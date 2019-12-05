Halo: Reach, piyasaya çıktığı anda Steam’in en çok oynananlar listesine girmeyi başardı

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İlk olarak 2010 yılında Xbox 360 için piyasaya sürülen Halo: Reach, Halo: The Master Chief Collection kapsamında PC için piyasaya sürüldü. Microsoft’un PC için Xbox Game Pass üyeliği kapsamında ücretsiz olarak yayımlanan oyun, Steam platformunda da piyasaya çıktı.

Steam verilerine göre oyuncuların oldukça yoğun ilgi gösterdiği yapım, en çok oynanan oyunlar listesindeki basamakları hızlıca çıkmayı başardı.

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Çıkış yaptığı 3 Aralık günü 161.000 kişinin oynadığı Halo: Reach’in bu sayede listede dördüncü sıraya kadar yükseldiği belirtiliyor. 10 yıllık bir yapım için hiçte fena görünmeyen bu veriler ve Steam kullanıcı yorumları, oyunun başarısını perçinler nitelikte.

Daha piyasaya sürülmeden önce Steam sonbahar indirimlerinin en çok satan oyunu olma özelliğini de taşıyan yapım, bakalım popülaritesini ne kadar daha sürdürebilecek.

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Oyunu Steam ve Windows Store üzerinden 18.5 TL’ye satın alabilir ya da bir aylık deneme sürümü için 5.90 TL’ye Xbox Game Pass PC üyesi olabilir ve 100’lerce oyunun yanında Halo: Reach’i de deneyebilirsiniz.

https://www.theverge.com/2019/12/4/20995409/halo-reach-steam-most-played-game-launch