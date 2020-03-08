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    Fotoğraflarla hayalet şehir Wuhan

    11 milyon nüfusa sahip dev şehirde hayat durma noktasına geldi. Coronavirüs salgını ve salgınının neden olduğu can kayıpları dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etmişti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Fotoğraflarla hayalet şehir Wuhan
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    Çin'in Hubei Eyaleti'ndeki ve Wuhan şehrindeki karantinalar sürüyor. 2019-nCov etmeninin sebep olduğu can kayıpları ve panik dolayısıyla şehir adeta hayalet şehre dönüştü.

    11 milyon nüfusa sahip dev şehirde hayat durma noktasına geldi. Coronavirüs salgını ve salgınının neden olduğu can kayıpları dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etmişti.

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    Can kayıpları devam ediyor

    Fotoğraflarla hayalet şehir Wuhan
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    Şu anda Çin'de 80.695 kişinin virüs ile enfekte olduğu verilere yansırken bildirilen can kaybının 3.594'e yükseldiği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Dünya coronavirüs salgın haritası oluşturuldu"

    Dünya coronavirüs salgını haritasına yukarıdaki linkten, hayalet şehir Wuhan'ın fotoğraflarına ise galeriden ulaşabilirsiniz.



    https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/pictures-life-wuhan-coronavirus-epicentre-200209091430854.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    strathmorea (alper ozan) 1 hf. en beğenilen
    Teknoloji içeriği üreten en rezil galeriye sahip site sizsiniz. Chrome de yıllardır ama yıllardır fotoğraflar kafasına göre ya açılıyor ya açılmıyor. Bunu düzeltemiyorsunuz ve kendinize teknoloji sitesi diyorsunuz.
    Teknoloji içeriği üreten en rezil galeriye sahip site sizsiniz. Chrome de yıllardır ama yıllardır fotoğraflar kafasına göre ya açılıyor ya açılmıyor. Bunu düzel...
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    1 Yanıt Yanıtla +87
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf. strathmorea
    2004 den beri bu siteyi takip ederim benim başıma hiç gelmedi. chromede yada mozillada yada edgede hepsinde sorunsuz. problem başka bişeyde olmasın?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    monacomen 1 hf.
    Etme bulma dünyası diyenler İtalyanlara da saydırıyor mu acaba? İtalya da aynı durumda.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    komando57 (YILMAZ ) 1 hf.
    Dünyada trafik virüsü her yıl milyonlarca insan öldürüyor neyin hesabı bu
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 1 hf.
    Bu virüs nedeniyle kazananlar kimler? Kimya sektörü, sağlık sektörü kaybeden kimler? Bunların dışındaki herkes.
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    Black_34 (Mehmet Gökalp) 1 hf.
    Kimse Gates Vakfının 2018 yılında yayınladığı Corona simülasyonunu ya izlemedi yada haberi yok. Bir an önce izleyin.
    youtube.com/...
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    obsesoz (Özkan Gülek) 1 hf.
    Korku ne kadar büyürse aşı o kadar çok satar..Aşının ne bulaştıracağını da Allah bilir.
    Yanıtla +2
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    virüsün öldürme oranı az ama panik ve korkusu çok fazla. umarım ülkemize gelmez yada gelene kadar çaresi bulunur bizde panik yaptırmak için sosyal medya trolleri çok uğraşıyor çünkü. zihniyeleride belli corona gelse hükümet düşecek sanıyor zavallılar. halbuki insanlar ölecek onu düşünmezler
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf.
    Bilim kurgu filmleri gerçek oldu
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    monacomen 1 hf.
    Etme bulma dünyası diyenler İtalyanlara da saydırıyor mu acaba? İtalya da aynı durumda.
    Yanıtla +8
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    Jon_Kar 1 hf.
    Daha 6 ay once Amerika'ya kafa tuttugunu saniyordu.

    Simdi ne halde





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