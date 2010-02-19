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Kingston, Data Traveler 310 ile Dünya'nın en büyük kapasiteli flash belleğini duyurdu

Dünya'nın önde gelen bellek üreticilerinden Kingston, 256GB kapasiteli flash belleklerini üretti
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,4b
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35
Yazıcı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bellek üreticileri arasında söz sahibi olan firmalardan Kingston, Dünya'nın ilk 256 GB kapasiteli flash belleğini duyurdu.

Kingston Data Traveler 310

Kingston firması, Data Traveler 300 serisinin yerini alacak olan Data Traveler 310 serisini duyurdu. Data Traveler 310, 256 GB'lik depolama alanı ile bu alanda bir ilk olma özelliğini taşıyor. Kingston'ın ürettiği 256GB'lik Data Traveler 310 flash belleklerin Password Traveler adı verilen yazılıma sahip olacağı belirtiliyor. Bu yazılım ile kullanıcıların toplam alanın %90'ı gibi bir miktarı şifre ile koruma altına alacağı söyleniyor.

Kingston Data Traveler 310'un 25 MB/s okuma ve 12MB/s yazma hızlarına sahip olacağı belirtiliyor. Piyasaya çıkış tarihi kesinleşmeyen Data Traveler 310'un 1100$ gibi bir fiyatla satılması bekleniyor.


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DH Misafiri 7 yıl
bu ne yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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manolpan 7 yıl
Bu paraya çok pahalı arkadaş.Cebinizde pırlanta yada altın taşımak gibi bir şey herhalde, birde kaybettiğinizi düşünsenize hemde içindeki o kadar datayla beraber !!
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Php 7 yıl
3000 dolara USB bellek şeklinde SSD olduğunu düşünürsek 1TB lık bence hiçbirşey..
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben bu ürünü aldım şuan elimde bende inanamadım bu kadar kapasite olurmu diye şaşırdım ama gercek yanlız orjinalini almadım çinden direk çakması geldi bire bir aynı 1100 $ vermedim. sadece 45 tl verdim onuda veresiye aldım arkadaş saolsun 5 tane daha var elinde yarın onlarıda alcam. bunların 64 orjinalleride var getircek bakalım
1 Yanıt Yanıtla
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Dragão 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar ben bu ürünü aldım şuan elimde bende inanamadım bu kadar kapasite olurmu diye şaşırdım ama gercek yanlız orjinalini almadım çinden direk çakması geldi bire bir aynı 1100 $ vermedim. sadece 45 tl verdim onuda veresiye aldım arkadaş saolsun 5 tane daha var elinde yarın onlarıda alcam. bunların 64 orjinalleride var getircek bakalım



Jules verne mod on.
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DH Misafiri 9 yıl
adam bide bana trip atıyo kardeş bana sorsaydın almadan söylerdim nasıl olduğunu diyor oraya yazmışlar aynı burda yazdığı gibi 25M/s 12M/s diye feyk yani ama orjinali var herhalde bilmiyorum yada bunlarda orjinal ama çine ucuza yaptırılmış mallar kingston tarafından hepsi çin ama bunlar çin malı yani besbelli
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usnn 8 yıl
Ben 80'e satıyorum aynısını
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DH Misafiri 9 yıl
abicim o fiyatların hepsi söylenti girin sahibinden yada gittigidiyora var ucuza ama sanırım sahte çin malı aldım ben 5m/s 3m/s ile çalışıyodu geri verdim
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TurQich 9 yıl
Bana oyle geliyorki bunun sebebi kingston urunlerinde omur boyu garanti veriyordu. Bu da ondan olsa gerek. Yalniz yinede cok pahali..
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OdysS_eus 9 yıl
$1100 nedir abi git telefon al son modelinden
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OdysS_eus 9 yıl
256GB için okuma ve yazma hızları çok düşük
bndeki 16GB sandisk flash diskin bile yazma hızı 18 mb/s okuma hızı 25 mb/s
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Netscout 9 yıl
Çüşşş ötesi 256GB 1100$ veren Türkiye'deki enayi ile tanışmak isterim(alan olursa tabii)..
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar o kadar ucuk rakamlar değil ben az önce bi siteden aldım 100 liraya :) Kingston DT310 256 GB USB Flash Bellek
saygılar
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gurkan113 9 yıl
Şu koskoca dünyada en azından 1 tane alan olur herhalde.
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istblacken 9 yıl
256 gb kapasitesi var ama 12 mb yazma hızıyla onu ancak 2 günde doldurursun. Ayrıca USB 3.o lı ürünlerin yaygınlaştığı bu zamanda 1100 dolar biraz fantezi bir fiyat olmuş. Satmaktan ziyade flash teknolojisinin ulaştığı yeri göstermek için yapılmış bir ürün gibi duruyor.
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sertacaygun 9 yıl
Flash bellek bence günlük kullanım için en idaeli 4 GB'tır. 8 veya 16'lık olması gayet yeterlidir. Veri taşımak için çok daha uygun fiyata HDD'ler var. Veri depolamak için de mis gibi DVD'ler var bence.
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caglar103 9 yıl
aynı büyüklükte altın olsa daha ucuz olur. buna vereceğim paraya gider ssd alırım daha mantıklı olur.
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