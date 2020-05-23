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    Renault iflasın eşiğinde

    Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Renault'nun koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve otomotiv devinin acil yardım almaması halinde batabileceğini söyledi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Renault iflasın eşiğinde
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    Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Cuma günü yaptığı açıklamada, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşayan Renault'nun yardım almadığı taktirde batabileceğini söyledi.

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    Le Maire, Europe 1 radyosuna Renault hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi Bakanı, Flins bölgesindeki Renault tesisinin kapatılamayacağını ve şirketin işi mümkün olduğunca ayakta tutmaya çalışması gerektiğini dile getirdi.

    Renault iflasın eşiğinde
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    Acilen harekete geçilmeli

    Acil şekilde harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Le Maire, her şeye rağmen yönetim kurulu başkanı Jean-Dominique Senard'ın yeni bir strateji geliştirmeye çalıştığını ve Fransız hükümetinin tam desteğini arkasına aldığını belirtti.

    Deneyimli siyasetçi ayrıca Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada Renault'nun krizi atlatmak için 5 milyar euro mali destek talebinde bulunduğunu ancak otomotiv devinin bu başvurusunun henüz onaylanmadığını söyledi.



    https://edition.cnn.com/2020/05/22/business/renault-france-bruno-le-maire/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Six Feet Under. 3 sa. en beğenilen
    Yaptıgı başarısız otomobiller ile normal.
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    nurullah_seven7 3 sa. yeni yorumcu
    hayret Bir Türk şirketi nasıl iflasin esiginde olmaz halbuki DH’nin batıcı elemanları bu haberi beklemiyordu ...
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    Acht (Can ) 2 sa. nurullah_seven7
    Hadi ordan. Türkiye'de üretiliyor diye Clio, Megane Sedan aldın da mı konuşuyorsun? Yalamalar VW sever Mercedes sever gösteriş sever.
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    mamoo (mehmet akdemir) 2 sa. nurullah_seven7
    Onlar şuan ait olduğu yerin yasını tutuyor. Şoktalar hiç dünya çapında ki ekonomik krizden bahsetmezler. Kesin yanlış modeller çıkardıkları için batıyorlardır.
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    trakyAli-1986 (ali ) 1 sa. nurullah_seven7
    Heheheh battığını açıklayacak şirket var mi sonra reis Silivriye doğru yollar.



    Sizin gibiler öyle saksakci öyle yalaka varlıklarsiniz ki anlatılacak kelimeler kifayetsiz
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    kax123 (Kaan Yılmaz) 3 sa.
    4x4 Toros yapsın bak nasıl satıyor.....
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    AL3lMA (Akın ) 36 dk.
    Türkiye ortak olsun işte herşeyi ile tam bir marka gücü elinde olur
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    White Water 41 dk.
    Fransa hükümeti Renault hisselerindeki etkisini arttırmak için bir sav aradı sanırım. Bu savın yerine geçebilecek bir açıklamayı uygun gördüler ve ekonomi bakanı açıklamayı yaptı. Bu benim varsayımım tabi.
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    race_2007 (yener my) 53 dk.
    Renault marka olarak Fransa için çok önemli gerekli desteği sağlayacaktır en kötü ihtimal ya devlet alır yada başka bir şirkete hisse satışı gerçekleşebilir.
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    MencRarin 1 sa.
    Renault dünyanın en büyük üç otomobil üreticisinden biri, ellerinde kaç marka var biliyor musunuz? Bakın:
    alliance-2022.com/...
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    Max Damage (Faruk Nergiz) 1 sa.
    2002-2005 arası 3.5 sene özel Renault servisinde çalıştım ve rahatlıkla şunu diyebilirim ki batmayı ta o zamandan beri hak ediyorlardı.



    - Beğenmediğin Koreliler bile 16 valf motor yaparken bunlar hala ısrarla 8 valf motor yapıyordu. İlk versiyon meganelarda ve makyajlı 19'larda uzun yıllar o kağnı motor kullanıldı.

    - Flash'ta ve Meneger'da kullanılan sorun makinesi 1.7 motoru kesip biçip 1.9'a çıkarıp üstüne mazot pompası ekleyip aynı sorunlu haliyle Express ve ilk nesil Kangoo'lara koyup milletin parasını iç ettiler. Hatta tutmayan 2.0 Meganelerda da kullandılar.

    - Japonlar arkaya disk fren koyarken bunlar inatla arka frenleri kampana yapıyordu. Hatta hala yapıyorlar. Ayıptır artık.

    - O dönemki en ucuz modelinden tut en pahalısına kadar şanzumanda bir kere yağ kaçağı başladı mı geçmiş olsun. 10 kere sök revize et gene de sızıyordu.

    - İlk nesil 1.5 dci motorların hepsi turbosunu patlattı ve bir tane müşterilerine bile garantisini kullandırmadılar. Bir de üstüne utanmadan piyasadan daha yüksek tamir masrafı çıkardılar. Bir sürü kişi garantisini yakıp turbosunu bizde değiştirtmişti.

    - Son çıkan Broadwaylerin RN modelleri yani karbüratörleri olanlarının motoru o kadar kötü malzemeydi ki lpg'siz olanların bile motoru 80 binde yağ yakmaya başlıyordu cayır cayır.

    - Hidrolik direksiyonu olan Renault 19'larda direksiyon kutuları problemliydi. Km yükselince kutu patlıyor ve bildiğiniz yağ fışkırıyordu. İşin kötü yanı tamir de kurtarmıyordu. Keçeleri vs. değişsek de geri patlıyordu. Kutunun yenisi de aşırı pahalıydı.



    Tofaş karşısında artısı çok olduğu ve önden çekiş olduğu için tercih edildi fakat 2000'lerdeki Megane II garabetinden sonra insanların gözü açıldı.



    Ayrıca insanlar aynı bütçeyle sorunsuzluk ve daha fazla donanım vaadeden alternatif markalara yönelmeye başladı. Renault'un Türkiye'deki satışları devamlı arttı belki ama satışlar yanıltıcıydı. Rent a car firmalarının filo alımları sayesinde cirolar yüksek olsa da hane halkı Renault'u bırakmaya çoktan başlamıştı. 90'larda kapılardaki arabaların 10'da 7'si Renault iken 2010 geldiğimizde bu oran çoktan düşmeye başlamıştı bile. Opel, Vw, Honda, Toyota, Hyundai vb. birçok marka Renault'un pazar payından çaldı.



    Global ölçekte durum nedir bilemem ama Türkiye'de olay bundan ibarettir.
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    War Rock 2 sa. yeni yorumcu
    Gülme komşuna gelir başına demişler. chevrolet, opel zarar ediyor diye pazar payını opele bırakıp opelin önünü açmak için avrupadan çekildiğinde gm battı gitti arabalarınız elinizde kaldı diye dalga geçen renocular neredesiniz şimdi ? Bu dünya gelip geçici kimse kazık çakmıyor ne arabalar kalacak ne biz kalcağız, böyle o battı şu düştü diye kimsenin malını hor görmemek lazım.Renault gibi köklü bir firma umarım batmaz.
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    TheJudgé 2 sa.
    Renault batmaz öyle bir şey olsa bile PSA grubu hemen parayı basar alır başka ülkeye satılmasına müsade etmezler.
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    Mmtygld (Mehmet Yüzügüldü) 2 sa.
    Arkadaş iflasın eşiğinde olduğu yok daha bugün renault megane için fiyat teklifi aldım sonra pazarlıkla 1000 tl düştüler edeceklerse de etsinler bomboş arabaya 190 bin...
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    Clusive (Oğuzhan ) 2 sa. Mmtygld
    O fiyatın sebebi firma değil, döviz kuru ve vergiler...
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    vs-fb (Vn S) 2 sa.
    Gerçekten çok ilginç. 100 yıllık şirketler kenarda 5 milyar nakitleri yok. Apple, Microsoft, Intel kenarda 100'er milyar dolar nakitleri var. Tamam farklı sektörler, kârlılıklar farklı ama 100 olmasın, 10 olsun.
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    murat1407 (Murat Emirhan) 2 sa.
    Fransa devletinin böyle bir firmayı batırmaya izin vereceğini hiç sanmıyorum gerekli yardımı yapar bence
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    7 etiket daha iflas kriz otomotiv fransa ekonomi bakanı Bruno Le Maire Bilim ve Teknoloji
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