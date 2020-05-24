Kia Stinger "elektrikliye" dönüşmek zorunda kalabilir

Kia Stinger'ın popülaritesi beklentilerin çok altında kaldı. Bu yüzden aracın geleceği büyük bir soru işareti. Koreliler, pazar beklentilerini karşılayamamasından şüphe duydukları spor sedan otomobilin ikinci nesline henüz yeşil ışık yakmış değiller.İlginizi Çekebilir Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın üretim tarihi açıklandı
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Markanın baş tasarımcısı Karim Habib, Kia Stinger için umut verici seçeneklerden birinin "elektriklenmek" olabileceğini söyledi. Belki de araç "hayatta kalmak" için elektrikli otomobile dönüşmek zorunda kalacak. Bu sayede piyasada tutunma şansı da artacak.
Global satışları sürekli düşüyor
Habib, “Teknoloji geliştikçe elektrikli otomobillere karşı tutum değişiyor, popülariteleri sürekli artıyor, bu yüzden çağa ayak uydurmanız gerekiyor” dedi. Geçen yıl, Kia Stinger'in global satışları %18 oranında düşmüştü. Modele yönelik talep bu yıl da gerilemeye devam etti.
Makyaj operasyonundan geçirilmiş yeni Stinger'ın prömiyeri Temmuz ayında yapılacak. Koreliler güncellenen modelin satış performansına göre aracın geleceği konusunda bir karar verecekler. Bakalım makyajlanan otomobil satışları canlandırıp Kia'yı ikinci nesil için ikna etmeyi başarabilecek mi.
https://www.topgear.com/car-news/interview/kia-reckons-stinger-might-have-evolve-survive Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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