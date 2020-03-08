Fotoğraflarla hayalet şehir Wuhan

Çin'in Hubei Eyaleti'ndeki ve Wuhan şehrindeki karantinalar sürüyor. 2019-nCov etmeninin sebep olduğu can kayıpları ve panik dolayısıyla şehir adeta hayalet şehre dönüştü.

11 milyon nüfusa sahip dev şehirde hayat durma noktasına geldi. Coronavirüs salgını ve salgınının neden olduğu can kayıpları dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etmişti.

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Can kayıpları devam ediyor

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Şu anda Çin'de 80.695 kişinin virüs ile enfekte olduğu verilere yansırken bildirilen can kaybının 3.594'e yükseldiği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Dünya coronavirüs salgın haritası oluşturuldu"

Dünya coronavirüs salgını haritasına yukarıdaki linkten, hayalet şehir Wuhan'ın fotoğraflarına ise galeriden ulaşabilirsiniz.

https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/pictures-life-wuhan-coronavirus-epicentre-200209091430854.html

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