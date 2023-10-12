Kia'dan elektrikli sedan geliyor! İşte yeni EV4 konsepti

Tam Boyutta Gör Yeni modellerin genelde SUV veya türevleri şeklinde karşımıza çıktığı otomotiv dünyasında hala sedanlara yer var. Buna inanan markalardan biri de Kia. Koreli üretici, sedan gövde tipine sahip yeni elektrikli konsept otomobili Kia EV4'ü tanıttı.

Seul'de düzenlenen EV Day etkinliğinde görücüye çıkarılan iki konseptten biri olan Kia EV4, ön taraftan bakıldığında silüet olarak EV6'yı anımsatıyor. Ancak detaylara indiğimizde, EV9 ve EV5 modellerinde de karşımıza çıkan yeni ışık imzasının farklı bir versiyonuyla karşılaşıyoruz. Burun kısmının aşağıda olması ve kaslı motor kaputu ise otomobile dinamik ve sert bir görüntü veriyor.

Kia EV4'e yandan bakıldığında, kapılardan başlayan o şişkin tasarım arkaya doğru keskin çizgilerin de devreye girmesiyle tam olarak kendisini belli ediyor. Sütunlar ve dijital yan aynaların siyah renkte tasarlanarak kontrast oluşturduğu modelde artık otomotivin modası haline gelen siyah dodikler de eksik olmuyor. Arkada ise neredeyse uca kadar uzanan cam ile adeta bir fastback havası eserken, yine öndeki gibi ok şekline benzer LED stoplar da dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Kia EV4'ün iç mekanı yeni malzemelerle bezenmiş. Örneğin orta konsolda sürdürülebilirlik odaklı bir malzeme olan kenevir lifleri, diğer alanlarda ise ceviz kabuğu gibi doğal malzemelerle boyanan %100 geri dönüştürülmüş pamuk kullanılmış. Tasarımcılar ayrıca, konsolda ve saklama alanlarında 3 boyutlu örgü kaplama oluşturmak için ek dokuması kumaş şeritleri kullanmışlar.

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EV4 konsepti, ambiyans aydınlatması ve havalandırmayı ayarlayan yeni "Zihin Modları" özelliğine de sahip. Örneğin; "Perform" modunda sürücüye gün içinde ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler önceden veriliyor. "Serenity" modunda ise bir dizi dijital grafik ile daha sakin bir ortam oluşturuluyor.

Kia EV4 konsepti seri üretime geçecek ancak üretim versiyonunun ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil. Fiyat konuşmak için henüz çok erken fakat Kia, kompakt modelleri EV5, EV4 ve EV3'ün fiyat bandını 35 ila 50 bin dolar aralığında tutacağını belirtiyor.

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Kia'dan elektrikli sedan geliyor! İşte yeni EV4 konsepti