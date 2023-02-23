Kırıkkale Valiliği’nin Twitter hesabı hacklendi, XRP dolandırıcılığı yapıldı

Tam Boyutta Gör Zaman zaman kurumsal veya fenomen sosyal medya hesaplarının ele geçirilerek kripto para dolandırıcılığı yapıldığını görüyoruz. Bu kez Kırıkkale Valiliği’nin Twitter hesabı dolandırıcıların hışmına uğradı.

Valilik hesabından kripto para dolandırıcılığı

Dün akşam saatlerinde Kırıkkale Valiliği’nin Twitter hesabından XRP dolandırıcılığı yapıldığı fark edildi. Ripple patronu Garlinghouse’un bir etkinlik yaptığı iddia edilerek verilen adrese hızlı bir şekilde başvurulması istendi.

Bitcoin yükselişe geçti 6 gün önce eklendi

Twitter üzerinde paylaşım hızlı bir şekilde yayılınca yetkililer durumu fark etti ve gönderi silindi. Belirtilen adrese başvuran oldu mu veya daha kötüsü dolandırılan oldu mu şimdilik bilinmiyor. Dolandırıcılık İngilizce dilinde olduğu için muhtemelen hacker grubu da yabancı kaynaklı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.