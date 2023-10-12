Yeni Renault Kardian'ın iç mekanından ilk paylaşım geldi

Lati Amerika pazarına yönelik bir B-SUV olan yeni Renault Kardian'ın konsolunda ilk dikkat çeken detay 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı oluyor. Sürücünün önünde dijital gösterge ekranı mevcut ancak onun boyutu henüz belli değil. Multimedya ekranının altında ince havalandırma ızgaraları döner düğmeler bulunuyor. Orta konsolda ise anahtar şeklinde bir vites seçici, elektronik park freni ve iki adet bardaklık göze çarpıyor.
Sürücünün hemen önünde, Renault'nun geçmişten ilham alan yeni logosunun da yer aldığı üç kollu direksiyon simidi bulunuyor. Kardian'ın iç mekanıyla ilgili çok pek fazla detay paylaşılmadı ancak farklı sürüş modları ve ambiyans aydınlatmasını ayarlamaya imkan veren Multi-Sense sisteminin de listede olduğunu biliyoruz. Zaten ambiyans aydınlatması da kapı panellerinin üst bölümünde kendisini hemen belli ediyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni Renault Kardian'ın lansmanı 25 Ekim'de Rio de Janerio'da yapılacak. Söz konusu modelin Avrupa pazarı için hazırlanmadığını tekrar hatırlatalım. Aynı etkinlikte Kardian ile birlikte gizemli bir konsept model de gösterilecek. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.