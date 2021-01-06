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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Norveç'te elektrikli araç satışları ilk kez dizel ve benzinliyi solladı

    Geçen yıl Norveç'teki yeni araç satışlarında elektriklilerin payı yüzde 54'e ulaşarak rekor kırdı. Bunların yüzde 100 elektrikli olduğunu ve hibritlerin içten yanmalılara dahil edildiğini belirtelim.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    8

    Norveç'te elektrikli araç satışları ilk kez dizel ve benzinliyi solladı
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    2025 yılı itibariyle içten yanmalı motora sahip araç satışlarını yasaklayan ilk ülke olmayı planlayan Norveç'te elektrikli araç satışlarında yeni bir rekora imza atıldı.

    Yüzde 100 elektrikli araç satışları geçtiğimiz yıl ilk kez içten yanmalı motorlu araçları (dizel, benzin ve hibrit) geride bırakarak yüzde 54,3 seviyesine ulaştı. Norveç'in yeni rekoru olarak karşımıza çıkan bu oran 2019 yılında yüzde 42,4, 2011 yılında ise sadece yüzde 1 seviyesindeydi.

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    2020 verilerine baktığımızda, Norveç'te satılan içten yanmalı motora sahip araçların çoğunluğunun hibrit araçlar olduğunu görüyoruz. Zira bu araçların yüzde 20'si şarj edilebilir hibrit, yüzde 9'u hibrit, yüzde 9'u dizel ve yüzde 8'i benzinli araçlardan oluşuyor.

    Norveç'te elektrikli araç satışları ilk kez dizel ve benzinliyi solladı
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    Geçtiğimiz yılki genel satışlardan ziyade Aralık ayına ilişkin veriler de Norveç için oldukça önemli. Öyle ki gittikçe artan elektrikli araç satışları geçtiğimiz ay yüzde 66,7 gibi rekor bir seviyeye ulaşmış. Bu da aylık bazda ele alındığında şimdiye kadarki en yüksek oran olarak karşımıza çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "sahibinden.com verilerine göre Türkiye'nin en popüler otomobilleri ve dahası..."

    Norveç'teki elektrikli araç pazarının lideri 2019 yılında Tesla Model 3'tü. Geçtiğimiz yıla ait veriler Tesla'nın liderliğinin sona erdiğini gösteriyor. Alman üretici Audi, elektrikli e-tron modelleriyle 2020'de liderliği ele geçirmeyi başarmış. Uzmanlar yeni modellerin piyasaya girmesiyle rekabetin daha da kızışacağını ve 2021'de elektrikli araçların toplam satışlardaki payının yüzde 65'e ulaşacağını belirtiyor.

    Her ne kadar oranlar göze yüksek gelse de Norveç'teki pazar oldukça küçük. Geçtiğimiz yıl toplamda 140 bin adet civarında yeni araç satılmış ve bunların yaklaşık 77 bin tanesi tamamen elektrikli olarak kayda geçmiş. Fakat bu gelişmeler ülkedeki teşviklerin fazlasıyla işe yaradığının kanıtı. Çünkü Norveç'te elektrikli araçlar benzinli ve dizel araçlara uygulanan vergilerden muaf tutuluyor.



    https://www.reuters.com/article/us-autos-electric-norway-idUKKBN29A0ZT?taid=5ff43fb1e9b1eb0001a3b9aa&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=twitter Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    escanor_ (Aykut YILMAZ) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Norveçin durumu biraz iklimsel ve ekonomik;

    Fosil yakıtlı araçların soğuk iklim koşullarında çalışmama, çok geç ısınma gibi problemleri varken elektirikli araçlarda böyle bir durum yok, çalıştırdığın saniye git.

    Ayrıca fosil yakıtlı araçlar aracın içini çok geç ısıtırken elektrikli araçlar ilk saniye sıcak veya soğuk havayı veriyor içeriye.

    Hatta teslalarda cep telefonundan klimayı aktifleştirebiliyorsun, evdeyken açıyorsun klimayı 5dk sonra sıcacık aracına biniyorsun.





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Türkiyede ise fakirlikten atmosferik cesedini manuel olarak kullanırken keyif aldığını, otomatiğin şöförlükten anlamayan kişilerin kullandığını söyleyen tipler var. Coğrafya kaderdir.
    Norveçin durumu biraz iklimsel ve ekonomik; Fosil yakıtlı araçların soğuk iklim koşullarında çalışmama, çok geç ısınma gibi problemleri varken elektirikl...
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    6 Yanıt Yanıtla +53
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    erka1907 3 gün ( Mesaj Silindi )
    adamların tek derdi hava durumu.
    ana haber bültenlerinde bile konu aynı, sıkı giyinin, yollar karlı. bülten bitti.

    bakın birilerine çok dokunan birim paraya değinmeden yorum yazdım.
    dipnot: ülkede kişi başına düşen milli gelir: 82.000$
    adamların tek derdi hava durumu. ana haber bültenlerinde bile konu aynı, sıkı giyinin, yollar karlı. bülten bitti. bakın birilerine çok dokunan biri...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sebebi Norveç'te elektrikli araçlara verilen teşvik ve ayrıcalıklı vergi oranları. Oralarda benzinli araç sahibi olanı devlet resmen vergiyle dövüyor.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Sebebi Norveç'te elektrikli araçlara verilen teşvik ve ayrıcalıklı vergi oranları. Oralarda benzinli araç sahibi olanı devlet resmen vergiyle dövüyor. ...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    Whisper911 (murat kasapoglu) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Enerjide dışa bağımlıyız eyvallah. Ama en azından elektriği hidroelektrik, güneş, rüzgar v.s. bir kısmını kendimiz üretebiliyoruz. Petrol kadar dışa bağımlı değiliz. Bari elektrikli araçlarda teşvik olsa da hem çevreye katkımız olsa hem de petrole bağımlılığımız azalsa.
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    galaxyg (Yağız ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yurt dışında elektrikli arbaya teşvik yapılırken türkyiede erdoğan bey ekstra vergi dilimini daha bir kaç ay önce devreye soktu ..Şaka gibi
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    Jocker35 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Norvecle bizim aramizda aklınıza gelebilecek her türlü seyde min 100 yil var.

    Kara mazota devam yani
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bizim memlekette el değmiyor ki. Yoksa biz de alırdık.
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    haberelectro 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Teslacı bebeler seri üzgün
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    Souls_dd 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Rüya gibi ülke rüya gibi insanlar
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Para var huzur var.....
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    eAkman (hic yok) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    [color=#c1bcb4]Norvec te 1 yilda satilan otomobil sayisi bizim gibi bir ulkede bile nerdeyse 1 ayda satiliyor. Yani [color=#c8c3bc]Norvec piyasa icin referans alinacak bir ulke degil. Bosa tantana yapmayin.
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    MadeGuy (Tony Soprano ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Norveç’te yasamak vardı şimdi
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    rCoder (Tufan T.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Fakirlik böyle bir şey, yakıt parası çok gelince adamlar elektrikli araç almaya başlamışlar, adamlar bizi kıskanmakta haklı :)
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    norveç, elektrikli araçlar ve
    3 etiket daha tesla model 3 audi e-tron Bilim ve Teknoloji
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