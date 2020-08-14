Kia, servis hizmetinde temassız sürece başladı

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Koronavirüs salgını döneminde hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumaya önem veren Kia, bu doğrultuda adımlar atmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz aylarda başlatılan “KIAFAN” ve “Online Bayi” uygulamalarıyla Kia marka araç sahibi olmak isteyenlere birçok farklı kolaylık sunan Kia, şimdi de servislerinde temassız sürece başladı. Kia, Temassız Servis Süreci adını verdiği uygulama ile hem çalışanlarının hem de müşterilerinin minimum temasla tüm işlemleri kolaylıkla yapabilmesini amaçlıyor.

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Yeni uygulama kapsamında aracını Kia yetkili servislerine getiren müşteriler, yapılmasını istedikleri işlemlerle ilgili onayları kendi telefonlarından verebiliyor. Müşterilerin servise gelemediği durumlarda da ücretsiz yerinden alım hizmeti sunan Kia, temassız servis süreci sayesinde yapılacak işlemlerin detaylarını müşterilerinin telefonlarına gönderiyor ve işlemler için onay alabiliyor.

Kia ayrıca, yetkili servislere gelen her aracı teslim almadan ve müşteriye teslim etmeden önce bakteri ve virüslere karşı koruma sağlamak amacıyla dezenfekte ediyor.

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