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Kingston HyperX Max 3.0 serisi USB 3.0 destekli SSD sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston HyperX Max 3.0 serisi USB 3.0 destekli SSD sürücülerini duyurdu
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Arka arkaya duyurduğu yeni SSD modelleriyle gündemden düşmeyen Kingston, HyperX serisi altında hazırladığı US 3.0 destekli harici SSD çözümünü lanse etti. HyperX Max 3.0 olarak ismlendirilen yeni seri içerisindeki sürücüler, 195MB/saniye okuma ve 160MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. Toshiba üretimi NAND flash bellek yongalarını ve NAND flash bellek kontrolcüsünü kullanan sürücüler, Kingston tarafından açıklanan bilgiye göre 10GB boyutundaki filmi USB 3.0 ara birimi üzerinden sadece 1 dakika 12 saniyede aktarmayı başarırken, USB 2.0 ile bunun 5 dakikadan uzun sürdüğü belirtildi. Hata öncesi kullanım süresi 1 milyon saat olarak açıklanan sürücüler, üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

HyperX serisinin karakteristik özelliği haline gelen Mavi rengin egemen olduğu SSD ailesinin 64GB kapasiteli üyesi 199 dolardan pazara sunulurken, 128GB kapasiteli modelin 350$, 256GB kapasiteli modelin ise 700$ civarında yurt dışı satış fiyatlarına sahip olduğu açıklandı.

Kingston HyperX Max 3.0 serisi USB 3.0 destekli SSD sürücülerini duyurdu
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V4LKyR 9 yıl
TwinMOS... Vay be, eski günleri hatırladım :)
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Yerbay. 9 yıl
Boyutları yazmıyor?
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Batuist 9 yıl
o değilde koca bellek üreticisi neden toshiba bellek yongalarını kullanıyor?? kendisi üretemiyor mu artık??
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selahattın ısık 9 yıl

Batuist

o değilde koca bellek üreticisi neden toshiba bellek yongalarını kullanıyor?? kendisi üretemiyor mu artık??

kıngston bellek üreticisidir yonga değil diye biliyorum.
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OverClocK1ng 9 yıl
Batuist
o değilde koca bellek üreticisi neden toshiba bellek yongalarını kullanıyor?? kendisi üretemiyor mu artık??

Üzerinde Kingston yazan Ram leri bile kendisi üretmiyor. Yonga üreticisinden alıyor. Üzerine Kingston yazın diyor yazıyorlar....
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ozkan_tpc 9 yıl
128Gb lar artık 200 doların altına inmeli (okuma yazma hızları düşürülmeden)
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Kardelen G. 9 yıl
Son zamanlarda gerek dahili gerek harici aygıtların aktarım hızı büyük bir ivmeyle arttı. Umarım bu hızlar internete de yansır yakın zamanda. Kim derdi ki USB'den bağlanan bir SSD olacak ve 195MB/saniye okuma yapabilecek
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