Kızamık hastalığı, 2018 yılında 142.000 can aldı

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Morbilli adı verilen bir virüsün neden olduğu, genellikle kış aylarında rastlanan ve bulaşıcı olan kızamık hastalığı, özellikle çocuklarda görülen ve hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlık. Enfekte olmuş mukus ve tükürük ile temas yoluyla yayılabilen bu hastalık; Yüksek ateş ve halsizlik, vücutta döküntü ve titreme gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

Aşılanma yoluyla engellenebilen bu hastalık ne yazık ki her yıl yüzbinlerce insanın ve özellikle çocuğun ölümüne neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin hastalık kapsamında yayınladığı bir rapor, küresel çaptaki kızamık kaynaklı ölüm oranının bir önceki seneye kıyasla 2018 yılında %15’lik artış gösterdiğini ve 142,300 rakamına ulaştığını ortaya koydu. Rapora göre hayatını kaybeden insanların büyük çoğunluğu beş yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Hastalıktan en çok etkilenen bölge ise Sahra Altı Afrika olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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Yayınlanan rapor kapsamında konuşan WHO Genel Müdürü Dr Tedros Adhanom Ghebreysus, “Aşı yoluyla önlenebilen bir hastalık sebebiyle en kıymetli varlıklarımız olan çocukların hayatlarını kaybediyor oluşu ne yazık ki büyük bir ayıp ve ortak bir başarısızlık olarak önümüzde duruyor.” ifadelerini kullanmış.

WHO, Ocak ayında yayınlamış olduğu bir raporda aşı karşıtlığındaki artışa dikkat çekmiş ve sosyal medyada patlak veren yanlış bilgi bombardımanına karşı önlem alınması gerektiğini duyurmuştu. Kurum, bu konunun ciddi bir sağlık tehdidi olduğunu düşündüğünden aşı karşıtlığının yükselmesine seyirci kalmamış ve 2019'un en önemli küresel sağlık tehditleri listesine aşı karşıtlığını da almıştı.

2018 yılında ise kızamık salgınının en yoğun olarak yaşandığı ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti olmuş. 2019 yılı içinde ise ülkede kayıtlara geçen 5.000 ölüm vakası olduğu belirtiliyor. Ülkenin belirli bölgelerinde yaşanan silahlı çatışmaların ve sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddettin aşılama faaliyetlerini ciddi anlamda yavaşlattığı belirtilmiş.

Hatırlanacağı üzere özellikle ABD’de yaygınlaşan aşı karşıtlığı, 2015 yılında Disneyland Kızamık Salgınına da neden olmuştu.

https://www.cnet.com/news/measles-deaths-pile-up-worldwide/