riskleri kontrol altına almak üzerine kurulu. Aynı zamanda da blokzincir teknolojisi ve kripto varlık ekosisteminin gelişmesinin önünü de açmayı amaçlıyoruz.” dedi.

    Düzenlemenin kripto para borsalarındaki riskleri azaltacağına vurgu yapan Şimşek, "Ülkemizde uluslararası uygulamalara benzer şekilde kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılması adına adım atıyoruz. Bu aynı zamanda gri listeden çıkmak için FATF kapsamında atmamız gereken adımlardan birini de oluşturuyor." diye konuştu.

    Kripto varlıkların tanımı yapıldı

    Uluslararası düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde kripto varlık, cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve kripto varlık alım-satım platformu tanımları hazırlandı. Kripto varlıklar, “Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklar” şeklinde tanımlandı. İleride ortaya çıkabilecek farklı kripto varlıkları da kapsaması için geniş ve en kapsayıcı şekilde tanım oluşturuldu.

    Kripto para borsalarına lisans zorunluluğu geliyor

    Yayımlanacak düzenleme ile birlikte kripto para borsalarına SPK tarafından lisans verilecek. Tıpkı diğer finansal kuruluşlar gibi asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilecek. Kurucu ve yöneticilere ilişkin şartlar, organizasyonel yükümlülükler, sermaye şartı, bilgi işlem altyapısı yükümlülükleri getirilecek. İkincil düzenlemeyle faaliyet şartlarının detayları belirlenecek. Kripto paraların Türkiye'deki soğuk cüzdanlarda tutulması zorunlu olacak.

    Kripto varlık ihracı konusunda taslakta iki farklı hususun düzenlendiği bilgisini veren Şimşek, "Sermaye piyasası araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşundaki (MKK) kaydi sistem yerine kripto varlık olarak ihracına imkan verecek şekilde düzenleme yapma konusunda SPK'ye yetki tanınacak. Blokzincir ve benzeri teknolojileri geliştiren kişilerin, değeri bu teknolojilerden ayrıştırılamayan nitelikteki blokzincir teknolojisi altyapısını oluşturan kripto varlıklarının satışının kitle fonlaması yöntemiyle yapabilmesine yönelik düzenleme yetkisine yer verilecek." dedi.

    Bakan Şimşek:'Kripto para borsalarına lisans zorunluluğu geliyor' Tam Boyutta Gör

    Kripto varlıkların vergilendirilmesi için ayrı çalışma yapılacak

    Bakan Şimşek, bu düzenlemenin kripto varlıkların vergilendirilmesi hakkında düzenlemeler içermediğini söyledi. Bu konu üzerinde ayrıca çalışılacağını dile getirdi.

    Türkiye gri listede

    Türkiye, kripto varlıklara yönelik uygulamaları nedeniyle FATF’nin 15 no'lu "Yeni Teknolojiler" standardında “kısmi uyumlu” olarak değerlendirilerek gri listesine alınmıştı. Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlamasıyla birlikte FATF'ın 15 no'lu teknik standardı kapsamında getirilen eleştirileri bertaraf edip 'kısmi uyumlu' kategorisinden çıkacağımız değerlendiriliyor. Gri listeden çıkmak için diğer şartların da yerine getirilmesi gerekecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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