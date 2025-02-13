2024'te elektrikli araç batarya sektörü büyüdü: Çinliler yine zirvede

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör 2024 yılında elektrikli araç batarya kullanımı, bir önceki seneye göre %27 artarak 894 GWh'e ulaştı. Çinli üreticiler önceki senelerde olduğu gibi batarya sektörüne damga vurdu.

Çinli CATL açık ara zirvede yer aldı

Çinli CATL, 339 GWh kapasite ve %37,9 pazar payıyla yine zirvede yer alırken, BYD 153,7 GWh kapasite ve %15,9 payla ikinci sıradaki yerini korudu. Her iki üretici de yıllık %30'un üzerinde büyüme kaydetti.

Tam Boyutta Gör Üçüncü sırada Güney Koreli LG Energy, 96 GWh kapasiteyle yer aldı. Ancak LG'nin pazar payı %13,5'ten %10,8'e geriledi. Çinli üreticiler büyük artışlar yaşarken, Japon Panasonic ve Güney Koreli Samsung'un satışları düşerek listede gerilediler.

Elektrikli araba fiyatları 11 ay önce eklendi

SNE Research'ün raporuna göre, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de Zeekr, Aito ve Li Auto gibi büyük otomobil üreticileri CATL'nin pillerini kullanıyor. Bunun yanında, Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen ve diğer birçok büyük küresel otomobil üreticisi de CATL'nin pillerine güveniyor.

BYD'nin durumu ise diğerlerinden farklı. Listedeki batarya üreticileri, otomobil şirketlerine ürünlerini sağlarken, BYD pillerini kendi otomobillerinde kullanıyor. Bu da, şirkete büyük bir maliyet avantajı sağlıyor ve dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olmasında önemli bir rol oynuyor.

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2024'te elektrikli araç pil sektörü büyüdü: Çinliler yine zirvede