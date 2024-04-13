Avatar’ın yeni filmi “Aang: The Last Airbender” duyuruldu

Tam Boyutta Gör Gelmiş geçmiş en popüler ve başarılı animasyon serilerinden olan Avatar: The Last Airbender, yakında yeni bir filme kavuşacak. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Netflix dizisinin ardından, Aang’in hikayesini devam ettirecek yeni bir animasyon filmi duyuruldu.

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Avatar’ın yeni filmi 2025 yılında yayınlanacak

Paramount Pictures ve Nickelodeon Studios, CinemaCon etkinliğinde Avatar’ın yeni animasyon filmini duyurdu. Aang: The Last Airbender isimli animasyon yapım, 10 Ekim 2025’te yayınlanacak. Filmde Dave Bautista, henüz ismi belli olmayan kötü karakteri canlandıracak. Eric Nam, Dionne Quan, Jessica Matten ve Roman Zaragoza gibi ünlü isimler de filmde seslendirme yapacak.

Tam Boyutta Gör Paramount, 2022 yılında üç farklı Avatar filmi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Aang: The Last Airbender, bu projelerin arasında ilki olacak. Nickelodeon’un Avatar: The Last Airbender animasyon serisinde çalışan Lauren Montgomery, filmin yönetmenliğini üstlenecek. Ayrıca orijinal çizgi serinin yaratıcıları olan Michael DiMartino ve Bryan Konietzko filmin yapımcılığını üstlenecek. Filmin hikâye detayları henüz belli değil ancak Paramount, önümüzde aylarda filmin ilk fragmanını yayınlayabilir.

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