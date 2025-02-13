2024'te elektrikli araç batarya sektörü büyüdü: Çinliler yine zirvede

Çinli CATL açık ara zirvede yer aldı
Çinli CATL, 339 GWh kapasite ve %37,9 pazar payıyla yine zirvede yer alırken, BYD 153,7 GWh kapasite ve %15,9 payla ikinci sıradaki yerini korudu. Her iki üretici de yıllık %30'un üzerinde büyüme kaydetti.
SNE Research'ün raporuna göre, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de Zeekr, Aito ve Li Auto gibi büyük otomobil üreticileri CATL'nin pillerini kullanıyor. Bunun yanında, Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen ve diğer birçok büyük küresel otomobil üreticisi de CATL'nin pillerine güveniyor.
BYD'nin durumu ise diğerlerinden farklı. Listedeki batarya üreticileri, otomobil şirketlerine ürünlerini sağlarken, BYD pillerini kendi otomobillerinde kullanıyor. Bu da, şirkete büyük bir maliyet avantajı sağlıyor ve dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olmasında önemli bir rol oynuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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