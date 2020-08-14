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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kia, servis hizmetinde temassız sürece başladı

    Yeni uygulama kapsamında aracını Kia yetkili servislerine getiren müşteriler, yapılmasını istedikleri işlemlerle ilgili onayları kendi telefonlarından verebiliyor.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kia, servis hizmetinde temassız sürece başladı
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    Koronavirüs salgını döneminde hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumaya önem veren Kia, bu doğrultuda adımlar atmaya devam ediyor.

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    Geçtiğimiz aylarda başlatılan “KIAFAN” ve “Online Bayi” uygulamalarıyla Kia marka araç sahibi olmak isteyenlere birçok farklı kolaylık sunan Kia, şimdi de servislerinde temassız sürece başladı. Kia, Temassız Servis Süreci adını verdiği uygulama ile hem çalışanlarının hem de müşterilerinin minimum temasla tüm işlemleri kolaylıkla yapabilmesini amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "1635 km menzile sahip hidrojen yakıtlı süper otomobil: Hyperion XP-1"

    Yeni uygulama kapsamında aracını Kia yetkili servislerine getiren müşteriler, yapılmasını istedikleri işlemlerle ilgili onayları kendi telefonlarından verebiliyor. Müşterilerin servise gelemediği durumlarda da ücretsiz yerinden alım hizmeti sunan Kia, temassız servis süreci sayesinde yapılacak işlemlerin detaylarını müşterilerinin telefonlarına gönderiyor ve işlemler için onay alabiliyor.

    Kia ayrıca, yetkili servislere gelen her aracı teslim almadan ve müşteriye teslim etmeden önce bakteri ve virüslere karşı koruma sağlamak amacıyla dezenfekte ediyor.



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    masterap (oğuzhan ) 1 hf.
    Hahaha kia once ersuyurt servisine adam akilli tuvalet yaptirsin
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    masterap (oğuzhan ) 1 hf.
    Hahaha kia once ersuyurt servisine adam akilli tuvalet yaptirsin
    Yanıtla +4
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    9600_G_T (kadir varae) 1 hf. en beğenilen
    şimdi reklamlar
    Yanıtla +8
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