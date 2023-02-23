Kırıkkale Valiliği’nin Twitter hesabı hacklendi, XRP dolandırıcılığı yapıldı

Valilik hesabından kripto para dolandırıcılığı
Dün akşam saatlerinde Kırıkkale Valiliği’nin Twitter hesabından XRP dolandırıcılığı yapıldığı fark edildi. Ripple patronu Garlinghouse’un bir etkinlik yaptığı iddia edilerek verilen adrese hızlı bir şekilde başvurulması istendi.
Twitter üzerinde paylaşım hızlı bir şekilde yayılınca yetkililer durumu fark etti ve gönderi silindi. Belirtilen adrese başvuran oldu mu veya daha kötüsü dolandırılan oldu mu şimdilik bilinmiyor. Dolandırıcılık İngilizce dilinde olduğu için muhtemelen hacker grubu da yabancı kaynaklı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.