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    Kızamık hastalığı, 2018 yılında 142.000 can aldı

    Önlenebilir bir hastalık olmasına rağmen aşı karşıtlığı, coğrafi ve politik engeller nedeniyle her yıl yüz binlerin hayatına mal olan kızamık, 2018 yılında %15 oranında artış gösterdi.
    6 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Kızamık hastalığı, 2018 yılında 142.000 can aldı
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    Morbilli adı verilen bir virüsün neden olduğu, genellikle kış aylarında rastlanan ve bulaşıcı olan kızamık hastalığı, özellikle çocuklarda görülen ve hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlık. Enfekte olmuş mukus ve tükürük ile temas yoluyla yayılabilen bu hastalık; Yüksek ateş ve halsizlik, vücutta döküntü ve titreme gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

    Aşılanma yoluyla engellenebilen bu hastalık ne yazık ki her yıl yüzbinlerce insanın ve özellikle çocuğun ölümüne neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin hastalık kapsamında yayınladığı bir rapor, küresel çaptaki kızamık kaynaklı ölüm oranının bir önceki seneye kıyasla 2018 yılında %15’lik artış gösterdiğini ve 142,300 rakamına ulaştığını ortaya koydu. Rapora göre hayatını kaybeden insanların büyük çoğunluğu beş yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Hastalıktan en çok etkilenen bölge ise Sahra Altı Afrika olarak kayıtlara geçmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Halo: Reach, piyasaya çıktığı anda Steam’in en çok oynananlar listesine girmeyi başardı"

    Yayınlanan rapor kapsamında konuşan WHO Genel Müdürü Dr Tedros Adhanom Ghebreysus, “Aşı yoluyla önlenebilen bir hastalık sebebiyle en kıymetli varlıklarımız olan çocukların hayatlarını kaybediyor oluşu ne yazık ki büyük bir ayıp ve ortak bir başarısızlık olarak önümüzde duruyor.” ifadelerini kullanmış.

    Kızamık hastalığı, 2018 yılında 142.000 can aldı

    WHO, Ocak ayında yayınlamış olduğu bir raporda aşı karşıtlığındaki artışa dikkat çekmiş ve sosyal medyada patlak veren yanlış bilgi bombardımanına karşı önlem alınması gerektiğini duyurmuştu. Kurum, bu konunun ciddi bir sağlık tehdidi olduğunu düşündüğünden aşı karşıtlığının yükselmesine seyirci kalmamış ve 2019'un en önemli küresel sağlık tehditleri listesine aşı karşıtlığını da almıştı.

    2018 yılında ise kızamık salgınının en yoğun olarak yaşandığı ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti olmuş. 2019 yılı içinde ise ülkede kayıtlara geçen 5.000 ölüm vakası olduğu belirtiliyor. Ülkenin belirli bölgelerinde yaşanan silahlı çatışmaların ve sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddettin aşılama faaliyetlerini ciddi anlamda yavaşlattığı belirtilmiş.

    Hatırlanacağı üzere özellikle ABD’de yaygınlaşan aşı karşıtlığı, 2015 yılında Disneyland Kızamık Salgınına  da neden olmuştu.



    https://www.cnet.com/news/measles-deaths-pile-up-worldwide/ Yorum Yaz
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    TncyKrmn 6 gün en beğenilen
    Aşı yaptırılmayan çocuklara mümkünse bir levha falan asılmalı. Ben çocuğumun bu tarz çocuklarla okulda , parkta , sinemada vs gibi ortamları paylaşmasını istemiyorum. Zihniyeti bozuk ebeveynler yüzünden ne o yavrucakların hayatıyla ne de başkalarının çocuklarının hayatlarıyla oynamaya hakkı yok.

    Kardeşim "hastanede aşı yaptırmayan ailelerin çocuklarına bakmıyor doktorlar" dedi. Uyarmışlar "aşı yaptırmayacaksanız yarın öbür gün rahatsızlanırsa çocuğunuz bakmayacağızı , yaptırın aşınızı" diyorlarmış.

    Devletin ciddi anlamda bu konuya el atması gerek. Zaten öyle bir zihniyet aldı ki toplu mu , Allah sonumuzu hayır ellesin.
    Aşı yaptırılmayan çocuklara mümkünse bir levha falan asılmalı. Ben çocuğumun bu tarz çocuklarla okulda , parkta , sinemada vs gibi ortamları paylaşmasını istemi...
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    Yanıtla +14
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    mck94 6 gün
    Türkiyede de son yillarda aşı karşıtligi cok artti. Bu asilarin zorunlu hale getirilmesi gerek cunku hem kendi cocuklarinin hem kendilerininki tehliyeye atmaklar kalmiyorlar herkesin sagligini tehdit ediyor bu durum.
    Türkiyede de son yillarda aşı karşıtligi cok artti. Bu asilarin zorunlu hale getirilmesi gerek cunku hem kendi cocuklarinin hem kendilerininki tehliyeye atmakl...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Ussuz 6 gün
    Daha önce de demiştim. Evet aşı yaptırmamak bir tercihtir. Yaptırmaya bilirsin, ama bu topluma karışmamalı bunlar. Devletler bu kişiler için izole edilmiş şehirler oluşturmalı bunları buraya göndermeli. Burada yaşamalı ve doğal seçilimle yok olup gitmeliler
    Daha önce de demiştim. Evet aşı yaptırmamak bir tercihtir. Yaptırmaya bilirsin, ama bu topluma karışmamalı bunlar. Devletler bu kişiler için izole edilmiş şehir...
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    Yanıtla +4
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    firat_kilic 6 gün
    Büyüklerinde aşı yaptırması gerekiyor aslında. Okuldayken bedavaydı. Hadi bakalım şimdi de konuşun... Periyodik aşılar yapılmalı. Askerde de aşı yapıyorlardı * Tetanoz aşısından tut karma aşı vs. bunların etkinliği bitiyor belli bir yaşta. Diyelim ki büyüksünüz kulak şişti hangi doktor anlayacak kabakulak olduğunu? Hangi hastanede kaba kulak aşısı yapılıyor büyükler için? bilen var mı? duyan var mı? WHO nun başkanı sizce ciddi mi? googledan fotosuna bir bakın. Toplumda o kadar çok bulaşıcı hastalık dolu ki o yüzden devletlerin bundan haberi bile yok istatistik tutan mı var? Ha bazı uyanıklar var hastamıyım değilmiyim diye kızılaya kan veriyor beleş test. Devletler milletleri yolmak için mi var? gerçek sağlık diye bir şey yok. Bireysel savaşa dönüyor dünya...
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    firat_kilic 6 gün
    Tekrardan uyarıyorum. Ölçme konusunda sıfırız. Bir hastaneye gidin ve iyot testi isteyin. Test edin doktoru ölçün hiç bir doğru düzgün test olmadığı gibi isteyen de yok. Ölçme demek bilim demektir. Türkiyede hiç duydunuzmu ölçme aletleri üreten bir firma ? Hiç çinko testi isteyen bir doktorunuz oldu mu? yada ölçmeden çinko hapı veren doktorunuz oldu mu? çinko ile bakır belli bir oranda bulunur bu denge bozulduğunda da sorun çıkar. vitamin mineral ve yağlar (omegadan tut) fatty acids. HASTANELERİMİZİ KİM ADAM ADAM EDECEK? Kim isteyecek? Kim yapacak? SGK yı soyarken karşılığında da hiç bir tedavi vermezken gssyi borç hanesine yazıp üstüne faiz işletirken iyi ama. Salgın hastalık olsa gss borcu yüzünden bir kişiden yayılsa ne de güzel olur. Böylece kanun değişmek zorunda kalır. Yani deprem olmyacak diye kumdan ev yapanların yüzünden insanlar ölünce ancak kanun o zaman geliyor. Buna göre TR de düşünce sistemi şöyle açıklanabilir

    1. Düşmeden önce düşünmek
    2. Düştükten sonra düşünmek.

    Benden uyarması..... elden ele bir zahmet..
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    deoks 6 gün
    Düz dünyacılar, aşı karşıtları derken dünyada ciddi boyutlarda bilim karşıtı yobaz bir kitle türedi. Önlerinin alınması gerek.
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    DH Misafiri 6 gün
    Aşı nolurr zorunlu hale gelsin ebeveyn kararına kalmasın
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    Ussuz 6 gün
    Daha önce de demiştim. Evet aşı yaptırmamak bir tercihtir. Yaptırmaya bilirsin, ama bu topluma karışmamalı bunlar. Devletler bu kişiler için izole edilmiş şehirler oluşturmalı bunları buraya göndermeli. Burada yaşamalı ve doğal seçilimle yok olup gitmeliler
    Yanıtla +4
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    TncyKrmn 6 gün en beğenilen
    Aşı yaptırılmayan çocuklara mümkünse bir levha falan asılmalı. Ben çocuğumun bu tarz çocuklarla okulda , parkta , sinemada vs gibi ortamları paylaşmasını istemiyorum. Zihniyeti bozuk ebeveynler yüzünden ne o yavrucakların hayatıyla ne de başkalarının çocuklarının hayatlarıyla oynamaya hakkı yok.

    Kardeşim "hastanede aşı yaptırmayan ailelerin çocuklarına bakmıyor doktorlar" dedi. Uyarmışlar "aşı yaptırmayacaksanız yarın öbür gün rahatsızlanırsa çocuğunuz bakmayacağızı , yaptırın aşınızı" diyorlarmış.

    Devletin ciddi anlamda bu konuya el atması gerek. Zaten öyle bir zihniyet aldı ki toplu mu , Allah sonumuzu hayır ellesin.
    Yanıtla +14
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    mck94 6 gün
    Türkiyede de son yillarda aşı karşıtligi cok artti. Bu asilarin zorunlu hale getirilmesi gerek cunku hem kendi cocuklarinin hem kendilerininki tehliyeye atmaklar kalmiyorlar herkesin sagligini tehdit ediyor bu durum.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Rachsuchtig 6 gün mck94
    Sadece Türkiye'de değil, dünyada var bu artış. Neymiş aşılar aslında otizm ve eşcinselliği yayıyormuş. Kimden öğreniyorlarsa
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    faniseyler 6 gün
    Bu konuda bi bilgi kirliliği olduğu çok açık. Her konuda olduğu gibi uzman doktor yerine televizyona çıkan ne olduğu belli olmayan birine inanlar var maalesef.
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    Mert GFL 6 gün
    Kızamıktan ölenlerin adına karar verenler ölenlerin ardından sorumluluk kabul edecek mi !!!

    Aşı şunu bunu yapacak deyip ölüme razı olmak nasıl bir mantık anlayamıyorum!

    Ölen öldüğüyle kaldı.
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