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Kingston DataTraveler 5000 serisi USB bellekler Avrupa pazarında satışa sunuldu

Kingston DataTraveler 5000 serisi USB bellekler Avrupa pazarında satışa sunuldu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Kingston, 256 Bit AES korumalı DataTraveler 5000 serisi USB bellekler Avrupa pazarında satışa sunuldu. 3 farklı renkte üretilen DataTraveler 5000 serisi 256 Bit donanım korumasının yanı sıra ABD hükümeti güvenlik standartlarına sahip olarak üretildi. DataTraveler 5000 serisi ile verilerin daha güvenli biçimde saklanacağı belirtiliyor.

Kingston DataTraveler 5000 serisi USB bellekler 4 farklı kapasitede satışa sunuluyor. 2GB, 4GB, 8GB ve 16GB kapasitelere sahip olan USB bellekler Amerika pazarının ardından Avrupa pazarında da 82 Avro (108$), 103 Avro (136$), 129 Avro (170$) ve 298 Avro(394$) fiyat etiketleriyle satışa sunuldu


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brev 8 yıl
Çok pahalı...
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OSINOS 9 yıl
16GB bellek 400 merikın dalır mı ? ( tamam bildiğimiz bellek değil , ok de ... )
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sertacaygun 9 yıl
Bin insanın flash bellekte bu kadar önemli hangi dosyası olabilir ?
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