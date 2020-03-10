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    KKTC’ye koronavirüs bulaştı

    Yaklaşık 3 ayda pek çok ülkeye yayılan koronavirüs şimdi de Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs'a bulaştı. Henüz Türkiye'de koronavirüs tespit edilmedi.
    1 hf.
    5,6b
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    69
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    KKTC’ye koronavirüs bulaştı
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    Koronavirü salgını her geçen gün yeni ülkelere yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs şimdi de yavru vatanda görüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

    Almanya’dan KKTC’ye 30 kişilik kafileyle turistik seyahat amacıyla gelen 65 yaşındaki bir kadının test sonuçları pozitif çıktı. Kadın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Almanya’dan birlikte geldiği 30 kişilik ekip ve ekibin konakladığı otel karantinaya alındı. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada kendi taraflarında 2 kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Fotoğraflarla hayalet şehir Wuhan"

    İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, dünyada 114 bin kişiye bulaştı. Yaklaşık 4 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Henüz Türkiye’de koronavirüs görülmedi ancak sınır komşularımızdan İran’da 237 kişi, Irak’ta 7 kişi yaşamını yitirdi.



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    lazer__ 1 hf. en beğenilen
    Dört bir yanımızda virüs var ama hamdolsun ülkemizde yok neyse makarnanın suyu taşmasın Bi ocağa bakayım
    1 Yanıt Yanıtla +91
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    hepsinerede 1 hf. lazer__
    makarna burgumu fiyonkmu :)))

    yaratıcı espri yapın canımı yiyin :)
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    kanun.ist (Ramazan Söyler) 1 hf.
    Neden virüsün ısrarla Türkiye'de olmasını istercesine "Heryerde var Türkiye'de yok" ifadesini alaycı şekilde kullanarak saçmalıyoruz? Yani yoksa yoktur. Varsa nereye kadar saklanabilir? Armut değil ki bu...
    Neden virüsün ısrarla Türkiye'de olmasını istercesine "Heryerde var Türkiye'de yok" ifadesini alaycı şekilde kullanarak saçmalıyoruz? Yani yoksa yoktur. Varsa ...
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    Yanıtla +47
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    ` quaD. (Barış ) 1 hf. Timsah-16
    Insanlarin sasirma sebebi dort kosede salgin olmasi, iran ile komsu olmak(en cok orda var komsu olaraj ve dunya siralamasinda ustte), transit cok yolcu oluyor.



    Bende sasiriyorum suan. Ama aglamiyorum yok diye. Artik su ulkede insanlari ayristirmayi birakin. Boyle dusunen muhalif olmaz, birey olur. Ama isinize gelen muhalif yazmaksa orasi baska konu.
    Insanlarin sasirma sebebi dort kosede salgin olmasi, iran ile komsu olmak(en cok orda var komsu olaraj ve dunya siralamasinda ustte), transit cok yolcu oluyor.
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    1 Yanıt Yanıtla +29
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    Yorumlar (48) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf.
    Yakın'da internet yavaşlar youtube twitter instagram gibi sosyal medyalara erişim yasaklanırsa bilin ki birşeyler oluyor
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    bcan402 (berkan can) 1 hf.
    bence bu yaz yabancı(özellikle italyan) turistler alınmamalı ülkeye. haa zaten onlar da çıkamaz karantinadan dolayı ya.



    temmuz ayında Türkiye'de malesef çokça vakalara rastlayacağız gibime geliyor. şuan bile vardır da kuluçka dönemindedir.



    bu virüsü ilk kim saldıysa(muhtemel deneysel) allah bin belasını versin. ölümden daha kötü olan bir şey varsa o da kaos.
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    extra34 1 hf.
    @SEHZADE63 Muhtemelen Türkiyede de var ama hasta olanlar evde ateşleniyorlar, birkaç gün sonra hayatlarına devam ediyorlar. Ateşi çıkanlar doktora gitmediği için dolayısıyla virüs tespit edilmemiş oluyor varsa bile. İnşallah varsa da bu şekilde ölümsüz sonuçlanır vakalar.

    @NOX97 Oranın insanının biraz da canı tatlıdır. Normaldir öyle rafların boşalması falan.
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    NOX97 1 hf.
    Birer fatihanızı alırım.

    Burada durum nasıl filan diye merak eden varsa. Cidden post apocaliptik dünya filmleri gibi. 15 Mart'a kadar ilk orta ve üniversitelerde tüm dersler sınavlar iptal edildi. Bu saatlerde sokaklarda insan olurdu normalde, evin karşısında kahvehane gibi yer var dayılar otururdu orada hep. Şuan yoklar dayılar. Eve yakın 4 tane market var, 2 tanesi türkiyeyle kıyaslayınca 4m-5m migros arası sayılabilecek büyüklükte. Marketler hızlıca boşaltılmış çok fazla ürün yok cidden. Meyveler bitmiş özellikle. Şimdilik ilk gözlemlerim bu şekilde. Merak eden olursa ara ara mesaj atabilirim bu konu üstünden filan.
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    kare_-_as 1 hf.
    Kktc ye almanyadan direkt uçuş yok avrupadan giden biri sadece türkiye üzerinden kktcye ulaşabilir uçakta çok büyük ihtimalle başkasına bulaştırmıştır bu hastalığı kapan şahsiyetin virüsünü test yapmadan anlayamazsın yani ülkeye bulaşmasını hiçkimse istemez ama aynı uçakta yolculuk eden insanlara bulaşmıyorsa ben bu virüs adam seçiyor derim arkadaş bazı ahmakça yorum yapanlar olmuş ülkeye bulaşsa göbek atacak olanlar varmış hadi ordan gevşek derim insanlar net bilgi istiyor eğer ülkeye bulaşmışsa sokağa çıkınca ona göre önlemimizi alalım diye bunu öğrenmek istiyoruz yoksa bu lanet virüsün ülkeye girişine sevinecek bir şerefsiz varsa yapacak birşey yoktur.
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    kingsix (Murat Arman) 1 hf.
    Bize virus gelmez kardesim ne isi var burda, Diyanetin o kadar butcesi var okuyup uflediler, virusun girisi engellendi.
    Yanıtla +2
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    ErdalTanyeri (Erdal Tanyeri) 1 hf.
    Ben sağlık bakanının açıklamalarına inanıyorum. Bu gelirse yurtdışı seyahat edenlerle yada turist olarak gelenlerle bulaşacak. Bir çok vatandaş ömründe yurtdışına çıkmamış tecrit halinde yaşıyor. Ekonomik zorluklardan yurtdışı tatil gibi lüksu yok. Maddi imkanları dahilinde bu millete geç bulaşması gayet normal.
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    tobepeople 1 hf.
    Sınıfta 20 kişi var diyelim 19 tanesi hasta bir tek sen hasta değilsin ama o sınıfa gitmeye devam ediyorsun sizce hasta olmaman mümkün mü ?

    Yani tamam belki çok kaliteli şeyler yediğim için belki bağııklık sistemim mükemmeldir; asgari ücretle geçiniyor ev sonuçta, hasta olmam mümkün değil ama yine de...
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    Sonthor (Tahsin ) 1 hf.
    Umarım gelmez ama gelicek :(.
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