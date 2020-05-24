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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kia Stinger "elektrikliye" dönüşmek zorunda kalabilir

    Satışları beklentilerin çok altında kalan Kia Stinger'ın geleceği büyük bir soru işareti. Kia, spor sedan modelini piyasada tutunabilmesi için elektrikli otomobile dönüştürülebilir.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Kia Stinger
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    Kia Stinger'ın popülaritesi beklentilerin çok altında kaldı. Bu yüzden aracın geleceği büyük bir soru işareti. Koreliler, pazar beklentilerini karşılayamamasından şüphe duydukları spor sedan otomobilin ikinci nesline henüz yeşil ışık yakmış değiller.

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    Ayrıca Bkz. "Renault iflasın eşiğinde"

    Markanın baş tasarımcısı Karim Habib, Kia Stinger için umut verici seçeneklerden birinin "elektriklenmek" olabileceğini söyledi. Belki de araç "hayatta kalmak" için elektrikli otomobile dönüşmek zorunda kalacak. Bu sayede piyasada tutunma şansı da artacak.

    Kia Stinger
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    Global satışları sürekli düşüyor

    Habib, “Teknoloji geliştikçe elektrikli otomobillere karşı tutum değişiyor, popülariteleri sürekli artıyor, bu yüzden çağa ayak uydurmanız gerekiyor” dedi. Geçen yıl, Kia Stinger'in global satışları %18 oranında düşmüştü. Modele yönelik talep bu yıl da gerilemeye devam etti.

    Makyaj operasyonundan geçirilmiş yeni Stinger'ın prömiyeri Temmuz ayında yapılacak. Koreliler güncellenen modelin satış performansına göre aracın geleceği konusunda bir karar verecekler. Bakalım makyajlanan otomobil satışları canlandırıp Kia'yı ikinci nesil için ikna etmeyi başarabilecek mi.



    https://www.topgear.com/car-news/interview/kia-reckons-stinger-might-have-evolve-survive Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    GamerFX (Fahri ) 23 dk.
    Kia stinger dedikleri arac 500bin ile 750bin arasinda bir kore arabasina o kadar para vermek akil kari bir is deil ustelik arkasi maserati on tarafi ise volvo gibi duruyor melez gibi bisi olmus
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