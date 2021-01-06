Norveç'te elektrikli araç satışları ilk kez dizel ve benzinliyi solladı

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2025 yılı itibariyle içten yanmalı motora sahip araç satışlarını yasaklayan ilk ülke olmayı planlayan Norveç'te elektrikli araç satışlarında yeni bir rekora imza atıldı.

Yüzde 100 elektrikli araç satışları geçtiğimiz yıl ilk kez içten yanmalı motorlu araçları (dizel, benzin ve hibrit) geride bırakarak yüzde 54,3 seviyesine ulaştı. Norveç'in yeni rekoru olarak karşımıza çıkan bu oran 2019 yılında yüzde 42,4, 2011 yılında ise sadece yüzde 1 seviyesindeydi.

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2020 verilerine baktığımızda, Norveç'te satılan içten yanmalı motora sahip araçların çoğunluğunun hibrit araçlar olduğunu görüyoruz. Zira bu araçların yüzde 20'si şarj edilebilir hibrit, yüzde 9'u hibrit, yüzde 9'u dizel ve yüzde 8'i benzinli araçlardan oluşuyor.

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Geçtiğimiz yılki genel satışlardan ziyade Aralık ayına ilişkin veriler de Norveç için oldukça önemli. Öyle ki gittikçe artan elektrikli araç satışları geçtiğimiz ay yüzde 66,7 gibi rekor bir seviyeye ulaşmış. Bu da aylık bazda ele alındığında şimdiye kadarki en yüksek oran olarak karşımıza çıkıyor.

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Norveç'teki elektrikli araç pazarının lideri 2019 yılında Tesla Model 3'tü. Geçtiğimiz yıla ait veriler Tesla'nın liderliğinin sona erdiğini gösteriyor. Alman üretici Audi, elektrikli e-tron modelleriyle 2020'de liderliği ele geçirmeyi başarmış. Uzmanlar yeni modellerin piyasaya girmesiyle rekabetin daha da kızışacağını ve 2021'de elektrikli araçların toplam satışlardaki payının yüzde 65'e ulaşacağını belirtiyor.

Her ne kadar oranlar göze yüksek gelse de Norveç'teki pazar oldukça küçük. Geçtiğimiz yıl toplamda 140 bin adet civarında yeni araç satılmış ve bunların yaklaşık 77 bin tanesi tamamen elektrikli olarak kayda geçmiş. Fakat bu gelişmeler ülkedeki teşviklerin fazlasıyla işe yaradığının kanıtı. Çünkü Norveç'te elektrikli araçlar benzinli ve dizel araçlara uygulanan vergilerden muaf tutuluyor.

https://www.reuters.com/article/us-autos-electric-norway-idUKKBN29A0ZT?taid=5ff43fb1e9b1eb0001a3b9aa&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=twitter

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