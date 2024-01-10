Bakan Şimşek, kripto para borsalarına lisans zorunluluğu getirileceğini duyurdu!

Tam Boyutta Gör Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto paralara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Düzenlemede son aşamaya gelindiğini duyurdu. Bu düzenleme ile sektörün daha güvenli hale gelmesi ve ortaya çıkabilecek risklerin kaldırılması hedefleniyor.

Riskler azaltılacak

Düzenlemenin temel amaçlarını açıklayan Bakan Şimşek, “Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek. Yaklaşımımız kısıtlayıcı değil, belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve olası riskleri kontrol altına almak üzerine kurulu. Aynı zamanda da blokzincir teknolojisi ve kripto varlık ekosisteminin gelişmesinin önünü de açmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Düzenlemenin kripto para borsalarındaki riskleri azaltacağına vurgu yapan Şimşek, "Ülkemizde uluslararası uygulamalara benzer şekilde kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılması adına adım atıyoruz. Bu aynı zamanda gri listeden çıkmak için FATF kapsamında atmamız gereken adımlardan birini de oluşturuyor." diye konuştu.

Kripto varlıkların tanımı yapıldı

Uluslararası düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde kripto varlık, cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve kripto varlık alım-satım platformu tanımları hazırlandı. Kripto varlıklar, “Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklar” şeklinde tanımlandı. İleride ortaya çıkabilecek farklı kripto varlıkları da kapsaması için geniş ve en kapsayıcı şekilde tanım oluşturuldu.

Kripto para borsalarına lisans zorunluluğu geliyor

Yayımlanacak düzenleme ile birlikte kripto para borsalarına SPK tarafından lisans verilecek. Tıpkı diğer finansal kuruluşlar gibi asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilecek. Kurucu ve yöneticilere ilişkin şartlar, organizasyonel yükümlülükler, sermaye şartı, bilgi işlem altyapısı yükümlülükleri getirilecek. İkincil düzenlemeyle faaliyet şartlarının detayları belirlenecek. Kripto paraların Türkiye'deki soğuk cüzdanlarda tutulması zorunlu olacak.

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Kripto varlık ihracı konusunda taslakta iki farklı hususun düzenlendiği bilgisini veren Şimşek, "Sermaye piyasası araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşundaki (MKK) kaydi sistem yerine kripto varlık olarak ihracına imkan verecek şekilde düzenleme yapma konusunda SPK'ye yetki tanınacak. Blokzincir ve benzeri teknolojileri geliştiren kişilerin, değeri bu teknolojilerden ayrıştırılamayan nitelikteki blokzincir teknolojisi altyapısını oluşturan kripto varlıklarının satışının kitle fonlaması yöntemiyle yapabilmesine yönelik düzenleme yetkisine yer verilecek." dedi.

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Kripto varlıkların vergilendirilmesi için ayrı çalışma yapılacak

Bakan Şimşek, bu düzenlemenin kripto varlıkların vergilendirilmesi hakkında düzenlemeler içermediğini söyledi. Bu konu üzerinde ayrıca çalışılacağını dile getirdi.

Türkiye gri listede

Türkiye, kripto varlıklara yönelik uygulamaları nedeniyle FATF’nin 15 no'lu "Yeni Teknolojiler" standardında “kısmi uyumlu” olarak değerlendirilerek gri listesine alınmıştı. Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlamasıyla birlikte FATF'ın 15 no'lu teknik standardı kapsamında getirilen eleştirileri bertaraf edip 'kısmi uyumlu' kategorisinden çıkacağımız değerlendiriliyor. Gri listeden çıkmak için diğer şartların da yerine getirilmesi gerekecek.

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Bakan Şimşek:"Kripto para borsalarına lisans zorunluluğu geliyor"