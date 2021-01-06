Norveç'te elektrikli araç satışları ilk kez dizel ve benzinliyi solladı

2025 yılı itibariyle içten yanmalı motora sahip araç satışlarını yasaklayan ilk ülke olmayı planlayan Norveç'te elektrikli araç satışlarında yeni bir rekora imza atıldı.
Yüzde 100 elektrikli araç satışları geçtiğimiz yıl ilk kez içten yanmalı motorlu araçları (dizel, benzin ve hibrit) geride bırakarak yüzde 54,3 seviyesine ulaştı. Norveç'in yeni rekoru olarak karşımıza çıkan bu oran 2019 yılında yüzde 42,4, 2011 yılında ise sadece yüzde 1 seviyesindeydi.İlginizi Çekebilir Çin, Şangay'da üretilecek Tesla Model Y'lerin satışına izin verdi
2020 verilerine baktığımızda, Norveç'te satılan içten yanmalı motora sahip araçların çoğunluğunun hibrit araçlar olduğunu görüyoruz. Zira bu araçların yüzde 20'si şarj edilebilir hibrit, yüzde 9'u hibrit, yüzde 9'u dizel ve yüzde 8'i benzinli araçlardan oluşuyor.
Geçtiğimiz yılki genel satışlardan ziyade Aralık ayına ilişkin veriler de Norveç için oldukça önemli. Öyle ki gittikçe artan elektrikli araç satışları geçtiğimiz ay yüzde 66,7 gibi rekor bir seviyeye ulaşmış. Bu da aylık bazda ele alındığında şimdiye kadarki en yüksek oran olarak karşımıza çıkıyor.
Ayrıca Bkz. "sahibinden.com verilerine göre Türkiye'nin en popüler otomobilleri ve dahası..."
Norveç'teki elektrikli araç pazarının lideri 2019 yılında Tesla Model 3'tü. Geçtiğimiz yıla ait veriler Tesla'nın liderliğinin sona erdiğini gösteriyor. Alman üretici Audi, elektrikli e-tron modelleriyle 2020'de liderliği ele geçirmeyi başarmış. Uzmanlar yeni modellerin piyasaya girmesiyle rekabetin daha da kızışacağını ve 2021'de elektrikli araçların toplam satışlardaki payının yüzde 65'e ulaşacağını belirtiyor.
Her ne kadar oranlar göze yüksek gelse de Norveç'teki pazar oldukça küçük. Geçtiğimiz yıl toplamda 140 bin adet civarında yeni araç satılmış ve bunların yaklaşık 77 bin tanesi tamamen elektrikli olarak kayda geçmiş. Fakat bu gelişmeler ülkedeki teşviklerin fazlasıyla işe yaradığının kanıtı. Çünkü Norveç'te elektrikli araçlar benzinli ve dizel araçlara uygulanan vergilerden muaf tutuluyor.
https://www.reuters.com/article/us-autos-electric-norway-idUKKBN29A0ZT?taid=5ff43fb1e9b1eb0001a3b9aa&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=twitter Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Fosil yakıtlı araçların soğuk iklim koşullarında çalışmama, çok geç ısınma gibi problemleri varken elektirikli araçlarda böyle bir durum yok, çalıştırdığın saniye git.
Ayrıca fosil yakıtlı araçlar aracın içini çok geç ısıtırken elektrikli araçlar ilk saniye sıcak veya soğuk havayı veriyor içeriye.
Hatta teslalarda cep telefonundan klimayı aktifleştirebiliyorsun, evdeyken açıyorsun klimayı 5dk sonra sıcacık aracına biniyorsun.
Türkiyede ise fakirlikten atmosferik cesedini manuel olarak kullanırken keyif aldığını, otomatiğin şöförlükten anlamayan kişilerin kullandığını söyleyen tipler var. Coğrafya kaderdir.
ana haber bültenlerinde bile konu aynı, sıkı giyinin, yollar karlı. bülten bitti.
bakın birilerine çok dokunan birim paraya değinmeden yorum yazdım.
dipnot: ülkede kişi başına düşen milli gelir: 82.000$