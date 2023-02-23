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    Kırıkkale Valiliği’nin Twitter hesabı hacklendi, XRP dolandırıcılığı yapıldı

    Kırıkkale Valiliği’nin Twitter hesabına sızan hacker grubu belirli bir süre XRP dolandırıcılığı yaptı. Durum fark edilince ilgili gönderi hızlı bir şekilde yayından kaldırıldı.
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Zaman zaman kurumsal veya fenomen sosyal medya hesaplarının ele geçirilerek kripto para dolandırıcılığı yapıldığını görüyoruz. Bu kez Kırıkkale Valiliği’nin Twitter hesabı dolandırıcıların hışmına uğradı.

    Valilik hesabından kripto para dolandırıcılığı

    Dün akşam saatlerinde Kırıkkale Valiliği’nin Twitter hesabından XRP dolandırıcılığı yapıldığı fark edildi. Ripple patronu Garlinghouse’un bir etkinlik yaptığı iddia edilerek verilen adrese hızlı bir şekilde başvurulması istendi.

    Twitter üzerinde paylaşım hızlı bir şekilde yayılınca yetkililer durumu fark etti ve gönderi silindi. Belirtilen adrese başvuran oldu mu veya daha kötüsü dolandırılan oldu mu şimdilik bilinmiyor. Dolandırıcılık İngilizce dilinde olduğu için muhtemelen hacker grubu da yabancı kaynaklı.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 23 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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