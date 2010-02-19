Kingston, Data Traveler 310 ile Dünya'nın en büyük kapasiteli flash belleğini duyurdu

Bellek üreticileri arasında söz sahibi olan firmalardan Kingston, Dünya'nın ilk 256 GB kapasiteli flash belleğini duyurdu.

Kingston Data Traveler 310

Kingston firması, Data Traveler 300 serisinin yerini alacak olan Data Traveler 310 serisini duyurdu. Data Traveler 310, 256 GB'lik depolama alanı ile bu alanda bir ilk olma özelliğini taşıyor. Kingston'ın ürettiği 256GB'lik Data Traveler 310 flash belleklerin Password Traveler adı verilen yazılıma sahip olacağı belirtiliyor. Bu yazılım ile kullanıcıların toplam alanın %90'ı gibi bir miktarı şifre ile koruma altına alacağı söyleniyor.

Kingston Data Traveler 310'un 25 MB/s okuma ve 12MB/s yazma hızlarına sahip olacağı belirtiliyor. Piyasaya çıkış tarihi kesinleşmeyen Data Traveler 310'un 1100$ gibi bir fiyatla satılması bekleniyor.