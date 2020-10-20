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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kingston hem mobil hem de masa üstü için yeni Duo belleklerini duyurdu

    Kingston DataTraveler Duo taşınabilir bellekler hem USB Tip-A hem de USB Tip-C girişi ile farklı cihazlar için ayrı bellek taşıma derdini ortadan kaldırıyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    HDD / SSD
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kingston hem mobil hem de masa üstü için yeni Duo belleklerini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Mobil cihazların da USB bellek uyumlu hale gelmesi sonrasında kullanıcılar iki farklı bellek taşımaya başladılar. Bir tanesi bilgisayar, diğeri de mobil cihazlar için. Pek çok markanın hem mobil giriş hem de masa üstü girişi sunan USB bellek modelleri mevcut. Kingston bunlardan birisi.

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    Kingston DataTraveler Duo özellikleri

    Kingston DataTraveler Duo flash bellekler bir tarafında USB Tip-C diğer tarafında USB Tip-A ucu barındırıyor. Kızaklı mekanizma sayesinde ister iki tarafı da kapalı korunuyor ve hangi tarafı isterseniz kızağını açarak kullanabiliyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    USB 3.2 Gen 1 teknolojisi sayesinde 5Gbps teorik veri aktarım hızlarına çıkabilen Kingston DataTraveler Duo özellikle USB Tip-C bağlantısı olan akıllı telefon ve tabletler için ideal. Son dönemde artık USB Tip-C bağlantısı yaygın hale geldi ancak halen büyük bir kısım mobil cihazda microUSB bağlantıları var.

    MicroUSB bağlantısı için Kingston DataTraveler microDuo 3C ve DataTraveler microDuo 3.0 G2 gibi seçenekler de değerlendirilebilir. Kingston DataTraveler Duo modeli 32GB kapasite 10$, 64GB kapasite 15$ civarında piyasaya çıkmış durumda.



    https://www.techpowerup.com/273538/kingston-announces-dual-interface-datatraveler-duo-usb-flash-drive Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    R0llingMan 2 gün
    Mağarasından sıkılmışsa demek ki :)
    Yanıtla +1
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    Denamint 2 gün
    Çok güzel bir gelişme. Sandisk çıkarıyordu artık Kingston da çıkarıyor.
    Yanıtla +1
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    MelanjAddict 2 gün
    Bu, ne erken çıkmış bi teknoloji ya rab. Bu geleceğin teknolojisi. Bu kadar erken getirmeyin böyle yenilikleri; insanlar hazmedemez bunu. Bakın bulut sistemi falan boş iştir bunun yanında. Üretiminde yapılan ar-geleri düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum.
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