Fotoğraflarla hayalet şehir Wuhan

Haber Editörü
Çin'in Hubei Eyaleti'ndeki ve Wuhan şehrindeki karantinalar sürüyor. 2019-nCov etmeninin sebep olduğu can kayıpları ve panik dolayısıyla şehir adeta hayalet şehre dönüştü.
11 milyon nüfusa sahip dev şehirde hayat durma noktasına geldi. Coronavirüs salgını ve salgınının neden olduğu can kayıpları dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etmişti.İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanlığı Coronavirüs afişleri yayımlandı
Can kayıpları devam ediyor
Şu anda Çin'de 80.695 kişinin virüs ile enfekte olduğu verilere yansırken bildirilen can kaybının 3.594'e yükseldiği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "Dünya coronavirüs salgın haritası oluşturuldu"
Dünya coronavirüs salgını haritasına yukarıdaki linkten, hayalet şehir Wuhan'ın fotoğraflarına ise galeriden ulaşabilirsiniz.
https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/pictures-life-wuhan-coronavirus-epicentre-200209091430854.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
youtube.com/...
Simdi ne halde
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
8986 kez okundu.
17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Galeri, virüs ve