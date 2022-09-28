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    Klaytn, işlem ücretlerinde indirim yaparak oyun şirketlerini platformuna katıyor

    Blockchain altyapısı sunan Klaytn (KLAY), oyun şirketlerini bünyesine katmak için işlem ücretlerinde ciddi indirim yapacağını duyurdu. Düşük işlem ücretleriyle rekabetçi olmayı hedefliyor.
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    Klaytn, oyun şirketlerine işlem ücretlerinde indirim yapacak
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    Blockchain ve metaverse hizmeti sunan Klaytn son dönemde önemli ortaklıklar yapıyor. Ekosistemini genişletmek için çalışan proje, oyun şirketlerini de gözünü kestirmiş durumda. Son olarak Klaytn, yeni gelecek oyun şirketleri için Gas ücretlerinde (işlem ücretleri) indirim yapacağını açıkladı. Bu indirim kampanyası sayesinde Klaytn blockchain ağını kullanan web3 tabanlı oyun şirketlerinin artması amaçlanıyor.

    Klaytn, platformundaki geliştirici oyun şirketlerine uygulanan işlem ücretlerini dengeleyeceğini söyledi. İşlem ücretleri, kullanıcılar tarafından Blockchain tabanlı işlemleri veya komutları yürütmek için yapılan ödemeleri ifade eder.

    Ethereum gibi ağlardaki ücretler, ağ tıkanıklığı zamanlarında işlem başına 3 bin doların üzerine çıkmış durumda ve bu da potansiyel kullanıcıları ağdan daha ucuz seçeneklere itebilir. Klaytn da kullanıcılarını ağda tutabilmek amacıyla indirim sunmayı planlıyor.

    Yeni işlem ücreti indirim programına göre oyun şirketleri, Ocak 2022 yılından itibaren beyan edilen işlem ücretlerinin yüzde 100’ünü, ayda 100 bin dolara kadar KLAY karşılığında almaya hak kazanacak. Hangi oyun şirketlerinin seçildiği konusunda henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

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    Sarı Mucit 6 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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