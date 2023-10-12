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    Yeni Renault Kardian'ın iç mekanından ilk paylaşım geldi

    Avrupa'da satılan Dacia Sandero Stepway'i temel alacağı iddia edilen yeni Renault Kardian, bu ay içerisinde Rio de Janerio'da resmi olarak tanıtılacak.            
    Yeni Renault Kardian'ın iç mekanından ilk paylaşım geldi Tam Boyutta Gör
    Renault, yeni crossover modeli Kardian ile ilgili ipucu paylaşımlarına devam ediyor. Dış tasarımla ilgili yeterince ipucu veren Fransız marka bu kez iç mekana odaklanıyor. Yeni Renault Kardian, 25 Ekim'de resmi olarak tanıtılacak.

    Lati Amerika pazarına yönelik bir B-SUV olan yeni Renault Kardian'ın konsolunda ilk dikkat çeken detay 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı oluyor. Sürücünün önünde dijital gösterge ekranı mevcut ancak onun boyutu henüz belli değil. Multimedya ekranının altında ince havalandırma ızgaraları döner düğmeler bulunuyor. Orta konsolda ise anahtar şeklinde bir vites seçici, elektronik park freni ve iki adet bardaklık göze çarpıyor.

    Sürücünün hemen önünde, Renault'nun geçmişten ilham alan yeni logosunun da yer aldığı üç kollu direksiyon simidi bulunuyor. Kardian'ın iç mekanıyla ilgili çok pek fazla detay paylaşılmadı ancak farklı sürüş modları ve ambiyans aydınlatmasını ayarlamaya imkan veren Multi-Sense sisteminin de listede olduğunu biliyoruz. Zaten ambiyans aydınlatması da kapı panellerinin üst bölümünde kendisini hemen belli ediyor.

    Yeni Renault Kardian'ın iç mekanından ilk paylaşım geldi Tam Boyutta Gör
    4.15 metreden daha kısa bir gövde uzunluğuna sahip olacak yeni Renault Kardian'ın ülkemizde de satılan Sandero Stepway'i temel alacağı iddia ediliyor. Dıştan pek öyle durmasa da iç mekandaki ekranlar, döner düğmeler ve kapı panellerindeki bazı detaylardan benzerliği anlamak mümkün. Elbette bunların dışında Kardian'ın kendine has bir tasarım dili ve farklı detaylarla geleceği de aşikar.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni Renault Kardian'ın lansmanı 25 Ekim'de Rio de Janerio'da yapılacak. Söz konusu modelin Avrupa pazarı için hazırlanmadığını tekrar hatırlatalım. Aynı etkinlikte Kardian ile birlikte gizemli bir konsept model de gösterilecek. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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