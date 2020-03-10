KKTC’ye koronavirüs bulaştı

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Koronavirü salgını her geçen gün yeni ülkelere yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs şimdi de yavru vatanda görüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Almanya’dan KKTC’ye 30 kişilik kafileyle turistik seyahat amacıyla gelen 65 yaşındaki bir kadının test sonuçları pozitif çıktı. Kadın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Almanya’dan birlikte geldiği 30 kişilik ekip ve ekibin konakladığı otel karantinaya alındı. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada kendi taraflarında 2 kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "Fotoğraflarla hayalet şehir Wuhan"

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, dünyada 114 bin kişiye bulaştı. Yaklaşık 4 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Henüz Türkiye’de koronavirüs görülmedi ancak sınır komşularımızdan İran’da 237 kişi, Irak’ta 7 kişi yaşamını yitirdi.

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