Klaytn, işlem ücretlerinde indirim yaparak oyun şirketlerini platformuna katıyor

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Blockchain ve metaverse hizmeti sunan Klaytn son dönemde önemli ortaklıklar yapıyor. Ekosistemini genişletmek için çalışan proje, oyun şirketlerini de gözünü kestirmiş durumda. Son olarak Klaytn, yeni gelecek oyun şirketleri için Gas ücretlerinde (işlem ücretleri) indirim yapacağını açıkladı. Bu indirim kampanyası sayesinde Klaytn blockchain ağını kullanan web3 tabanlı oyun şirketlerinin artması amaçlanıyor.

Klaytn, platformundaki geliştirici oyun şirketlerine uygulanan işlem ücretlerini dengeleyeceğini söyledi. İşlem ücretleri, kullanıcılar tarafından Blockchain tabanlı işlemleri veya komutları yürütmek için yapılan ödemeleri ifade eder.

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Ethereum gibi ağlardaki ücretler, ağ tıkanıklığı zamanlarında işlem başına 3 bin doların üzerine çıkmış durumda ve bu da potansiyel kullanıcıları ağdan daha ucuz seçeneklere itebilir. Klaytn da kullanıcılarını ağda tutabilmek amacıyla indirim sunmayı planlıyor.

Yeni işlem ücreti indirim programına göre oyun şirketleri, Ocak 2022 yılından itibaren beyan edilen işlem ücretlerinin yüzde 100’ünü, ayda 100 bin dolara kadar KLAY karşılığında almaya hak kazanacak. Hangi oyun şirketlerinin seçildiği konusunda henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

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Klaytn, oyun şirketlerine işlem ücretlerinde indirim yapacak