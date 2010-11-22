Kingston HyperX Max 3.0 serisi USB 3.0 destekli SSD sürücülerini duyurdu

Arka arkaya duyurduğu yeni SSD modelleriyle gündemden düşmeyen Kingston, HyperX serisi altında hazırladığı US 3.0 destekli harici SSD çözümünü lanse etti. HyperX Max 3.0 olarak ismlendirilen yeni seri içerisindeki sürücüler, 195MB/saniye okuma ve 160MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. Toshiba üretimi NAND flash bellek yongalarını ve NAND flash bellek kontrolcüsünü kullanan sürücüler, Kingston tarafından açıklanan bilgiye göre 10GB boyutundaki filmi USB 3.0 ara birimi üzerinden sadece 1 dakika 12 saniyede aktarmayı başarırken, USB 2.0 ile bunun 5 dakikadan uzun sürdüğü belirtildi. Hata öncesi kullanım süresi 1 milyon saat olarak açıklanan sürücüler, üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

HyperX serisinin karakteristik özelliği haline gelen Mavi rengin egemen olduğu SSD ailesinin 64GB kapasiteli üyesi 199 dolardan pazara sunulurken, 128GB kapasiteli modelin 350$, 256GB kapasiteli modelin ise 700$ civarında yurt dışı satış fiyatlarına sahip olduğu açıklandı.