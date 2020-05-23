Renault iflasın eşiğinde

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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Cuma günü yaptığı açıklamada, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşayan Renault'nun yardım almadığı taktirde batabileceğini söyledi.

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Le Maire, Europe 1 radyosuna Renault hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi Bakanı, Flins bölgesindeki Renault tesisinin kapatılamayacağını ve şirketin işi mümkün olduğunca ayakta tutmaya çalışması gerektiğini dile getirdi.

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Acilen harekete geçilmeli

Acil şekilde harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Le Maire, her şeye rağmen yönetim kurulu başkanı Jean-Dominique Senard'ın yeni bir strateji geliştirmeye çalıştığını ve Fransız hükümetinin tam desteğini arkasına aldığını belirtti.

Deneyimli siyasetçi ayrıca Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada Renault'nun krizi atlatmak için 5 milyar euro mali destek talebinde bulunduğunu ancak otomotiv devinin bu başvurusunun henüz onaylanmadığını söyledi.

https://edition.cnn.com/2020/05/22/business/renault-france-bruno-le-maire/index.html

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