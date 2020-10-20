Kingston hem mobil hem de masa üstü için yeni Duo belleklerini duyurdu

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Mobil cihazların da USB bellek uyumlu hale gelmesi sonrasında kullanıcılar iki farklı bellek taşımaya başladılar. Bir tanesi bilgisayar, diğeri de mobil cihazlar için. Pek çok markanın hem mobil giriş hem de masa üstü girişi sunan USB bellek modelleri mevcut. Kingston bunlardan birisi.

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Kingston DataTraveler Duo özellikleri

Kingston DataTraveler Duo flash bellekler bir tarafında USB Tip-C diğer tarafında USB Tip-A ucu barındırıyor. Kızaklı mekanizma sayesinde ister iki tarafı da kapalı korunuyor ve hangi tarafı isterseniz kızağını açarak kullanabiliyorsunuz.

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USB 3.2 Gen 1 teknolojisi sayesinde 5Gbps teorik veri aktarım hızlarına çıkabilen Kingston DataTraveler Duo özellikle USB Tip-C bağlantısı olan akıllı telefon ve tabletler için ideal. Son dönemde artık USB Tip-C bağlantısı yaygın hale geldi ancak halen büyük bir kısım mobil cihazda microUSB bağlantıları var.

MicroUSB bağlantısı için Kingston DataTraveler microDuo 3C ve DataTraveler microDuo 3.0 G2 gibi seçenekler de değerlendirilebilir. Kingston DataTraveler Duo modeli 32GB kapasite 10$, 64GB kapasite 15$ civarında piyasaya çıkmış durumda.

https://www.techpowerup.com/273538/kingston-announces-dual-interface-datatraveler-duo-usb-flash-drive

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