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    Halo: Reach, piyasaya çıktığı anda Steam’in en çok oynananlar listesine girmeyi başardı

    ilk olarak Xbox 360 için 2010 yılında piyasaya sürülen Halo: Reach, nihayet PC'ye çıkış yaptı. Oyun, piyasaya sürüldüğü ilk gün Steam platformunda ilgiyle karşılandı ve 161 bin oyuncu sayısına ulaştı.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Halo: Reach, piyasaya çıktığı anda Steam’in en çok oynananlar listesine girmeyi başardı
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    İlk olarak 2010 yılında Xbox 360 için piyasaya sürülen Halo: Reach, Halo: The Master Chief Collection kapsamında PC için piyasaya sürüldü. Microsoft’un PC için Xbox Game Pass üyeliği kapsamında ücretsiz olarak yayımlanan oyun, Steam platformunda da piyasaya çıktı.

    Steam verilerine göre oyuncuların oldukça yoğun ilgi gösterdiği yapım, en çok oynanan oyunlar listesindeki basamakları hızlıca çıkmayı başardı.

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    Çıkış yaptığı 3 Aralık günü 161.000 kişinin oynadığı Halo: Reach’in bu sayede listede dördüncü sıraya kadar yükseldiği belirtiliyor. 10 yıllık bir yapım için hiçte fena görünmeyen bu veriler ve Steam kullanıcı yorumları, oyunun başarısını perçinler nitelikte.

    Daha piyasaya sürülmeden önce Steam sonbahar indirimlerinin en çok satan oyunu olma özelliğini de taşıyan yapım, bakalım popülaritesini ne kadar daha sürdürebilecek. 

    Halo: Reach, piyasaya çıktığı anda Steam’in en çok oynananlar listesine girmeyi başardı
    Tam Boyutta Gör

    Oyunu Steam ve Windows Store üzerinden 18.5 TL’ye satın alabilir ya da bir aylık deneme sürümü için 5.90 TL’ye Xbox Game Pass PC üyesi olabilir ve 100’lerce oyunun yanında Halo: Reach’i de deneyebilirsiniz.



    https://www.theverge.com/2019/12/4/20995409/halo-reach-steam-most-played-game-launch Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün
    Ya ne 18.5 u ek paket fiyatı o ya! 61 tl oyun!
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    MetalWave 6 gün
    Xbox 360 ımı satıp oynayamadığım için üzüldüğüm oyundu. bu şimdi ilk çıkan halo mu? devamıda gelecek mi acaba?
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    Kerim5100 1 hf.
    Metacritic puanı 91

    Hani neden oynanıyor bu kadar diyenlere bi referans oluşturur diye umuyorum :D
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    napolyon94 1 hf.
    Bu sanirim zaman cizelgesinde ilk oyun Halo evreninde, alinabilir fiyati hayli uygun
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    celilsaygin 1 hf.
    Halo 1 ve 2 yi bir kaç defa bitirdim. 3 ve 4 pc versiyonu çıkmadı
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    OzanErdal1986 1 hf.
    Halo söz konusu ise gayet normal ;)
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